गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत: बलात्कार मामले में 6 महीने की जमानत

अहमदाबाद: बलात्कार के एक मामले में जेल में बंद आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम को छह महीने की जमानत दे दी है. जोधपुर कोर्ट के फैसले के आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जोधपुर कोर्ट के फैसले को आसाराम ने आधार बनाया था और जमानत के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी.

मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच कोर्ट ने आसाराम की जमानत मंजूर कर ली. गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आसाराम को बड़ी राहत मिली है और आसाराम फिर से जेल से बाहर आ सकते हैं.

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आसाराम को बताया गया कि जोधपुर कोर्ट ने भी आसाराम को छह महीने की जमानत दे दी है. आसाराम हार्ट संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी उम्र 86 साल है. अगर अपील की सुनवाई छह महीने में आगे बढ़ती है, तो वह फिर से जमानत के लिए अर्जी दे सकेंगे.

आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति के चलते जमानत

हाई कोर्ट ने कहा कि जोधपुर हाई कोर्ट ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दी थी, इसलिए गुजरात हाई कोर्ट इससे अलग रुख नहीं अपना सकता. अगर राजस्थान सरकार इस जमानत को चुनौती देती है, तो गुजरात सरकार ऐसा कर सकती है.

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि अगर जोधपुर जेल में पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, तो उन्हें साबरमती जेल में ट्रांसफर किया जा सकता है. तब पीड़िता के वकील ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भी आसाराम अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर आदि जगहों पर आते-जाते रहे हैं. वह ऋषिकेश से महाराष्ट्र तक गए हैं. जोधपुर में उनका आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है और उन्हें कोई शिकायत नहीं है.

आपको बता दें कि 27 जून को गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी थी. फिर 3 जुलाई को एक महीने के लिए और 7 अगस्त 2025 को तीसरी बार जमानत बढ़ाई गई थी. इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को चौथी बार जमानत अवधि 3 सितंबर तक बढ़ा दी.