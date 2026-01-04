ETV Bharat / bharat

'मादुरो की तरह मसूद अजहर को पकड़कर लाएं', ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती

ओवैसी ने कहा, "आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और उन्हें उनके देश से अमेरिका ले गई. अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनके देश से किडनैप कर सकते हैं, तो आप (प्रधानमंत्री मोदी) भी पाकिस्तान जाकर 26/11 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड को भारत वापस ला सकते हैं."

मुंबई में एक इवेंट में बोलते हुए ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा कि 26/11 मुंबई हमलों के गुनहगारों और खासकर लश्कर-ए-तैयबा और उसके कमांडर मसूद अजहर को सजा दिलाने के लिए सीमा पार सैन्य टुकड़ी भेजें.

मुंबई: वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीमा पार पाकिस्तान में भी ऐसा ही ऑपरेशन करने की चुनौती दी है.

2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एक रैली के दौरान पीएम मोदी द्वारा ट्रंप को समर्थन देने की जिक्र करते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा, "आप 56 इंच की छाती के बारे में शेखी बघारते रहते हैं और मोदी ने कहा था अबकी बार ट्रंप सरकार."

'मोदी की 'बहन' को बांग्लादेश वापस भेजो'

AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने के विवाद पर भी भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधा. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बाद भारत में गुस्से के बीच BCCI के निर्देश पर KKR की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया गया है. शाहरुख खान की टीम KKR ने आईपीएल नीलामी के दौरान मुस्तफिजुर को 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था.

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का नाम लिए बिना ओवैसी ने केंद्र सरकार से उन्हें भी वापस भेजने को कहा. शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में शरण ली हुई हैं, जब छात्रों के विद्रोह के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था.

ओवैसी ने भीड़ के नारे और तालियों के बीच कहा, "वे कहते हैं कि उन्होंने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को (IPL से) बाहर कर दिया है. इसलिए, उस महिला को बाहर निकालो जो यहां मोदी की बहन के तौर पर बैठी है."

