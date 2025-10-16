असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई की किशनगंज कोर्ट में हुई पेशी, जानें कारण
AIMIM के विधायक और पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की किशनगंज व्यवहार न्यायालय में पेशी हुई. जानें मामला.
Published : October 16, 2025 at 7:17 PM IST
किशनगंज: एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार को किशनगंज व्यवहार न्यायालय में पहुंचे और एसीजीएम फर्स्ट सुश्री शारदा के कोर्ट में पेश हुए.
कोर्ट में पेश हुए अकबरुद्दीन ओवैसी: 2015 में अकबरुद्दीन ओवैसी पर जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत सोनथा हाई स्कूल के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है. जिसके बाद उनके ऊपर कोचाधामन थाना में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था.
2015 में दिया था कथित भड़काऊ भाषण: अकबरुद्दीन ओवैसी इस मामले में जमानत पर थे और गुरुवार को मामले में उनका बयान दर्ज किया गया है. मौके पर मौजूद अकबरुद्दीन ओवैसी के अधिवक्ता ओम कुमार कर्ण ने बताया कि "जीआर 1680/2015 में अकबरुद्दीन ओवैसी पेश हुए और उनके द्वारा अपना बयान दर्ज करवाया गया है. 4 अक्टूबर 2015 को उनके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया था."
अकबरूद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बनाई दूरी: वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशिर कुमार दास ने कहा कि धारा 313 के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान दर्ज किया गया है और मामले में जल्द ही कोर्ट द्वारा सुनवाई के उपरांत फैसला सुनाया जाएगा. हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी से इस संबंध में मीडिया ने बात करने की कोशिश की लेकिन वो मौके से कन्नी काट कर निकल गए
"उम्मीद है कि आगे इस तरह की बयानबाजी करके किशनगंज जिले में जो गंगा जामुनी तहजीब कायम है, उसे वो ठेस पहुंचाने का काम नहीं करेंगे."- शिशिर कुमार दास, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन
