पश्चिम बंगाल: जुए के अड्डे पर छापा मारने पहुंची पुलिस पर देसी बम से हमला, ASI समेत तीन पुलिसकर्मी घायल
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस पर देसी बम से हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.
Published : September 14, 2026 at 6:31 PM IST
सालार (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के सालार के खरेरा गांव में रविवार रात जुए के अड्डे पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस की टीम गांववालों ने देसी बम फेंका. साथ ही गांववालों के साथ झड़प में एक एएसआई समेत तीन लोग घायल हो गए. गंभीर रूप से घायल एएसआई को उन्हें बहरमपुर स्थित मुर्शिदाबाद मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बताया जाता है कि खांड़ेड़ा गांव में जुए का अड्डा चलने की सूचना पर पुलिस टीम ने रात में छापेमारी की थी. आरोप है कि पुलिस को देखते ही वहां मौजूद कुछ लोग भागने लगे और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर बम फेंकने लगे. इसी दौरान बम की चपेट में आने से एएसआई (सहायक उप निरीक्षक) सादेक अली घायल हो गए. उन्हें बरहामपुर के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल सूत्रों ने बताया कि वह अभी अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.
भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
घटना के मुताबिक गांववालों ने पुलिस पर बम फेंके, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर जवाब दिया. वहीं देर रात तक टकराव जारी रहा. घटना की जानकारी मिलते ही मुर्शिदाबाद के एसपी सचिन मक्कड़ मौके पर पहुंचे. इसके अलावा कंडी, बरवान और खारग्राम पुलिस स्टेशनों की टीमों के साथ ही जिला पुलिस बल की एक टुकड़ी हालात को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची.
घटना के दौरान पुलिस पर कई घरों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस घटना के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं की है. पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है.
आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे : एसपी
इस बारे में एसपी सचिन मक्कड़ ने कहा, "मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है. पुलिस पर पहले से प्लान किया गया हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक जुड़ाव कोई फ़ैक्टर नहीं होगा. अपराधियों की पहचान की जाएगी और उन्हें हिरासत में लिया जाएगा. ऐसा करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है."
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