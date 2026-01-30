ETV Bharat / bharat

AI सेक्टर में नौकरियों की बहार: '500 यूनिवर्सिटीज में सिखायी जाएगी एआई स्किलिंग'- बोले, अश्विनी वैष्णव

एआई इम्पैक्ट समिट सप्ताह के दौरान भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में 500 से अधिक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

AI Impact Summit
अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 10:44 PM IST

चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नौकरियों के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, "AI से जुड़ी भूमिकाओं के लिए नियुक्तियों में लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उद्योग अब केवल AI को समझने और अपनाने से आगे निकल चुका है और अब उस दौर में पहुंच गया है जहां कंपनियां AI-आधारित समाधान बनाने और देने के लिए सक्रिय रूप से टैलेंट की भर्ती कर रही हैं."

मीडिया को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' (India AI Impact Summit) को दुनिया भर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. यह दुनिया में अब तक के सबसे बड़े AI आयोजनों में से एक बनकर उभर रहा है. इस कार्यक्रम के पीछे के उत्साह को रेखांकित करते हुए, उन्होंने भारत के एआई इकोसिस्टम की व्यवस्थित प्रगति और विकास-आधारित वास्तविक समाधानों पर देश के कड़े जोर को प्रदर्शित किया.

उन्होंने खुलासा किया कि प्रमुख आईटी कंपनियों ने पहले ही 200 से अधिक फोकस्ड और क्षेत्र-विशिष्ट एआई मॉडल विकसित कर लिए हैं, जिनमें से कई को 'एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान लॉन्च किया जाना है.

उन्होंने आगे बताया- "एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में फिलहाल करीब 70 अरब डॉलर (लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपये) का निवेश आ रहा है, और शिखर सम्मेलन समाप्त होते-होते यह आंकड़ा दोगुना होने की क्षमता रखता है. टैलेंट डेवलपमेंट के महत्व पर जोर देते हुए, एआई स्किलिंग पहल को 500 विश्वविद्यालयों तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग द्वारा अंतिम रूप दिए गए पाठ्यक्रम का विस्तार करके महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जाएगा."

अश्विनी वैष्णव ने "द इम्पैक्ट एजेंडा: लीडरशिप रिफ्लेक्शंस" नामक एक संग्रह भी लॉन्च किया, जिसमें एआई के भविष्य और समावेशी विकास, इनोवेशन व सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर लगभग 60 प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों के विचार शामिल हैं. सम्मेलन ने शिखर बैठक से पहले हासिल किए गए मील के पत्थरों पर ध्यान आकर्षित किया और उद्योग, सरकारों, शिक्षाविदों व नागरिक समाज के इस ऐतिहासिक आयोजन के दौरान क्या उम्मीद की जानी थी, इसकी रूपरेखा तैयार की.

इसके अतिरिक्त, यह घोषणा की गई कि समिट सप्ताह के दौरान भारत मंडपम और सुषमा स्वराज भवन में 500 से अधिक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें नेताओं के बीच बातचीत, प्रदर्शनियां और ठोस परिणामों पर आधारित सत्र शामिल होंगे. 'AI इम्पैक्ट एक्सपो' में 840 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेंगे, जिनमें विभिन्न देशों के पैवेलियन, मंत्रालय, राज्य सरकारें, उद्योग, स्टार्टअप और शोध संस्थान शामिल होंगे, जो वास्तविक दुनिया पर असर डालने वाले AI समाधानों का प्रदर्शन करेंगे. साथ ही, 'इंडिया एआई' भारत के बुनियादी एआई मॉडल्स पर हुई प्रगति को भी पेश करेगा.

इसके अलावा, सम्मेलन में 15 राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों, 40 से अधिक मंत्रियों, 100 से अधिक प्रमुख CEOs और CXOs, और 100 से अधिक प्रसिद्ध शिक्षाविदों की भागीदारी की पुष्टि की गई है. सरकार ने बताया कि उद्योग जगत की भागीदारी इस समिट का मुख्य आधार बनकर उभरी है और बड़ी संख्या में इंडस्ट्री पार्टनर्स के इसमें शामिल होने की उम्मीद है.

