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बड़ा बयान : गहलोत बोले- 2024-25 का नीट पेपर भी लीक हुआ था, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बताया मानेसर कांड मैनेजमेंट के मुख्य किरदार

जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते पूर्व सीएम गहलोत ( Photo Courtesy: Ashok Gehlot Media Team )