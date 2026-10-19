कोलकाता: ASI ने दुर्गा पूजा पंडाल में महिला वॉलंटियर के साथ गलत हरकत की, गिरफ्तार
पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला सामने आते ही आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.
Published : October 19, 2026 at 8:02 PM IST
कोलकाता: दुर्गा पूजा पंडाल में भीड़ को संभालने करने वाली एक 21 साल की महिला वॉलंटियर के साथ पुलिस यूनिफॉर्म पहने एक व्यक्ति ने बार-बार गलत हरकत की. आरोप है कि आरोपी कोलकाता पुलिस का असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) है.
सुरुचि संघ दुर्गा पूजा पंडाल में हुई इस घटना से हंगामा मच गया है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पूजा पंडाल में भीड़ के बीच काम कर रही महिला वॉलंटियर्स की सुरक्षा और उनकी देखरेख के लिए तैनात पुलिसवालों के बर्ताव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. घटना सामने आने के बाद, आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना 17 अक्टूबर की रात न्यू अलीपुर थाना क्षेत्र में आने वाले सुरुचि संघ पूजा पंडाल के निकास द्वार पर हुई. शिकायतकर्ता भीड़ को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए वॉलंटियर के रूप में काम कर रही थी. आरोप है कि रात 11 बजे से 11:30 बजे के बीच पुलिस अधिकारी ने कई बार उसकी मर्जी के बिना उसे गलत तरीके से छुआ और उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया.
शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति ने भीड़ के बीच बार-बार उसे छूने का प्रयास किया. स्थिति को लगातार असहज होते देख, उसने पुलिस से मदद मांगी और बाद में न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की.
सोशल मीडिया पर इस घटना का सर्कुलेट होने के बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद आरोपी ASI को गिरफ्तार कर लिया गया. खबरों के मुताबिक, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोलकाता के प्रमुख पंडालों में पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों को तैनात किया जाता है. भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति के खिलाफ ऐसे आरोप लगने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
घटना के बारे में, कोलकाता पुलिस के एसीपी (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) कुणाल अग्रवाल ने कहा, "मामला सामने आते ही आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया. संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है."
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