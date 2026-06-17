'उद्धव की शिवसेना में कोई फूट या बगावत नहीं...मात्र अफवाहें', बोले अरविंद सावंत
अरविंद सावंत ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्पष्ट किया कि, शिवसेना (यूबीटी) में कोई फूट या बगावत नहीं है.
Published : June 17, 2026 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के लोकसभा नेता अरविंद सावंत ने पार्टी में फूट और बगावत की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि ये मात्र अफवाहें हैं और पार्टी पूरी तरह एकजुट है.
अरविंद सावंत ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्पष्ट किया कि, शिवसेना (यूबीटी) में कोई फूट या बगावत नहीं है. उन्होंने कहा कि अभी तक कोई सांसद पार्टी छोड़ने की औपचारिक सूचना नहीं दे रहा है. अगर कोई आएगा तो संविधान और एंटी-डिफेक्शन कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी."
अरविंद सावंत ने बताया कि उन्होंने, संजय निरुपम और अनिल देसाई के साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा. पत्र में स्पीकर से अनुरोध किया गया है कि बिना औपचारिक दस्तावेज के किसी भी दावे पर ध्यान न दिया जाए और किसी अलगाववादी या बागी गुट को पार्टी की मान्यता, सुविधा या विशेषाधिकार न दिए जाएं.
सावंत ने मीडिया रिपोर्ट्स पर सवाल उठाते हुए कहा, "ये चार-छह सांसद कौन हैं, जिनकी बात हो रही है. उन्हें कुछ नहीं मालूम. कल पार्टी की बैठक बुलाई गई है और सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किए गए हैं. कल बैठक में अब देखा जाएगा कि क्या बात होती है."
पार्टी सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे के निर्देश पर यह पत्र लिखा गया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का भी जिक्र है और स्पष्ट किया गया है कि शिवसेना (यूबीटी) एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है.
कुछ दिनों से शिवसेना (यूबीटी) के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 के शिंदे गुट में विलय की अटकलें तेज थीं, जिन्हें 'ऑपरेशन टाइगर' नाम दिया जा रहा था. संजय राउत समेत कई नेताओं ने आरोप लगाया कि सांसदों को भारी राशि (15-50 करोड़ रुपये) का लालच दिया जा रहा है.
अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया. कल (18 जून) सुबह 11 बजे संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है.
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