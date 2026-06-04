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Explainer: दिल्ली में इस साल आग ने ली 65 जिंदगियां, मई में फायर सर्विस को मिलीं रिकॉर्ड 3,410 कॉल्स

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी का पारा चढ़ने के साथ ही आग की घटनाओं में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. बुधवार को मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी हैं. यह इस साल की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटना है.

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) से प्राप्त आंकड़ो पर गौर करें तो वर्ष 2026 के शुरुआती 5 महीनों (1 जनवरी से 31 मई तक) के बीच 44 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है. यदि मालवीय नगर के होटल में आग की घटना को जोड़ लें तो आग में जलकर मृतकों की संख्या 65 हो जाती है. आग में जलकर लोगों की मौत के ये आंकड़े बेहद डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं.

मालवीय नगर अग्निकांड (ETV Bharat)

दिल्ली फायर सर्विस से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करें तो साफ पता चलता है कि तापमान बढ़ने से साथ मई के महीने में दिल्ली में आग ने प्रचंड रूप अख्तियार कर लिया, जहां रोजाना औसतन 110 से अधिक आग की घटनाएं दर्ज की गईं. इस वर्ष 31 मई तक दिल्ली फायर सर्विस को कुल 16,702 कॉल्स मिली हैं, जिनमें से 10,103 कॉल्स सीधे तौर पर भीषण या सामान्य आग लगने की थीं. इस भयावह स्थिति में 31 मई तक 44 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी.

पिछले दो सालों से अबतक दिल्ली में आग की घटनाओं में मौत और घायलों का आंकड़ा (ETV Bharat)

मई में 'बारूद' बनी दिल्ली: सबसे ज्यादा 3,410 अग्निकांड

दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ी, आग की घटनाओं में भी भारी उछाल आया है. जनवरी 2026 में जहां आग की 1,396 घटनाएं हुईं, वहीं फरवरी में यह थोड़ी घटकर 1,096 रह गईं. मार्च में पारा चढ़ने के साथ यह आंकड़ा 1,538 पर पहुंचा और अप्रैल में लगभग दोगुना होकर 2,663 हो गया. लेकिन मई 2026 ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. मई के महीने में अकेले दिल्ली में 3,410 जगहों पर आग लगी. इसका सीधा मतलब ये है कि मई में हर दिन औसतन 110 से अधिक बार दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में दमकल गाड़ियों को सायरन बजाते हुए दौड़ना पड़ा.

दिल्ली में 2026 में आग की घटनाएं में मौत और घायलों का आंकड़ा (ETV Bharat)

इस साल की सबसे बड़ी व दर्दनाक घटना, 21 की मौत

मालवीय नगर स्थित हौज रानी इलाके में 03 जून की सुबह फ्लोरिश स्टे होटल में लगी भीषण आग राजधानी दिल्ली के बीते कई वर्षों के सबसे बड़े अग्निकांडों में शामिल हो गई. इस आग की इस घटना में 49 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इनमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मृतकों में 9 भारतीय व 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं. यह घटना इस साल 2026 की अब तक कि सबसे बड़ी आग की घटना है. इससे पहले द्वारका और विवेक विहार में मकानों में आग लगने से दोनों जगहों पर 9-9 लोगों की मौत हुई थी. फ्लोरिश स्टे होटल में आग की घटना के बाद पुलिस नेगैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है.

दिल्ली में इस साल आग की प्रमुख घटनाएं (ETV Bharat)

शवों के ढेर व चीखती जिंदगी के आंकड़े

राजधानी दिल्ली में आग की इन दर्दनाक घटनाओं ने कई हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ दिया है. आंकड़ों के अनुसार इस साल 01 जनवरी से 03 जून तक सीधे तौर पर आग की लपटों में घिरने के कारण 65 लोगों की मौत हो चुकी है. महीने वार आग में मृतकों के संख्या की बात करें तो जनवरी में 6, फरवरी में 6, मार्च में 15, अप्रैल में 5 और मई में 12 लोगों ने दम तोड़ दिया. वहीं, 3 जून को 21 लोगों की जलकर मौत हो गई.

कूड़े के ढेरों में सुलगती आग बनी बड़ी चुनौती

राजधानी में आग फैलने का एक बड़ा कारण कचरा और कबाड़ में लगने वाली आग रही. इस साल 31 मई तक कुल 10,103 फायर कॉल्स में से 2,864 कॉल्स सिर्फ कूड़े व कचरे के ढेरों में आग लगने की थीं. मई के महीने में सबसे ज्यादा 828 कॉल्स कूड़े में आग की थीं, जबकि अप्रैल में 725, मार्च में 539, जनवरी में 441 और फरवरी में 331 ऐसी घटनाएं हुईं.

ये आंकड़े बताते हैं कि नगर निगमों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण खुले में फेंका जाने वाला कूड़ा व लैंडफिल साइट्स भीषण गर्मी में किसी टाइम बम से कम साबित नहीं हो रहे हैं.

एके मलिक , चीफ फायर ऑफिसर, दिल्ली (ETV Bharat)

दमकलकर्मियों की मुस्तैदी से बचीं सैकड़ों जिंदगियां

जहां एक तरफ जहां आग ने तांडव मचाया, वहीं दिल्ली फायर सर्विस के जांबाज दमकलकर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर हजारों लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला. आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 3 जून के बीच आग की घटनाओं में कुल 418 लोग झुलसे या घायल हुए, जिन्हें वक्त रहते सुरक्षित निकालकर अस्पतालों में पहुंचाया गया. इसमें जनवरी में 89, फरवरी में 124, मार्च में 130, अप्रैल में 119 और मई में 116 लोग घायल हुए. 3 जून की घटना की बात करें तो 28 लोगों को आग में जलने से बचाया गया, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

यह साफ है कि राजधानी में बढ़ती आग की घटनाएं न सिर्फ मौसम के मिजाज बल्कि मानवीय लापरवाही का भी नतीजा हैं. शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर, फैक्ट्रियों में अवैध रूप से रखे गए केमिकल व रिहायशी इलाकों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी दिल्ली को 'अग्निकुंड' में तब्दील कर रही है. यदि समय रहते इमारतों की फायर ऑडिट व जन-जागरूकता पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में यह आंकड़े और अधिक भयावह हो सकते हैं.