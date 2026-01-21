'एआई में भारत सेकंड टीयर का नहीं, फर्स्ट ग्रुप का सदस्य', आईएमएफ चीफ को केंद्रीय मंत्री वैष्णव का सीधा जवाब

ETV Bharat / bharat

दावोस : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंटरनेशनल मॉनेट्री फंड की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा के उस बयान का करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने भारत को सेकंड टीयर एआई पावर बताया था. वैष्णव ने कहा कि भारत सेकंड टीयर का नहीं, बल्कि फर्स्ट ग्रुप में है. उन्होंने दावोस में एक पैनल डिस्कशन में प्रमुखता से अपनी बात रखी. इस पैनल में एआई के वैश्विक प्रभाव पर चर्चा हो रही थी.

चर्चा के दौरान आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना ने कहा कि जहां तक एआई की बात है, तो भारत दूसरे ग्रुप में है, जबकि अमेरिका, डेनमार्क और सिंगापुर जैसे देश टॉप ग्रुप में हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत ने आईटी क्षेत्र में लंबे समय में बड़ा निवेश किया है, लेकिन एआई में अभी उसे दूर जाना है और भारत आगे नहीं है, वह सेकंड कंट्रीज ग्रुप में है.

उनके इस विश्लेषण का केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने सीधा जवाब दिया. उन्होंने प्लेटफॉर्म पर कई तथ्य रखे. वैष्णव ने कहा कि खुद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत को एआई पेनेट्रेशन में तीसरा स्थान दिया है, यानि सिर्फ दो कंट्री ही उनसे आगे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां तक एआई टैलेंट का सवाल है, उसमें तो भारत को पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर रखा गया है. उन्होंने क्रिस्टालिना को जवाब देते हुए कहा कि भारत साफ तौर पर पहले ग्रुप में है और आपने जो क्लासिफिकेशन किया है, वह सही नहीं है. वैष्णव ने कहा कि यहां तक कि भारत को एआई प्रिपेर्डनेस में भी तीसरा स्थान मिला है.

वैष्णव ने कहा, "रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े मॉडल बनाने से नहीं आता. 95 फीसदी काम 20-50 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल से हो जाता है. भारत ऐसे कई मॉडल बना चुका है और विभिन्न सेक्टरों में डिप्लॉय कर रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है." उन्होंने कहा कि भारत एआई आर्किटेक्चर के पांचों लेयर में काम कर रहा है, यानी - एप्लिकेशन लेयर, मॉडल लेयर, चिप लेयर, इन्फ्रा लेयर और एनर्जी लेयर में.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं, जब भारत एप्लिकेशन लेयर में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बनेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि सबसे अधिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी यहीं से आएगा. भारत की प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा फोकस एआई को बड़े पैमाने पर विस्तार देने की है, न कि सिर्फ उसके स्केल को बढ़ाने पर.

एआई पर भारत ने क्या प्रगति की है, और वह आगे क्या करेगा, इस पर वैष्णव ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलप कर रहा है. उनके अनुसार इसमें डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैटेरियल और इक्विपमेंट शामिल है. उन्होंने कहा कि गूगल भी इंडिया में एआई डेटा सेंटर बना रहा है और वह भारत के साथ सहयोग चाहता है. यह तभी संभव है, जब भारत में उन्हें दम दिख रहा है और वह पूरी तरह से भरोसेमंद है.

वैष्णव ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में परिवर्तनकारी बदलाव हुआ है जो सुविचारित, स्पष्ट रूप से परिभाषित और बेहतर क्रियान्वयन पर आधारित है. उन्होंने बताया कि यह चार स्तंभों भौतिक, डिजिटल एवं सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश, समावेशी विकास, विनिर्माण एवं नवाचार और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर टिका है. वैष्णव ने कहा, "इन सभी को प्रौद्योगिकी मंच के साथ जोड़कर हमने ऐसा ढांचा तैयार किया है जिससे अगले पांच वर्ष में भारत छह से आठ प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि, दो से चार प्रतिशत की महंगाई और 10-13 प्रतिशत की बाजार मूल्य आधारित वृद्धि हासिल करेगा."

