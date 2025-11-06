ETV Bharat / bharat

गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत: बलात्कार मामले में 6 महीने की जमानत

गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आसाराम को बड़ी राहत मिली है और आसाराम फिर से जेल से बाहर आ सकते हैं.

गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत (फाइल फोटो ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

November 6, 2025

अहमदाबाद: बलात्कार के एक मामले में जेल में बंद आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम को छह महीने की जमानत दे दी है. जोधपुर कोर्ट के फैसले के आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जोधपुर कोर्ट के फैसले को आसाराम ने आधार बनाया था और जमानत के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी.

मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच कोर्ट ने आसाराम की जमानत मंजूर कर ली. गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आसाराम को बड़ी राहत मिली है और आसाराम फिर से जेल से बाहर आ सकते हैं.

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आसाराम को बताया गया कि जोधपुर कोर्ट ने भी आसाराम को छह महीने की जमानत दे दी है. आसाराम हार्ट संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी उम्र 86 साल है. अगर अपील की सुनवाई छह महीने में आगे बढ़ती है, तो वह फिर से जमानत के लिए अर्जी दे सकेंगे.

आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति के चलते जमानत
हाई कोर्ट ने कहा कि जोधपुर हाई कोर्ट ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दी थी, इसलिए गुजरात हाई कोर्ट इससे अलग रुख नहीं अपना सकता. अगर राजस्थान सरकार इस जमानत को चुनौती देती है, तो गुजरात सरकार ऐसा कर सकती है.

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि अगर जोधपुर जेल में पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, तो उन्हें साबरमती जेल में ट्रांसफर किया जा सकता है. तब पीड़िता के वकील ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भी आसाराम अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर आदि जगहों पर आते-जाते रहे हैं. वह ऋषिकेश से महाराष्ट्र तक गए हैं. जोधपुर में उनका आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है और उन्हें कोई शिकायत नहीं है.

आपको बता दें कि 27 जून को गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी थी. फिर 3 जुलाई को एक महीने के लिए और 7 अगस्त 2025 को तीसरी बार जमानत बढ़ाई गई थी. इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को चौथी बार जमानत अवधि 3 सितंबर तक बढ़ा दी.

राजस्थान हाई कोर्ट ने सहायक रखने की अनुमति दी
इससे पहले 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आसाराम की तबीयत इतनी गंभीर नहीं है कि उनकी जमानत बढ़ाई जाए. हालांकि, आसाराम को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक सहायक रखने की अनुमति दी गई थी और 27 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई. उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर दिया.

18 अगस्त 2025 की सुबह आसाराम को मेडिकल जांच के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया था. जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश के कारण आसाराम को सुबह लगभग 10 बजकर 45 मिनट पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया था. उनकी जांच लगभग तीन से चार घंटे तक चली. उस समय अहमदाबाद सिविल अस्पताल की ओपीडी संख्या 13 में आसाराम की मेडिकल जांच की गई, जहां ईसीजी और इको किया गया.

जोधपुर अदालत ने सिविल अस्पताल को पत्र लिखकर कहा कि स्वास्थ्य जांच कराई जाएं, जिसमें एक जनरल सर्जन समेत दो कार्डियोलॉजिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक मेडिसिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट और एक नेफ्रोलॉजिस्ट का मेडिकल बोर्ड बनाया गया और सभी ने आसाराम का स्वास्थ्य परीक्षण किया.

आसाराम के खिलाफ बलात्कार का केस
गौरतलब है कि सूरत की एक महिला ने आसाराम के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी. बलात्कार की शिकायत साल 2013 में दर्ज कराई गई थी, जिसमें गांधीनगर कोर्ट ने 2023 में आसाराम को दोषी ठहराया था.

आरोप था कि आसाराम ने 1997 से 2006 के बीच अहमदाबाद और मोटेरा आश्रमों में उसका शारीरिक शोषण किया था. फिर 2013 में आसाराम के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई गई. चूंकि शिकायत गांधीनगर ट्रांसफर कर दी गई थी, इसलिए आसाराम के खिलाफ पूरा मामला गांधीनगर में ही चलाया गया.

