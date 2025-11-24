ETV Bharat / bharat

जम्मू के मैदानों में छा जाएगा कोहरा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ का खतरा बढ़ा

जम्मू फ्रंटियर्स लॉन्च पैड और टेरर कैंप में बैठे बॉर्डर पार के आतंकवादियों के निशाने पर रहा है और वे कभी-कभी भारत की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं. पहले भी, अलर्ट BSF जवानों ने घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया था, लेकिन कुछ कोशिशें सफल भी हुईं.

ETV भारत से बात करते हुए, जम्मू फ्रंटियर्स के BSF प्रवक्ता ने कहा, "जिन सभी इलाकों में बाड़ खराब हुई थी, उन्हें ठीक कर दिया गया था और BSF अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट है."

लेकिन जम्मू फ्रंटियर्स की IB की सुरक्षा करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने बिना समय बर्बाद किए उन सभी जगहों को ठीक कर दिया, जहां बाड़ खराब हुई थी.

जम्मू फ्रंटियर्स की 198 km लंबी IB हमेशा घुसपैठियों के निशाने पर रहती है और हाल ही में आई बाढ़ के बाद, IB के पास कई इलाकों में बाड़ को नुकसान हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे खतरा बढ़ गया था.

जम्मू: जैसे ही उत्तर भारत में सर्दी शुरू हो रही है और कुछ दिनों में मैदानों में कोहरा छा जाएगा, यह वह समय है जब इंटरनेशनल बॉर्डर (IB) के पार से आतंकवादी कम विजिबिलिटी का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि नवंबर से फरवरी तक सर्दियों के महीने वह समय होते हैं, जब आतंकवादी कम विजिबिलिटी का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं.

ETV भारत से बात करते हुए, जम्मू-कश्मीर के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) शेष पॉल वैद ने कहा, "जब कश्मीर घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) पर बर्फबारी होती है और वहां हालात मुश्किल हो जाते हैं, तो आतंकवादी जम्मू इलाके में IB के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं. कठुआ, सांबा और जम्मू जिलों में सभी बाढ़ के रास्तों और नदियों में हाल ही में आई बाढ़ के बाद, एंटी-इनफ़िल्ट्रेशन ग्रिड खराब हो सकता है और आतंकवादी उन इलाकों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "सिक्योरिटी फोर्स को आमतौर पर पूरे IB पर और खास तौर पर इन नदियों में चौकसी बढ़ानी चाहिए और घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए रात में घात लगाकर हमला करना चाहिए. कोहरे वाले मौसम में जब विजिबिलिटी कम होती है, तो आतंकवादियों को घुसपैठ करने से रोकने के लिए फ़्लड लाइट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए."

पहले भी देखा गया है कि जब भी एंटी-इनफिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत होता है, तो आतंकवादी पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से आतंकवादियों को आगे बढ़ाने के लिए अंडरग्राउंड सुरंगें बनाते हैं और कई बार BSF को ऐसी सुरंगें मिली हैं.

इस पर कमेंट करते हुए वैद ने कहा, "आतंकवादी जरूर फिर से सुरंग खोदने की कोशिश करेंगे और सुरक्षा बलों को इस बारे में सतर्क रहना होगा."

हाल के दिनों में, पाकिस्तानी सेना हथियार और गोला-बारूद सप्लाई करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और हाल ही में ऐसा ही एक ड्रोन सांबा सेक्टर में IB पर मंडराता हुआ देखा गया था, लेकिन BSF की समय पर कार्रवाई ने ड्रोन को वापस पाकिस्तानी सीमा में धकेल दिया.