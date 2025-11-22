Explainer: एक्सपर्ट भी मान रहे बिहार में ओवैसी बन गए बड़ी ताकत, RJD के लिए खतरे की घंटी
विधानसभा चुनाव AIMIM के बेहतर प्रदर्शन के बाद ओवैसी शुक्रिया यात्रा पर हैं. ऐसे में जानें क्या है ओवैसी का मिशन बिहार? किसके लिए चुनौती?
Published : November 22, 2025 at 8:46 PM IST
रिपोर्ट:- आदित्य कुमार झा
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे तमाम राजनीतिक समीकरणों को गलत साबित करते हुए NDA को प्रचंड जीत दिया. पूरे सूबे में एनडीए की प्रचंड लहर के कारण मजबूत विपक्षी दल को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. आरजेडी जैसी पारंपरिक रूप से मजबूत पार्टी 25 सीटों तक सिमट गई. वहीं, ऐसे माहौल में AIMIM ने सीमांचल में अपनी पांच सीटों को बचाकर बिहार की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है.
एनडीए लहर के बीच 5 सीटें : सीमांचल इलाके की सीमा पश्चिम बंगाल के रास्ते नेपाल और बांग्लादेश से लगती है और यह इलाका राज्य की राजनीति में अक्सर ध्यान खींचता रहा है. 2025 में एआईएमआईएम ने न केवल पांच सीटों पर जीत दर्ज की है, बल्कि वह किशनगंज के ठाकुरगंज और कटिहार के बलरामपुर में भी बेहद कम वोटों के अंतर से हारी है.
प्राणपुर, अररिया, कस्बा और केवटी जैसी कम से कम चार सीटों पर एआईएमआईएम तीसरे नंबर पर रही, लेकिन यहां उसके उम्मीदवारों को मिले वोट हार-जीत के मार्जिन से ज्यादा हैं. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इन सीटों पर एआईएमआईएम नतीजों को प्रभावित कर सकी है. इन चारों सीटों पर जीत मिली बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और कांग्रेस को. लेकिन घाटा कुल मिलाकर महागठबंधन का हुआ क्योंकि कांग्रेस पूर्णिया जिले की कस्बा सीट एलजेपी (आर) के हाथों हार गई.
ओवैसी की शुक्रिया यात्रा : बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से सीमांचल के लोगों के बीच पहुंचे. विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद ओवैसी लोगों का धन्यवाद करने के लिए एक बार फिर से सीमांचल में घूम रहे हैं. ओवैसी का सीमांचल दौरा 'शुक्रिया यात्रा' के रूप में है.
यह सिर्फ जीत का जश्न नहीं, बल्कि समर्थकों को बताने की कोशिश है कि AIMIM उनकी लड़ाई लड़ने के लिए गंभीर है और उनके भरोसे पर खड़ा उतारना चाहता है. ओवैसी यह दिखाना चाहते हैं कि AIMIM सीमांचल में सिर्फ चुनावी खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वहां की राजनीति में एक स्थायी शक्ति बन गई है.
मिशन है पार्टी का विस्तार : इस यात्रा के जरिये AIMIM और भी मजबूत लोक-संपर्क बनाने की तैयारी में है. विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उन्हें लग रहा है कि पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ-स्तर पर संगठन को सक्रिय कर सकता है और आगे के चुनावों के लिए आधार तैयार कर सकता है.
सीमांचल में AIMIM की पकड़ : बिहार के सीमांचल के जिलों में किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिला शामिल है. बिहार का यह वह इलाका है जहाँ मुस्लिम आबादी 40% से लेकर कई जगह 70% तक है. 2015 के बाद से इस क्षेत्र में AIMIM ने लगातार बूथस्तर पर मजबूत पकड़ बनाई है.
2020 में AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थीं. पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत हो चुका है. इसका प्रमाण यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की. बिहार की राजनीति में सीमांचल की 5 सीटें AIMIM की राजनीतिक ताकत बनकर उभरीं है.
मुद्दों पर किया फोकस : असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीमांचल के इलाकों में मुसलमान की आर्थिक स्थिति, राजनीति में मुसलमान की हिस्सेदारी के अलावे सीमांचल की स्थानीय समस्या को फोकस किया. ओवैसी ने बिहार के 17.7% मुसलमान को फोकस करते हुए सीमांचल के इलाके में हाकमरी की बात उठाई.
ओवैसी ने मुसलमान के बीच यह मैसेज दिया कि बिहार के वह राजनीतिक दल जो उनका वोट लेते हैं, सिर्फ उनको वोट से मतलब है सत्ता में भागीदारी से कोई मतलब नहीं. सीमांचल का पिछड़ापन, 18 साल में मुस्लिम बच्चों के पलायन को अपना मुद्दा बनाया. लोगों ने यही कारण है कि 2020 के बाद 2025 में भी उनकी बातों पर विश्वास किया. इन मुद्दों को AIMIM ने मुख्यधारा की राजनीति में बार-बार उठाया है, जो इस इलाके के मतदाताओं के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ दिया.
किसके वोट बैंक को नुकसान? : विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को मिली सफलता के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि AIMIM से सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषण प्रो. एनके चौधरी का कहना है कि ओवैसी ने न केवल सीमांचल बल्कि अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया. राजद और कांग्रेस को कई सीटों पर एआईएमआईएम के कारण हार का सामना करना पड़ा. आरजेडी पारंपरिक रूप से मुस्लिम-यादव समीकरण (MY) वाली पार्टी है. राजद को सीमांचल में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा.
''2025 चुनाव में AIMIM की तरफ मुस्लिम समुदाय का झुकाव था, जबकि यादव वोट कहीं और शिफ्ट हो गया. इससे आरजेडी कई सीटों पर दूसरे या तीसरे स्थान पर फिसल गई. इसके अलावे सीमांचल में कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में रही है. AIMIM ने कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोट में सेंध लगाई. कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व की कमजोरी ने AIMIM को और मजबूत होने का मौका दिया."- प्रो. एनके चौधरी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
RJD के लिए खतरे की घंटी! : वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी का अच्छा प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि यह एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उस इलाके में स्थापित हो चुकी है. 2020 में जिन 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने सफलता हासिल की थी, इस चुनाव उसमें से तीन सीट पर फिर से सफलता हासिल की. इसके अलावा दो अन्य विधानसभा क्षेत्र में इस बार उनके प्रत्याशी ने जीत हासिल की.
''भले ही इस विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 1.88% वोट मिला हो लेकिन MY समीकरण का दंभ भरने वाले राजद को उन्होंने पानी पिला दिया. ओवैसी ने जिन 25 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े किए थे उनमें से 24 सीटों पर मुस्लिम वोटों की आबादी 40 से 70% के बीच है. इन सीटों पर ओवैसी ने न केवल आक्रामक प्रचार किया बल्कि उन मुद्दों को उठाया जो मुस्लिम हित से जुड़े हुए थे. यही कारण है कि राजद के स्थाई वोट बैंक में उसने सेंधमारी की."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
'ओवैसी बड़ी ताकत' : कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि AIMIM सीमांचल के इलाके में बड़ी ताकत बन चुकी हैं. जहां-जहां मुस्लिम मतदाता हैं वहां यह स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम मतदाता ओवैसी के चुनाव स्टाइल को लेकर प्रभावित हुए हैं. 2024 में हुए बिहार विधानसभा के उप चुनाव में भी अपनी उम्मीदवार खड़े किए थे और वहां भी उनको अच्छे वोट मिले थे.
"मुसलमान को अब यह लगने लगा है कि उनको समझने वाला, उनके दर्द को समझने वाला कोई है तो वह ओवैसी है. जिस MY समीकरण को लेकर तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद अपनी राजनीतिक गोटी सेट करते थे. आने वाले दिनों में यह महागठबंधन या राजद के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
'त्रिकोणात्मक परिणाम का लाभ' : वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय का मानना है कि सीमांचल के इलाकों में जहां पर ओवैसी की पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए थे वहां पर का सीटों पर त्रिकोणात्मक लड़ाई देखने को मिली. मुख्य लड़ाई AIMIM बनाम आरजेडी और कांग्रेस थी, इसलिए एनडीए का असर सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीमाओं में सीमित रहा.
"इसके अलावे ओवैसी की पार्टी को वोट बिखराव का लाभ मिला. कई सीटों पर त्रिकोणात्मक लड़ाई हुई. अल्पसंख्यक वोटों पर AIMIM मजबूत पकड़ बनाकर रखने में कामयाब हुई. यही कारण है कि एआइएमआइएम को सफलता भी मिली लेकिन कुछ सीटों पर उसे नुकसान भी उठाना पड़ा. कटिहार के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम के आदिल हुसैन और सीपीआईएमएल के महबूब आलम के बीच वोटों का बिखराव हुआ. इस कारण एनडीए के प्रत्याशी की जीत हुई."- रवि उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार
महागठबंधन से दोस्ती की पेशकश : विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन खासकर राजद के सामने यह प्रस्ताव रखा कि AIMIM को भी महागठबंधन में शामिल किया जाए. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद एवं गठबंधन के अन्य नेताओं को पत्र लिखा. जब बात नहीं बनी तो अख्तरुल इमान ने राबड़ी देवी के आवास के बाहर अपने समर्थकों के साथ ढोल बाजे के साथ प्रदर्शन किया. उन्होंने सीमांचल की 6 सीट की मांग रखी थी लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई. इसके बाद एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया.
'सीमांचल की जनता का मुहर' : एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि पिछले कई चुनावों से उनकी पार्टी पर यह आरोप लगता था कि वह बीजेपी की B टीम है. राजद और कांग्रेस के नेता अपनी हार का ठीकरा एआईएमआईएम पर फोड़ देते थे. इसीलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर राजद के साथ गठबंधन करने की बात कही. लेकिन राजद के नेताओं को इस बात का घमंड था कि मुस्लिम वोटर उनके जागीर हैं.
"सीमांचल के लोगों में ये नाराजगी थी कि जिन लोगों को उन्होंने मजलिस के बैनर पर जिताकर विधानसभा भेजा, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करके आरजेडी का दामन थाम लिया. हालांकि सीमांचल की महान जनता ने न केवल उन गद्दारों को बल्कि उन राजनीतिक दलों को भी आईना दिखाने का काम किया है जिन्होंने मुस्लिम वोटरों को अपना जागीर समझ लिया था."- अख्तरुल इमान, प्रदेश अध्यक्ष, AIMIM
