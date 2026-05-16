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मुलायम के बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित, अपर्णा यादव और दोनों बेटियों के साथ कई VIP रहे मौजूद

प्रतीक यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित ( Etv Bharat )

हरिद्वार: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के दिवंगत बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां हरिद्वार लाई गईं. वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया. प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव, दोनों बेटियां, योगगुरु स्वामी रामदेव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, सांसद आदित्य यादव समेत कई सपा नेता अस्थि विसर्जन कर्म में मौजूद रहे. यादव परिवार के तीर्थ पुरोहित पंडित शैलेश मोहन ने अस्थि कर्म संपन्न कराया. इस दौरान अपर्णा यादव भावुक नजर आईं. प्रतीक यादव के चचेरे भाई सांसद आदित्य यादव ने अस्थि कर्म कराया. योगगुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि, प्रतीक यादव का असमय जाना, पूरे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है. गौ माता की सेवा और सनातन धर्म में उनकी अटूट निष्ठा थी. प्रतीक यादव बहुत ही हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे. वो गौशाला चलाते थे और उनका जीवन बहुत ही प्रमाणिक आदर्श जीवन रहा. ईश्वर प्रतीक यादव की दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करे. मुलायम के बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित (VIDEO-ETV Bharat) स्वामी रामदेव ने कहा कि किसी को भी विश्वास नहीं था कि प्रतीक यादव इतनी कम उम्र में सबको छोड़कर चले जाएंगे. योगगुरु स्वामी रामदेव ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि, जिम के साथ साथ योग करना भी आवश्यक है. जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन कभी भी अपने पथ से हटना नहीं है.