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'उद्धव की शिवसेना में कोई फूट या बगावत नहीं...मात्र अफवाहें', बोले अरविंद सावंत

शिवसेना (यूबीटी) में टूट पर अरविंद सावंत का बड़ा बयान... ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के लोकसभा नेता अरविंद सावंत ने पार्टी में फूट और बगावत की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि ये मात्र अफवाहें हैं और पार्टी पूरी तरह एकजुट है. अरविंद सावंत ने ईटीवी भारत से बातचीत में स्पष्ट किया कि, शिवसेना (यूबीटी) में कोई फूट या बगावत नहीं है. उन्होंने कहा कि अभी तक कोई सांसद पार्टी छोड़ने की औपचारिक सूचना नहीं दे रहा है. अगर कोई आएगा तो संविधान और एंटी-डिफेक्शन कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी." शिवसेना (यूबीटी) में फूट पर अरविंद सावंत बोले, ये मात्र अफवाह है... (ETV Bharat) अरविंद सावंत ने बताया कि उन्होंने, संजय निरुपम और अनिल देसाई के साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा. पत्र में स्पीकर से अनुरोध किया गया है कि बिना औपचारिक दस्तावेज के किसी भी दावे पर ध्यान न दिया जाए और किसी अलगाववादी या बागी गुट को पार्टी की मान्यता, सुविधा या विशेषाधिकार न दिए जाएं.