बंगाल में एसआईआर नहीं, तो लगेगा राष्ट्रपति शासन- अग्निमित्रा पाल
झारखंड में घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचीं आसनसोल से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने पश्चिम बंगाल सीएम पर निशाना साधा.
Published : November 4, 2025 at 7:04 PM IST
जमशेदपुरः SIR को लेकर पश्चिम बंगाल सीएम अलग ही तेवर में नजर आ रही हैं. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत दूसरे चरण में हो चुकी है. इसके विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत का विरोध करते हुए कोलकाता में रैली निकाली.
वहीं बंगाल भाजपा लगातार राज्य में एसआईआर की पक्षधर रही है. भाजपा का कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होगा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा. झारखंड में घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचीं आसनसोल से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत के साथ बातचीत की और अपने विचारों को साझा किया.
पश्चिम बंगाल में एसआईआर (SIR) के सवाल पर विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि बंगाल में एसआईआर जरूर होना चाहिए. पहले भी हुआ है फिलहाल 12 राज्यों के साथ बंगाल में एसआईआर शुरु हुआ है. जब तक यहां एसआईआर नहीं होगा तब तक यहां चुनाव नहीं होगा.
आगे विधायक ने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर एक नाम भी काटा जाएगा तो हम आग लगा देंगे. ऐसी हालत में पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं होंगे और अगर इलेक्शन नहीं होगा तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा. अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन चाहिए या संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव हो, ये ममता बनर्जी को तय करना है.
'हम ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं'
बंगाल की स्थिति बहुत खराब है. हम एक ज्वालामुखी के ऊपर रह रहे हैं. यहां हमारी संस्कृति का अतिक्रमण और उनपर हमला हो रहा है. आज वहां हालत ऐसा है कि एक समुदाय के लिए अलग नियम और कानून और दूसरे समुदाय के लिए अलग नियम थोपे जा रहे हैं. लेकिन जब संविधान और देश और राज्य का कानून एक है तो अलग-अलग नियम क्यों हैं. भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तुष्टिकरण का गंभीर आरोप लगाया है.
'अपने फायदे के लिए समुदाय विशेष का कर रहीं इस्तेमाल'
इसके अलावा विधायक अग्निमित्रा पाल ने सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए समुदाय विशेष को इस्तेमाल करने का बड़ा आरोप लगाया है. अग्निमित्रा पाल ने कहा कि ममता बनर्जी विशेष समुदाय के लिए शिक्षा और विकास की बात नहीं करेंगी उनके समुदाय से डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस-आईएफएस नहीं बनेगा. अपने फायदे के लिए ममता बनर्जी विशेष समुदाय का इस्तेमाल करके उनको क्रिमिनल बना रही हैं और दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आज जगजाहिर है कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में आश्रय दिया जा रहा है और यहां ऐसे लोग झारखंड समेत अन्य पड़ोसी राज्यों में दाखिल हो रहे हैं.
इसके साथ ही अग्निमित्रा पाल ने कहा कि आज बंगाल के साथ साथ देश की सुरक्षा खतरे में है. क्योंकि पूरे देश में आपराधिक और आतंकी गतिविधि हो रही है. जब इन आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहां से आए. ऐसे में उनका जवाब रहता है कि वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुए और काफी समय तक बंगाल में रहे और उसके वो देश के अन्य हिस्सों में गये.
'ममता को जनता से मतलब नहीं उन्हें सिर्फ अपने लिए वोट चाहिए'
अग्निमित्रा पाल ने बंगाल पुलिस को निशाने पर लेते हुए कहा कि बंगाल से देश के अन्य राज्यों, कश्मीर, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में दाखिल हो रहे हैं. ऐसे में बंगाल की पुलिस क्या कर रही है. राज्य का सीआईडी, आईबी के साथ-साथ अन्य खुफिया विभाग क्या कर रहा है. सीएम ममता बनर्जी क्या कर रही हैं.
रोहिंग्या और बांग्लादेशी के सिर के ऊपर सीएम ममता बनर्जी का आशीर्वाद है. उन्हें न तो बंगाल की आम जनता से मतलब है और न ही देश के लोगों से सरोकार है. उन्हें तो सिर्फ वोट से मतलब है और अपने चुनाव जीतने से मतलब है. ममता बनर्जी को ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी वोट देकर जीताते हैं. लेकिन इस बार बंगाल में ऐसा नहीं होगा, बंगाल में एसआईआर होगा और बंगाल को लोगों को स्वच्छ और पारदर्शी वोटर लिस्ट बंगाल के लोगों को दिया जाएगा.
'महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर करती हैं अनर्गल बयानबाजी'
आसनसोल से भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने आगे कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी मुख्यमंत्री एक महिला हैं. क्योंकि जब 2011 में वो सीएम बनीं तो ऐसा लगा कि वो एक महिला हैं तो महिलाओं का सम्मान करेंगी और उनके दुख-दर्द को समझेंगी लेकिन पूरा उल्टा हो गया. क्योंकि आज महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं. ऐसे में सीएम ममता बनर्जी कहती हैं कि उसका तो कैरेक्टर खराब था, दुष्कर्म के आरोपी के साथ पीड़िता का अवैध संबंध था और तो और ये भी बोलती हैं कि पीड़िता तो पहले से ही गर्भवती थी. सीएम ममता बनर्जी एक महिला होकर दुष्कर्म और महिलाओं के साथ अत्याचार पर इस तरह की बयानबाजी करती हैं.
विधायक अग्निमित्रा पाल यहीं नहीं रूकीं उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज बंगाल में रोजगार का रेट नहीं है लेकिन राज्य हो रहे दुष्कर्म का रेट है. व्यस्क, नाबालिग सबकी रेटिंग है तो आज ये है हमारा बंगाल. आगे विधायक ने कहा कि आज लोगों को जैसे बुखार और खांसी होता है वैसे ही सोसाइटी में दुष्कर्म होता, ये तो हमारी सीएम ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है. इस अत्याचार और जुल्म से आज बंगाल की महिलाएं डर और खौफ के साए में जी रही हैं.
इसलिए बंगाल में हमें ऐसी सरकार चाहिए जो महिलाओं का सम्मान करे, जो उनको नौकरी दे, रहने के लिए छत दे और जीने के रोजगार के साधन मुहैया करवाए. हम लोगों को पश्चिम बंगाल में सिर्फ विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए.
बता दें कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पक्ष में प्रचार करने पश्चिम बंगाल की आसनसोल विधायक अग्निमित्र पाल घाटशिला पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज झारखंड में भी पश्चिम बंगाल जैसे हालात हैं.
इसे भी पढ़ें- विदेश गए तो नहीं लौटेंगे इरफान अंसारी! ममता सरकार की दलील से कोलकाता हाईकोर्ट सहमत, मंत्री ने दी सफाई
इसे भी पढे़ं- प. बंगाल: SIR के डर से 3 लोगों ने की आत्महत्या, ममता बनर्जी ने BJP को ठहराया जिम्मेदार
इसे भी पढ़ें- दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर सीएम ममता बनर्जी का बयान- 'देर रात हॉस्टल के बाहर क्यों थी लड़की ?'