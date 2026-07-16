आशीष मिश्रा और उनके पिता के खिलाफ गवाहों को धमकाने का कोई सबूत नहीं: यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट
यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि लखीमपुर खीरी केस में गवाह को डराने-धमकाने संबंधी FIR की जांच पूरी हो गई है.
Published : July 16, 2026 at 1:18 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में आशीष मिश्रा या उनके पिता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, का लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को कथित तौर पर डराने-धमकाने से कोई संबंध नहीं मिला है.
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. वह फिलहाल कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर हैं.
सुनवाई के दौरान, पीठ ने यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड की, जिसमें कहा गया कि गवाह को डराने-धमकाने के आरोप वाली FIR की जांच पूरी हो गई है और आशीष मिश्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमनदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है, जिस पर सक्षम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जबकि कथित अपराध में मिश्रा की किसी भी भूमिका से इनकार किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को प्रगति रिपोर्ट के जवाब में एक और हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया. मिश्रा के वकील ने कहा कि एक बार चार्जशीट फाइल हो जाने और उनके मुवक्किल के बरी हो जाने के बाद, अगर शिकायतकर्ता के पास कोई उपाय है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए. पीठ ने कहा, "आप उन्हें सलाह क्यों दे रहे हैं?" वकील ने जोर देकर कहा कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जिंदा रखना चाहते हैं.
पिछले साल अक्टूबर में, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कथित गवाह को डराने-धमकाने के मामले में FIR दर्ज की थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बलजिंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए पुलिस की आलोचना की थी. बलजिंदर सिंह ने शिकायत में कहा था कि उसे अपना बयान वापस लेने के लिए धमकाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायतकर्ता के पास जाकर उसका बयान दर्ज करने का निर्देश दिया था.
यह मामला 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले में हुई घटना से जुड़ा है, जिसमें चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. यह हिंसा तब भड़की थी जब कथित तौर पर आशीष मिश्रा के काफिले की गाड़ियों ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचल दिया था.
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