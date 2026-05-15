ब्रिटेन में काउंसलर चुनाव जीते मध्य प्रदेश के आशीष शुक्ला, अयोध्या में 35 एकड़ में बना रहे गुरूकुल
मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले हैं आशीष शुक्ला, सनातन धर्म में रखते हैं गहरी आस्था, अयोध्या में दे रहे विशेष योगदान. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 10:14 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 10:24 PM IST
सागर : डाॅ. गौर की नगरी सागर के एक और सपूत ने ब्रिटेन में राजनीतिक सफलता हासिल की है. मकरोनिया इलाके के रहने वाले आशीष शुक्ला ने ब्रिटेन के स्थानीय चुनाव में लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सफलता हासिल की है और काउंसलर बने हैं. उनके चुनाव जीतने पर सागर में उनके माता-पिता उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं. वहीं, ब्रिटेन में रहकर सनातन संस्कृति में गहन आस्था रखने वाले आशीष शुक्ला भगवान राम की नगरी के नजदीक 35 एकड़ जमीन पर आवासीय गुरूकुल की स्थापना करने जा रहे हैं.
ब्रिटेन के स्थानीय चुनाव जीतकर बने काउंसलर
मूल रूप से सागर के रहने वाले आशीष शुक्ला ने ब्रिटेन में लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी से लोकल काउंसिल चुनाव लड़कर साउथबरो और विडवरो इलाके के काउंसलर का चुनाव जीता है. ये एक तरह से हमारे देश में किसी महानगरपालिका के पार्षद की तरह चुनाव होता है. उनकी इस उपलब्धि पर उनके परिजन और उनके दोस्त काफी खुश हैं. ब्रिटेन में काउंसलर का स्थानीय स्तर पर कार्यकाल चार साल का होता है और स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर ये काम करते हैं.
कौन हैं ब्रिटेन के आशीष शुक्ला?
आशीष शुक्ला दूरसंचार विभाग में उप महाप्रबंधक पद से रिटायर हुए आर जी शुक्ला और गायत्री शुक्ला के सुपुत्र है. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई सागर में पूरी की है और स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से ग्रहण करने के बाद हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में जॉब भी की. इसके बाद 2001 में वे अमेरिका पहुंच गए जहां से 2004 में ब्रिटेन शिफ्ट हुए. वे सागर के महान सपूत डाॅ. सर हरिसिंह गौर को अपना आदर्श मानते हैं. फिलहाल आशीष शुक्ला सीनियर टेक्नोलॉजी एंड यूटिलिटी प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत हैं. उनकी पत्नी सलोनी शुक्ला टेक्नोलॉजी और एआई आधारित व्यवसाय भी संचालित कर रही हैं. उनकी सफलता पर उनके माता पिता ने प्रसन्नता व्यक्त की है.
सनातन धर्म में गहरी आस्था
आशीष शुक्ला लंबे समय से ब्रिटेन में है और उन्होंने ब्रिटेन पहुंचकर वहां के भारतीयों को सनातन धर्म के जरिए एकजुट करने में सफलता हासिल की. इसके लिए पहले उन्होंने ब्रिटेन में सांस्कृतिक गतिविधियों की शुरुआत की. आशीष शुक्ला की पत्नी सलोनी शुक्ला सामाजिक स्तर पर काफी सक्रिय रहती हैं. उन्होंने वहां पर गणेश पूजा, दुर्गा पूजा और रामचरितमानस का पाठ शुरू कराया. आशीष शुक्ला मानते हैं कि उनकी पत्नी की सामाजिक सक्रियता के कारण उन्हें राजनीतिक सफलता हासिल हुई है.
यह भी पढ़ें-
- भगवान कृष्ण और मां सीता से जिन पेड़ों का कनेक्शन, वो सागर में मौजूद, दुनिया के कई प्राचीन पौधे भी यहां
- सागर में हमारे राम, आशुतोष राणा के अभिनय से जीवंत होगी रामायण, दिखेगी रावण की अच्छाई
आशीष शुक्ला ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, '' भले ही मैं एक टेक प्रोफेशनल हूं लेकिन मेरी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में गहरी आस्था है. मैं अयोध्या के नजदीक 35 एकड़ के परिसर में एकम नाम से संस्था स्थापित करना जा रहा हूं, जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारत के पारंपरिक और वैदिक ज्ञान की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी. यह एक आवासीय परिसर होगा.