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जब राजधानी की यादों में खो गईं आशा ताई, सीएम रेखा गुप्ता ने कुछ इस तरह किया याद

"संगीत का वह स्वर्णिम स्वर आज मौन हो गया, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा और हर भावना को सुरों में ढाल दिया -रेखा गुप्ता

आशा भोसले की दिल्ली से जुड़ी यादें
आशा भोसले की दिल्ली से जुड़ी यादें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 12, 2026 at 4:41 PM IST

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नई दिल्ली: सुरों की मल्लिका और हिंदी सिनेमा की 'एवरग्रीन' आवाज आशा भोंसले का दिल्ली से रिश्ता सिर्फ कॉन्सर्ट और अवॉर्ड्स तक सीमित नहीं है. आशा ताई के लिए दिल्ली एक 'एहसास' है, जिसमें उनके बचपन की शरारतें, बड़े भाई हृदयनाथ मंगेशकर का साथ और यहां के जायकों की खुशबू बसी है. हाल ही में एक बातचीत के दौरान जब उनसे दिल्ली के बारे में पूछा गया, तो उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई. उनके निधन से देशभर में शोक की लहर है.

दिल्ली सीएम ने किया याद
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें याद करते हुए कहा, "संगीत का वह स्वर्णिम स्वर आज मौन हो गया, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा और हर भावना को सुरों में ढाल दिया. आशा भोसले जी का निधन भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. आशा ताई की आवाज में जैसे जिंदगी मुस्कुराती थी, हर गीत में एक कहानी थी, जो समय से आगे निकल जाती थी. उनका जाना एक स्वर्णिम युग के विराम जैसा है, लेकिन उनकी साधना आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों व प्रशंसकों को इस दुःख को सहने की शक्ति दें."

आशा भोसले अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, और यही बेबाकी उनके खाने के चुनाव में भी दिखती थी. जब भी वह दिल्ली आती हैं, उनका मन पुरानी दिल्ली की ओर खिंचा चला जाता है. कई दफा वो कह चुकी है कि उन्हें दिल्ली की चाट बेहद पसंद है. वो जो तीखापन और मसालों का तालमेल है, वो मुंबई में कहां! पराठे वाली गली के घी में डूबे पराठे हों या बंगाली मार्केट की गोलगप्पे, आशा ताई आज भी इन स्वाद के ठिकानों को याद कर चहक उठती हैं.

70 और 80 के दशक की यादों को ताजा करते हुए आशा जी बताती थीं कि तब की दिल्ली आज से काफी अलग थी. कनॉट प्लेस में घूमना और वहां की सफेद इमारतों के बीच शॉपिंग करना उनकी पसंदीदा यादों में से एक है. वह अक्सर कहती थीं कि, "दिल्ली में एक ठहराव था, जो अब भागदौड़ में बदल गया है, लेकिन सीपी की रूह आज भी वही है. दिल्ली का जिक्र होते ही आशा जी अक्सर अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर का जिक्र करना नहीं भूलतीं. उन्होंने याद किया कि कैसे सरकारी कार्यक्रमों या राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोहों के दौरान दोनों बहनें साथ होती थीं.

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