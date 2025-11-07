ETV Bharat / bharat

'राघोपुर हार रहे हैं तेजस्वी यादव, चुनाव के बाद काल कोठरी के मुख्य कैदी बनेंगे', अश्विनी चौबे का बड़ा दावा

''जो हमारे निषाद भाई हैं, उनके लिए मछुआरा आयोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठन किया. अति पिछड़ा पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं.''- अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री

'मछुआरा समेत पूरा अति पिछड़ा NDA के साथ' : राहुल गांधी द्वारा मछुआरा समाज को अपने साथ करने के लिए तालाब में कूद कर मछली पकड़ने के मामले पर अश्विनी चौबे ने कहा कि वह अपना चुनाव जीता नहीं पाए थे. वैसे भी मछुआरा समाज हमेशा बीजेपी और एनडीए के साथ रहा है.

''बिहार की जनता जंगल राज को नहीं आने देंगे और मंगल राज आएगा जो 20 साल से सुशासन बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहा है, एक बार फिर से यही दृश्य रहेगा. एनडीए पूरी तरह एकजुट है और पांचों पांडव मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे.'' - अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री

'अब नहीं लौटेगा जंगल राज' : अश्विनी चौबे ने कहा कि चाहे अंग प्रदेश हो, मिथिलांचल हो, शाहाबाद क्षेत्र हो, उन्हें यही दिखा है की पूरी जनता ने मन बना लिया है कि 2005 के पहले वाले क्रूर शासन को नहीं आने देंगे. 2005 से पहले अपहरण उद्योग की एक अणे मार्ग से मॉनिटरिंग होती थी, लोगों के जीवन की सुरक्षा नहीं थी, वह दृश्य फिर से नहीं लौटेगी और बिहार की जनता ने यही तय किया है.

''160 से अधिक सीटों पर एनडीए जीत हासिल करेगा. 225 के करीब भी सीटें जा सकती हैं.'' - अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पहले चरण का मतदान हो चुका है. पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए. वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा की सीटों पर मतदान होने हैं. ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में दावा किया की पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से बनने जा रही है.

जब तालाब में उतरे थे राहुल गांधी (फाइल फोटो) (सौ. राहुल गांधी फेसबुक)

'महागठबंधन वाले सीट बेचते हैं' : तेजस्वी यादव पर अश्विनी चौबे ने कहा कि कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे कि दो बार विधानसभा जीतकर रहने पर 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति बना ली. यह लोग सीट बेचने का काम करते हैं. विपक्ष में महागठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है, जिसके सभी लोग टिकट बेचने का काम करते हैं. इन लोगों को निषाद भाई से कोई मतलब नहीं है और निषाद समाज हमेशा भगवान श्री राम के साथ रहा है.

'तेजस्वी को जमानत बचाना मुश्किल होगा' : अश्विनी चौबे ने कहा कि महागठबंधन को इस बार चुनाव में जमानत बचानी मुश्किल होगा. प्रचंड बहुमत की एनडीए सरकार बिहार में एक बार फिर से बनने जा रही है. महागठबंधन वाले लोग खानदान वाद वाले लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार और खानदान की सोचते हैं. बिहार में पप्पू, सप्पू, गप्पू का खंडनवाद नहीं चलेगा, यहां सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा. यहां विकासवाद चलेगा और बिहार का सुशासन चलेगा. शांति और सद्भावना कायम रहेगी और बिहार में जंगल राज नहीं आएगा.

'राघोपुर में जीत रही BJP' : अश्विनी चौबे ने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, वह तो राघोपुर सीट हार रहे हैं. राघोपुर में बीजेपी के उम्मीदवार सतीश चुनाव जीत रहे हैं. पूर्व में उन्होंने तेजस्वी की मां राबड़ी देवी को हराया था और तेजस्वी तो नौसिखुआ हैं, तेजस्वी को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा. राघोपुर में जनता ने कमर कस लिया है और जो मतदान हुआ है उससे साफ है कि वहां सनातन का झंडा बुलंद होने वाला है. सभी राम के साथ हैं कोई राक्षस के साथ नहीं है.

तेजस्वी यादव (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

'महिला एनडीए के है साथ' : एनडीए सरकार ने महिलाओं को ₹10000 दिया है और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार बनने पर 14 जनवरी 2026 को प्रत्येक महिला के खाते में ₹30000 डालने का वादा किया है. ऐसे में महिलाएं किसके साथ हैं इस सवाल पर अश्विनी चौबे ने कहा कि 'देंगे' अपने आप में प्रश्नवाचक है. 'ना नौ मन घी होई ना राधा नाची'. 'लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर और सरकार चलाने का ख्वाब देख रहे हैं.'

''भूल से कुछ दिन के लिए यह व्यक्ति (तेजस्वी यादव) उपमुख्यमंत्री हो गया और यह बिहार का दुर्भाग्य था. नीतीश कुमार ने इसका उद्धार करने का सोचा था लेकिन जिसके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, वही करने लगा. किसलय हत्याकांड को बिहार भूला नहीं है. महिलाएं उनके साथ है जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं. ना कि उनके साथ जो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, क्योंकि उनके राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित थी सभी जानते हैं.''- अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री

'लालू यादव की जमानत रद्द हो' : आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि एक तरफ बीमारी का नाटक और दूसरे तरफ एक अपराधी के लिए रोड शो किया जा रहा है. 32 साल की जेल हुई है लेकिन उम्र और बीमारी का ख्याल रखते हुए उन्हें कंडीशनल बेल दिया गया है लेकिन अपराधी के लिए रोड शो कर रहे हैं. हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इनके लिए कार्रवाई हो और जमानत रद्द की जाए. इस संबंध में हम खुद आयोग को ज्ञापन देंगे.

'काल कोठरी के मुख्य कैदी बनेंगे तेजस्वी' : अश्विनी चौबे ने कहा कि कोई भी हत्यारा, दागी, भ्रष्टाचारी जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और साबित भी हुए हैं तो इन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए. हम राजनीति में सुचिता के पक्षधर रहे हैं. हम जेपी सेनानी रहे हैं और अटल, आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और जयप्रकाश नारायण हमेशा राजनीति में सुचिता और मर्यादा कायम रखने की बात करते थे.

''ऐसे में कोई भी दागी और अपराधी चुनाव जीत कर ना जा पाए, यह जनता को ध्यान देना है. बिहार में 'महाठगबंधन' झूठी बात बोलकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे लेकिन काल कोठरी के मुख्य कैदी जरूर बनेंगे क्योंकि बालिग होने से पूर्व ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे.''- अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री

ये भी पढ़ें :-

गिरिराज सिंह ने लालू यादव को बताया जंगलराज का प्रतीक, PK के बारे में कही ये बात