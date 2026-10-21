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CJP के आशुतोष रांका और सौरव दास को कोर्ट से मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर

सौरव दास और आशुतोष रांका ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया है. दोनों पिछले सात दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया.

दोनों की पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने तीन दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी लेकिन स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इस मांग को खारिज कर दिया था.