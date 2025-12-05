ETV Bharat / bharat

ASI की इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी में प्राचीन भारतीय इतिहास व कानून व्यवस्था का अध्ययन करते थे 'बाबासाहेब', PM भी कर चुके हैं तारीफ

लाइब्रेरी जहां अध्ययन करने आते थे बाबासाहेब अंबेडकर ( ETV Bharat )