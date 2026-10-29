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जमशेदपुर के युवक का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज, जानें क्यों

जमशेदपुरः समाज में रहने वाले हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान होती है. उन्हीं में कुछ असाधारण होते हैं जिनका जीवन एक चुनौती भरा होता है. लेकिन सही मार्गदर्शन और उनकी लगन से कामयाबी उनके कदम चूमती है. कुछ ऐसी ही कहानी है जमशेदपुर के रहने वाले एक न्यूरोडायवर्जेंट (Neurodivergent) युवक की जिसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है.

हमारे समाज में हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे एक मुकाम तक पहुंच कर अपने जीवन को सफल बनाएं. बच्चों की सफलता के साथ माता पिता के सपने पूरे होते हैं. वहीं कुछ बच्चे असाधारण होते हैं उन्हें समाज भी अलग नजर से देखता है. लेकिन परिवार का साथ ऐसे बच्चों की लगन उन्हें अलग पहचान दिलाती है. कुछ ऐसी ही कहानी है जमशेदपुर के पंचायत इलाके में रहने वाले 20 वर्षीय न्यूरोडायवर्जेंट यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित आशुतोष पाणिग्रही की जिसने हिंदुस्तानी क्लासिक्ल म्यूजिक में अपनी प्रतिभा के जरिये शास्त्रीय संगीत के राग की पकड़ प्रस्तुत कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है.

शिक्षक पवन कुमार, आशुतोष और डॉक्टर निवेदिता के बयान (Etv Bharat)

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज

बचपन से ही न्यूरोडायवर्जेंट रहे आशुतोष को पढ़ाई के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत से लगाव था जिसने शिक्षा संगीत गुरु पवन कुमार चौबे से ली. आशुतोष ने शास्त्रीय संगीत के 50 से अधिक राग सीखे हैं. 4 अक्टूबर 2026 को आशुतोष ने अपने गुरु के समक्ष शास्त्रीय संगीत के 50 अलग-अलग राग के पकड़ को मात्र 3 मिनट 47 सेकेंड मे प्रस्तुत किया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड म्यूजिक में अपना नाम दर्ज करवाया. पुरे भारत में न्यूरोडायवर्जेंट यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित आशुतोष पहला युवक है जिसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मे आया है. उसकी इस अकल्पनीय कला प्रतिभा के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है. यानी एशिया में न्यूरोडायवर्जेंट आशुतोष अकेला युवक है जिसका नाम इंडिया के साथ-साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है.

आशुतोष पाणिग्रही का नाम 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड' में दर्ज (Etv Bharat)

इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से आशुतोष को सर्टिफिकेट के साथ मेडल भेजा गया है. संगीत के साथ-साथ आशुतोष ने 2023 मे इंडियन अबेकस मैथमेटिक्स केलकुलेशन में इंडिया बूक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है.

शास्त्रीय संगीत का शिक्षक बनने का सपना

आशुतोष बनारस के अस्सी घाट में भी शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति कर चुका है जहां उसकी प्रतिभा को सराहा गया था. उसका कहना है कि उसकी मां के साथ-साथ उसके गुरु के आशीर्वाद से यह मुकाम हासिल किया है. आशुतोष ने बताया कि बचपन से ही उसे संगीत का शौक था. शास्त्रीय संगीत में उसका विशेष लगाव है और उसका सपना है कि शास्त्रीय संगीत का शिक्षक बने.

क्या है न्यूरोडायवर्जेंट

यह कोई बीमारी नहीं है इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है ना कोई दवा है बल्कि एक अवस्था है जो इंसान के साथ आजीवन रहता है जो आम इंसान से अलग होता है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों के विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या है. जिसमें बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है.