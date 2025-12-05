ASI की इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी में प्राचीन भारतीय इतिहास व कानून व्यवस्था का अध्ययन करते थे 'बाबासाहेब', PM भी कर चुके हैं तारीफ
बाबासाहेब अंबेडकर का अध्ययन को लेकर प्रेम किसी से छिपा नहीं है. पढ़ें एएसआई सेंट्रल लाइब्रेरी और उनके बीच का खास 'कनेक्शन'.
नई दिल्ली: 26 नवंबर को देशभर में संविधान दिवस मनाए जाने के बाद, 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है. इन दो महत्वपूर्ण अवसरों पर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) की वह ऐतिहासिक सेंट्रल लाइब्रेरी भी चर्चा में है, जहां डॉ. भीमराव अंबेडकर स्वयं नियमित रूप से अध्ययन करने जाया करते थे.
यह वही लाइब्रेरी है, जिसके बारे में उन्होंने 5 जून, 1954 को अपने हाथों से लिखा था कि "I have been residing in Delhi for the last ten years. Being interested in Ancient Indian History I have been a regular borrower of books on this subject from this Library. Although the Library is well stocked with books on ancient Indian, the collection could be much bigger than what it is. It should be like the British Museum”
करते थे गहन अध्ययन: डॉ. भीमराव अंबेडकर का ये कथन इस बात का प्रमाण है कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति व इतिहास के प्रति उनकी शोध-भावना कितनी गहरी थी. ASI के अधिकारियों के मुताबिक, ये सेंट्रल लाइब्रेरी बाबासाहेब की पसंदीदा जगहों में से एक थी, जहां वह प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और कानून व्यवस्था के स्रोतों का गहन अध्ययन किया करते थे.
साउथ एशिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी: भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की ये सेंट्रल लाइब्रेरी लगभग सवा लाख से अधिक पुस्तकों, 90 से अधिक जर्नल्स, 6,000 से अधिक पांडुलिपियों, दुर्लभ तिब्बती संग्रह, प्राचीन पोर्टफोलियो, कनिंघम डायरी और 12,000 से अधिक डिजिटाइज्ड दुर्लभ पुस्तकों का जीवंत खजाना है. लाइब्रेरी की नींव 1902 में शिमला में रखी गई थी. ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुरातात्विक लाइब्रेरी बनाने की दिशा में आधार रखा था. सन् 1939 में ही इसे 'साउथ एशिया की सर्वश्रेष्ठ पुरातात्त्विक लाइब्रेरी' कहा गया था. आज ये लाइब्रेरी भारत की प्राचीनता, सभ्यता व सांस्कृतिक स्मृतियों का सबसे प्रामाणिक दस्तावेजी भंडार है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की सराहना: धरोहर भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लाइब्रेरी के संग्रह और संरक्षण कार्य की सराहना करते हुए लिखा था कि 'यह लाइब्रेरी हमारे अतीत को वर्तमान से जोड़ती है. पुरातत्वविदों की खोजों को पुस्तकों व पत्रिकाओं में बेहतरीन तरीके से संरक्षित किया गया है. ऐसे पुस्तकालय विद्वानों, शोधार्थियों और आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं.”'
डॉ. अंबेडकर का अध्ययन व भारतीय इतिहास की समझ: बाबसाहेब अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, समाज व्यवस्था, धर्मग्रंथों व न्यायसंहिताओं के बड़े विद्वान थे. ASI की लाइब्रेरी में उनके द्वारा पढ़े जाने वाले प्रमुख विषय – मनुस्मृति और प्राचीन भारतीय कानून व्यवस्था, बौद्ध साहित्य और भारतीय धार्मिक परंपराएं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्राचीन भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना, एपिग्राफी, इंडोलॉजी और पुरातत्व, लाइब्रेरी में उपलब्ध दुर्लभ पुस्तकें और मूल हस्तलिखित दस्तावेज उनके शोध कार्य में अत्यंत सहायक थे. यही अध्ययन आगे चलकर भारतीय संविधान की संरचना में उनकी वैचारिक नींव भी बना.
शैक्षिक विरासत का महत्व: 26 नवंबर को संविधान दिवस और 6 दिसंबर का परिनिर्वाण दिवस, दोनों ही तिथियां भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इस अवसर पर ASI की लाइब्रेरी की यह ऐतिहासिक भूमिका एक बार फिर सामने आती है. यहीं बैठकर डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत के अतीत को समझा और भारत के भविष्य का स्वरूप गढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान अर्जित किया. ये लाइब्रेरी न सिर्फ इतिहास का खजाना है बल्कि ज्ञान, शोध व लोकतांत्रिक मूल्यों का केंद्रीय स्रोत भी है.
आज भी शोधकर्ताओं का केंद्र है ये लाइब्रेरी: देश-विदेश के शोधार्थी आज भी यहां आते हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर, पुरातत्व, भारतीय समाजशास्त्र, धार्मिक ग्रंथों, तिब्बती पांडुलिपियों और दुर्लभ पुरातात्विक रिकॉर्ड का अध्ययन करते हैं. ये लाइब्रेरी भारत की सभ्यता को समझने के लिए दुनिया का अनमोल स्रोत है. इस ऐतिहासिक धरोहर से डॉ. अंबेडकर का गहरा जुड़ाव इसे और भी विशेष बनाता है. कोई भी यहां आकर नि:शुल्क पढ़ाई कर सकता है.
