CJP के आशुतोष रांका और सौरव दास को कोर्ट से मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर
सौरव दास और आशुतोष रांका की मौजूदा न्यायिक हिरासत आज ही खत्म हुई है.
Published : October 21, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 7:02 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया है. दोनों पिछले सात दिनों से न्यायिक हिरासत में थे। आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया.
दोनों की पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने तीन दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी लेकिन स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इस मांग को खारिज कर दिया था.
VIDEO | Delhi: CJP legal head Ratna Singh, after SEM court releases Saurav Das, Ashutosh Ranka, said, "We welcome the decision. For the past seven days, we have been furnishing sureties, and you know how they were being rejected. Today, however, we left no grounds for rejection,… pic.twitter.com/viZAHbxbjA— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
एसईएम कोर्ट द्वारा सौरभ दास और आशुतोष रांका को रिहा किए जाने के बाद, मुख्य न्यायिक परिषद की कानूनी प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. पिछले सात दिनों से हम जमानतदार पेश कर रहे थे, और आप जानते हैं कि उन्हें कैसे खारिज किया जा रहा था, लेकिन आज, हमने अस्वीकृति का कोई आधार नहीं छोड़ा, और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं था. उनकी रिहाई इस बात का संकेत है कि अब सब कुछ सुलझ गया है और वे आगे बढ़ सकते हैं"
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दिल्ली: SEM कोर्ट ने CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद SEM कोर्ट के सामने पेश किया गया था। https://t.co/2OQrbMmdZV— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2026
इससे पहले दोनों ने आज सुबह दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी. हाईकोर्ट के जजज जजस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने दोनों को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए सुझाव दिया था कि वे फिलहाल अपनी याचिका वापस ले लें, क्योंकि स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट आज दास और रांका द्वारा दिए गए जमानतियों पर फिर से विचार कर रहा है.
हाई कोर्ट ने दोनों नेताओं की ओर से पेश वकील अभिक चिमनी से कहा कि ये ऐसा मामला है जहां एक एहतियाती नोटिस का उल्लंघन किया गया है, और फिर दूसरा एहतियाती नोटिस जारी किया जाता है. वहां जाकर शांति बांड भरा जाता है, फिर उस बांड को तोड़ देता है. यह सही है या नहीं, यह हम बाद में देखेंगे. कोर्ट ने पूछा कि अगर वो बांड तोड़ देता है, तो क्या ऐसी स्थिति में जमानती की मांग करने को क्या पूरी तरह से अवैध या कानून के विरुद्ध माना जा सकता है? कोर्ट ने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट जाने से पहले वे अपीलीय अदालत का रुख करें.
#WATCH | दिल्ली: SEM कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश के बाद, CJP नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाया जा रहा है। 2 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उन्हें SEM कोर्ट के सामने पेश किया गया था। https://t.co/oobhzauMvJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 21, 2026
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आशुतोष रांका और सौरव दास की की उम्र पूछी. इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा की ये दोनों Gen Z नहीं हैं. क्योंकि एक ने अपनी उम्र 27 साल बताई तो दूसरे ने 31 साल. कोर्ट ने कहा कि पहले यह छात्रों का प्रदर्शन था, इसमें बच्चे भी शामिल थे, लेकिन अब प्रदर्शन का मुद्दा बदल गया है.
कोर्ट ने कहा कि लोग वही हैं लेकिन अब प्रदर्शन का मकसद बदल गया है. आप कौन हैं, किस संगठन से जुड़े हैं और उस संगठन का मकसद क्या है. जब शांति भंग होने का डर हो, तब इन सवालों का जवाब जानना जरूरी हो जाता है. कोर्ट ने कहा ऐसे समूह जिनके मुद्दे और उद्देश्य समय-समय पर बदलते रहते हैं, उनके बारे में सवाल उठता है कि क्या मजिस्ट्रेट को शांति भंग होने की आशंका पर विचार करते समय इन पहलुओं को देखना चाहिए.
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