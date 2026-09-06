जयपुर में गरजे ओवैसी: सहारनपुर मस्जिद मामले पर योगी सरकार को दी चेतावनी, बोले- खामियाजा भुगतना पड़ेगा
जयपुर पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर मस्जिद कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला.
Published : September 6, 2026 at 4:47 PM IST
जयपुर: प्रदेश में हो रहे नगर निकाय चुनावों में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार के लिए रविवार को जयपुर पहुंचे AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर में मस्जिद तोड़े जाने के मामले को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इसका खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी. असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मस्जिद को कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना और अपील का मौका दिए बगैर चोरों की तरह सुबह 5 बजे तोड़ दिया गया. ओवैसी ने कहा कि यह पूरी तरह से धार्मिक आजादी और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.
कलेक्टर ऑफिस से पहले अस्तित्व में थी मस्जिद: ओवैसी ने दावा किया कि जिस मस्जिद को तोड़ा गया है, वह कलेक्टर कार्यालय के बनने से पहले ही अस्तित्व में थी. उन्होंने कहा कि जब मस्जिद बनाई गई थी, तब वहां के एक मुस्लिम परिवार ने मस्जिद के साथ ही मंदिर के लिए भी जमीन दी थी. यह मस्जिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने कहा कि मस्जिद के मामले में कानूनी प्रक्रिया और अपील के अधिकार की पूरी तरह अनदेखी की गई है. किसी भी सरकारी कार्रवाई के खिलाफ संबंधित पक्ष को कानूनी उपाय अपनाने और अपील करने का अवसर मिलता है, लेकिन यहां कार्रवाई इतनी जल्दबाजी में की गई कि अपील करने का मौका ही नहीं दिया गया. ओवैसी ने सहारनपुर डीएम पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर सहारनपुर डीएम को सस्पेंड किया जाता है, तो उन्हें भी अन्य संवैधानिक संस्थाओं में अपील करने का मौका दिया जाता है, लेकिन मस्जिद के मामले में ऐसा नहीं किया गया. सुबह 5 बजे चोरों की तरह मस्जिद तोड़ दी गई.
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अपर कोर्ट जाने का भी मौका नहीं दिया: ओवैसी ने कहा कि मस्जिद पूरी तरह से वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और 'वक्फ बाय यूजर' के तहत उसे कानूनी अधिकार प्राप्त हैं. ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नया वक्फ संशोधन कानून बनाया है, वह पूरी तरह से असंवैधानिक है, लेकिन वही कानून यह भी कहता है कि अगर किसी सरकारी संपत्ति पर 30 साल से कोई धार्मिक स्थल है, तो उस पर उसका मालिकाना हक माना जाता है. ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब एक ही स्थान पर दो धार्मिक स्थल थे, तो केवल मस्जिद के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की गई? धार्मिक स्थलों को लेकर किसी भी कार्रवाई में समानता और संवैधानिक व्यवस्था का पालन ज़रूरी है, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने एकतरफा कार्रवाई की है और धार्मिक आजादी की अनदेखी की गई है.
बोले- खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा: उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि योगी सरकार हाई कोर्ट और अपर कोर्ट जाने से डरती है, इसलिए रातों-रात कार्रवाई की गई, लेकिन इस कार्रवाई का खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा. ओवैसी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक आजादी देता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस को धार्मिक आजादी से नफरत है, इसीलिए मस्जिदों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने आरोप लगया कि पहले जयपुर में मस्जिद को तोड़ा गया और अब सहारनपुर में मस्जिद को तोड़ दिया गया है.
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दूसरे समुदाय के कानून एक समुदाय पर थोप रहे: वहीं, उत्तराखंड के कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर भी ओवैसी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड का यूसीसी कानून पूरी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट की हूबहू नकल है. हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी प्रावधान हैं, वे सब नए यूसीसी कानून में जोड़ दिए गए हैं, जबकि आदिवासियों को इससे बाहर रखा गया है. ओवैसी ने कहा कि भारत किसी एक समुदाय का नहीं है, यहां अनेक समुदाय रहते हैं, तो फिर कैसे एक समुदाय के शादी, विवाह और तलाक के कानूनों को दूसरे समुदाय के लोगों पर थोपा जा रहा है? यह पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है. ओवैसी ने आरोप लगाया कि भाजपा 'राइट टू फ्रीडम' को नहीं मानती है, इसलिए कॉमन सिविल कोड का बहाना लेकर मुसलमानों की शादी के तरीके, तलाक और संपत्ति के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.
असीम वकार के आरोपों पर पलटवार: वहीं, हाल ही में AIMIM छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए असीम वकार के आरोपों पर भी ओवैसी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि "अब वे बहुत कुछ कहेंगे. उन्होंने कहा कि लोग आते-जाते रहते हैं, लेकिन पार्टी हमेशा रहती है, अब वे कांग्रेस में गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के लोग उनका ख्याल रखेंगे." ओवैसी ने प्रदेश के नगर निकाय चुनावों को लेकर कहा कि वे अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने आए हैं. जनता से अपील है कि वे हमारे प्रत्याशियों को कामयाब बनाएं, ताकि उनके वार्डों में विकास के कार्य हो सकें और राजस्थान में पार्टी मजबूत हो, जिससे यहां लोकल लीडरशिप उभर सके. उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को राजस्थान में आधिकारिक सिंबल नहीं मिल पाया है. इसके लिए हम हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली. इसके बावजूद हमारे प्रत्याशी और पार्टी कार्यकर्ता यहां पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं.
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