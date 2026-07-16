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आशीष मिश्रा और उनके पिता के खिलाफ गवाहों को धमकाने का कोई सबूत नहीं: यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में आशीष मिश्रा या उनके पिता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा, का लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को कथित तौर पर डराने-धमकाने से कोई संबंध नहीं मिला है.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. वह फिलहाल कोर्ट से मिली जमानत पर बाहर हैं.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड की, जिसमें कहा गया कि गवाह को डराने-धमकाने के आरोप वाली FIR की जांच पूरी हो गई है और आशीष मिश्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमनदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी गई है, जिस पर सक्षम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जबकि कथित अपराध में मिश्रा की किसी भी भूमिका से इनकार किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को प्रगति रिपोर्ट के जवाब में एक और हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया. मिश्रा के वकील ने कहा कि एक बार चार्जशीट फाइल हो जाने और उनके मुवक्किल के बरी हो जाने के बाद, अगर शिकायतकर्ता के पास कोई उपाय है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं, बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए. पीठ ने कहा, "आप उन्हें सलाह क्यों दे रहे हैं?" वकील ने जोर देकर कहा कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जिंदा रखना चाहते हैं.