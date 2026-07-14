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रेल मंत्री ने की 8 नए रेलवे सुधारों की घोषणा; जानिए कैसे व्यापारियों से लेकर यात्रियों तक को होगा फायदा

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार, 14 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार के सुधारों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( IANS )