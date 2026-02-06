महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय अजित पवार का अस्थि कलश गंगा में विसर्जित
शुक्रवार को पार्टी के सदस्य अस्थि कलश लेकर अस्सी घाट पहुंचे, फूलों से सजी नाव से बीच गंगा पहुंचे.
वाराणसी: धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार का अस्थि कलश प्रसिद्ध अस्सी घाट पर विसर्जित किया गया. काशी पुरोहितों ने पूरे विधि-विधान से पूजा-पाठ कर अस्थि कलश गंगा में विसर्जित किया. साथ ही पूण्य आत्मा के शांति के लिए मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की. यह कार्यक्रम काशी के तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा के नेतृत्व में किया गया.
शुक्रवार को एक बड़ी नाव को पूरी तरह पुष्प से सजाया गया और स्वर्गीय अजित पवार की इस पर फोटो लगाई गई. अजित पवार की पार्टी से जुड़े सदस्य अस्थि कलश लेकर घाट पर पहुंचे, जहां से सभी लोग नाव पर सवार होकर बीच गंगा के लिए निकले. इसके बाद अस्थि कलश को विसर्जित किया गया. इस दौरान लोगों ने नम आंखों से महाराष्ट्र के इस नेता को नमन किया. लोगों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी चर्चा की.
बता दें कि 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में चार लोगों के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया था. जिसके बाद 29 जनवरी को इनका अंतिम संस्कार किया गया. अब उनकी पार्टी के सदस्य अरुण दुबे अस्थि कलश लेकर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे थे. अस्थि विसर्जन कराने वाले तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा ने बताया कि पूरे विधि-विधान से अस्थि कलश का विसर्जन मां गंगा में किया गया. मान्यता यह कि गंगा में और काशी में अस्थि विसर्जन करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है. आत्मा को श्री नारायण के चरणों में स्थान मिलता है. इसके पहले पार्टी के लोगों द्वारा संकल्प लेकर पूजा-पाठ कराया गया.
