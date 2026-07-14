ETV Bharat / bharat

रेल मंत्री ने की 8 नए रेलवे सुधारों की घोषणा; जानिए कैसे व्यापारियों से लेकर यात्रियों तक को होगा फायदा

इससे परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी और रेलवे इकोसिस्टम में नए आविष्कारों को बढ़ावा मिलेगा. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Ashwini Vaishnaw
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार के सुधारों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 8:34 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को आठ नए रेलवे सुधारों (रेलवे रिफॉर्म्स) की घोषणा की. इनका उद्देश्य रेलवे के कामकाज को बेहतर बनाना और यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं व लाभ देना है.

इन सुधारों पर जोर देते हुए वैष्णव ने कहा कि इन उपायों से व्यापारियों और यात्रियों दोनों को कई तरह के फायदे मिलेंगे. माल ढुलाई की लागत को कम करने, सप्लाई चेन को बेहतर बनाने, निजी निवेश को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियां लाई गई हैं.

प्रदूषण मुक्त ट्रांसपोर्टेशन

इसके तहत, फ्लाई ऐश (कोयले की राख) को बंद कंटेनरों के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होने के कारण फ्लाई ऐश से प्रदूषण नहीं फैलेगा. जब तक फ्लाई ऐश की मांग नहीं आती, तब तक इन कंटेनरों को सीमेंट फैक्ट्रियों के परिसर में रखा जा सकता है. जगह की कमी होने पर भी इससे प्रदूषण नहीं होगा.

देश में हर साल लगभग 34 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश पैदा होती है. इसमें से 9.6 करोड़ मीट्रक टन का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में किया जाता है. वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे के जरिए केवल 1.3 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन हुआ. वर्तमान में फ्लाई ऐश को मुख्य रूप से खुले वैगनों में ले जाया जाता है और इसके भाड़े पर दूरी के हिसाब से अलग-अलग स्लैब और छूट योजनाएं लागू होती हैं.

Ashwini Vaishnaw
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार के सुधारों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (IANS)

कंटेनर ट्रेनों के लिए 'यूनिफाइड लाइसेंस'

इसके तहत, कंटेनर सेक्टर के लिए एक 'यूनिफाइड लाइसेंस' नीति लाई गई है. इसके जरिए भारतीय रेलवे (IR) नेटवर्क के सभी रूटों पर कंटेनर ट्रेनें चलाने के लिए सभी 'कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर' (CTO) लाइसेंसों को आपस में जोड़कर एक कर दिया गया है.

अब सभी रूटों के लिए 25 करोड़ रुपये की एक समान नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस होगी. ऑपरेटरों (CTO) द्वारा 20 साल तक सफलतापूर्वक ट्रेनें चलाने के बाद इस अनुमति को आगे बढ़ाया जा सकेगा. लाइसेंस के इस विस्तार और रिन्यूअल के लिए अब कोई फीस नहीं ली जाएगी.

अभी तक सीटीओ (CTO) लाइसेंस को 4 कैटेगरी (I, II, III और IV) में बांटा गया था. कैटेगरी-I के लिए आवेदन करने की नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस 50 करोड़ रुपये थी, जबकि अन्य अलग-अलग रूट कैटेगरी के लिए यह फीस 10-10 करोड़ रुपये थी. कंटेनर ट्रेनों के संचालन की तारीख से यह अनुमति 20 साल के लिए वैध होती है, जिसे बाद में उसी पार्टी के लिए 10 साल और बढ़ाया जा सकता है.

मौजूदा व्यवस्था में 20 साल के बाद लाइसेंस बढ़ाने के लिए कैटेगरी-I के लिए 25 करोड़ रुपये और अन्य कैटेगरी के लिए 5 करोड़ रुपये की रिन्यूअल फीस चुकानी पड़ती थी, जिसे अब नए सुधारों में खत्म कर दिया गया है.

Ashwini Vaishnaw
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार के सुधारों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (IANS)

माल भाड़ा ढांचा बदला

इसके तहत, माल भाड़ा तालिका में अब 50 स्लैब होंगे. माल भाड़े के इस ढांचे को अब 'प्रति किलोमीटर प्रति टन' के आधार पर तीन तरह के बदलावों के साथ संशोधित किया गया है. इसमें शुरुआत में एक समान दर (फ्लैट), फिर दूरी के हिसाब से घटती दर (टेपरिंग) और उसके बाद फिर से एक समान दर लागू होगी.

इसके साथ ही, अब फर्टिलाइजर को भी कंटेनरों में ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा. कंटेनर के जरिए फर्टिलाइजर को संभालना काफी आसान होता है. इससे प्रदूषण मुक्त स्टोरेज की सुविधा मिलती है. अब पूरी मालगाड़ी (रेक) को रोककर रखने के बजाय, अलग-अलग कंटेनरों को ही रेक पॉइंट पर स्टोर किया जा सकता है. इससे डिस्ट्रीब्यूटर की मांग और माल उठाने की सुविधा के अनुसार आसानी से वितरण किया जा सकेगा.

रेलवे परियोजनाओं में कारीगरों के कौशल विकास की नीति

इसके तहत, रेलवे प्रोजेक्ट्स और कार्यों में कारीगरों को कुशल बनाने की एक नीति है जिसके उद्देश्य हैं: रेलवे के कार्य सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होते हैं, इनमें सटीक इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है, ये सख्त समय-सीमा से बंधे होते हैं, और रेलवे प्रोजेक्ट्स व कार्यों के लिए योग्यता, कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है.

कंस्ट्रक्शन रिफॉर्म

कंस्ट्रक्शन रिफॉर्म किया गया है. इन सुधारों की विशेषताएं हैं: कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) की शुरुआत में ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी (10 प्रतिशत) देना होगा. इसके बाद रनिंग बिलों से कोई कटौती नहीं की जाएगी.


रेल भूमि (Rail Bhoomi)

  • भारतीय रेलवे में भूमि अधिग्रहण (जमीन का अधिग्रहण) का प्रबंधन मैन्युअल और कागजी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है.
  • रेल भूमि (Rail Bhoomi) भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए 'क्रिस' (CRIS) द्वारा विकसित एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है.
  • यह सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान और कुशल वर्कफ्लो प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रेलवे अनुप्रयोगों (IRPSM, IPAS और HRMS) को एकीकृत करता है.
  • यह भूमि अधिग्रहण के प्रमुख चरणों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है.
  • डैशबोर्ड और एमआईएस (MIS) रिपोर्ट अधिकारियों को परियोजना की प्रगति, लंबित मामलों, मुआवजे की स्थिति, सूचनाओं और वैधानिक समय-सीमा की निगरानी करने में मदद करते हैं.

वैगन डिजाइन मंजूरी की नई नीति

  • वैगन डिजाइन मंजूरी के लिए नीति, जिसके तहत अब उद्योग द्वारा ही वैगन डिजाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि कोई भी डिजाइनर या निर्माता नए वैगन डिजाइन का प्रस्ताव दे सकता है.
  • डिजाइन के मूल्यांकन पर, आरडीएसओ (RDSO) प्रोटोटाइप के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देगा.
  • एक बार प्रोटोटाइप का परीक्षण हो जाने के बाद, आरडीएसओ टेस्ट रेक के लिए मंजूरी देगा.
  • व्यापक फील्ड ट्रायल और सुरक्षा प्रमाणपत्रों के बाद, वैगन के नए डिजाइन को रेलवे नेटवर्क में शामिल किया जा सकता है.
  • यह विशिष्ट उद्योग आवश्यकताओं के लिए विशेष डिजाइन वाले वैगनों को सक्षम बनाएगा.
  • यह वैगन डिजाइन और विनिर्माण उद्योग का एक नया ढांचा भी तैयार करेगा. वर्तमान में पूरा उद्योग नवाचार के मामले में सीमित दायरे में है.

पेट्रोलियम उत्पादों का ट्रांसपोर्टेशन और नई नीति

पेट्रोलियम उत्पादों का ट्रांसपोर्टेशन जिसके तहत पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (POL) उत्पादों के परिवहन के लिए विशेष टैंक वैगनों की आवश्यकता होती है. भारतीय रेलवे के पास सभी टैंक वैगन हैं, और अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग रेक हैं जिसके परिणामस्वरूप जटिल लॉजिस्टिक्स योजना बनानी पड़ती है. उद्योग को नए वैगनों को डिजाइन करने और शामिल करने की सीमित स्वतंत्रता है.

नई नीति में तेल कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से वैगन खरीदे जा सकते हैं या लीजिंग एजेंसियों से लीज पर लिए जा सकते हैं. विशेष आवश्यकताओं के लिए अब नए डिजाइन के वैगनों को शामिल किया जा सकता है.

खाद्यान्न, दालें और आटा ट्रांसपोर्टेशन नीति में सुधार

खाद्यान्न, आटा और दालों के ट्रांसपोर्टेशन की नीति में सुधार किया गया है. जिसके तहत अब कंटेनरों में खाद्यान्न, दालों और इनके परिवहन की अनुमति होगी. कंटेनरों को संभालना (हैंडल करना) आसान होगा. कंटेनरों को विक्रेता या खरीदार के परिसरों में स्टोर किया जा सकता है और आगे का वितरण लचीले (फ्लेक्सिबल) तरीके से किया जा सकता है. माल भाड़े के जटिल स्लैब ढांचे को अब 'प्रति टन प्रति किलोमीटर' दर ढांचे से बदल दिया गया है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

रेलवे सुधार अश्विनी वैष्णव
रेल भूमि वेब प्लेटफॉर्म क्रिस
RAILWAY FREIGHT STRUCTURE CHANGES
RAILWAYS UNIFIED LICENSE CTO
RAILWAY REFORMS ASHWINI VAISHNAW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.