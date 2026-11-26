SPECIAL: गोल्ड-सिल्वर की कीमत घटते ही सर्राफा बाजार में बढ़ी रौनक, वेडिंग सीजन में व्यवसायियों ने लगाई अच्छे कारोबार की उम्मीद
सोना-चांदी की कीमत घटते ही रांची सर्राफा बाजार के व्यवसायियों ने अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाई है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 26, 2026 at 1:04 PM IST
रांची: चातुर्मास समाप्त होते ही मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं. खरमास शुरू होने से पहले नवंबर-दिसंबर तक मांगलिक कार्य होंगे. आम उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि के बीच सुखद बात यह है कि शादी-विवाह के इस सीजन में सोना-चांदी के दाम में लगातार गिर रहे हैं, जिससे वैसे लोगों को राहत मिली है, जिनके घर कोई मांगलिक कार्य है.
बैंक बाजार के मुताबिक, 26 नवंबर को रांची में 24 कैरेट सोना 1,27,21 (10/ग्राम), 22 कैरेट सोना 1,16,91 (10/ग्राम) और 18 कैरेट सोना 95,00 (10/ग्राम) के आसपास दर्ज किया गया, जबकि ऑल इंडिया बुलियन पर 24 कैरेट 1, 22,850 और 22 कैरेट 1,15,400 प्रति 10 ग्राम रेट तय किया गया है.
सोना और चांदी के भाव पर एक नजर
इसी तरह साल 2025 के 24 नवंबर को रांची में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,16,850 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 1,22,690 रुपये था. वहीं, प्रति किलो चांदी 1,72,000 रुपये के भाव से बेची जा रही थी.
दाम घटते ही सर्राफा बाजार में बढ़ी चमक
सोना-चांदी के दामों में लगातार गिरावट से सर्राफा बाजार की चमक बढ़ गई है, हालांकि गोल्ड में निवेश करने वालों को निराशा हाथ लगी है. लग्न के साथ- साथ दामों में हो रही गिरावट की वजह से ज्वेलरी दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है. लाइट वेट से लेकर बड़े आकार के गहनों की मांग, जो आमतौर पर शादी के मौके पर खरीदे जाते हैं बढ़ी हुई है.
मध्यमवर्गीय लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल
रांची के एक ज्वेलरी दुकान में खरीदारी करने पहुंची मीरा देवी कहती हैं कि अभी भी मध्यमवर्गीय लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल है, लेकिन परिवार में शादी विवाह के मौके पर ज्वेलरी खरीदना मजबूरी हो जाती है. घर में शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने आई रेखा कहती हैं कि अभी भी भाव ऊपर है, इसे और कम होना चाहिए, हालांकि बहुत राहत मिली है.
कीमतों में गिरावट के बाद बढ़ी सोने की मांग
वहीं ज्वेलरी व्यवसायी जेडी सोनी का कहना है कि दाम कम होने से मांग बढ़ी है और जनता के चेहरे पर खुशी आई है, लेकिन व्यवसायी के चेहरे पर उदासी का भाव है. इसके बावजूद हम लोग खुश हैं. उनका मानना है कि दाम में आई कमी के पीछे प्रधानमंत्री का आह्वान है, जिसके तहत सोना 1 साल तक नहीं खरीदने का आह्वान किया गया, जिसे लोगों ने माना है.
नवंबर-दिसंबर में हर साल करीब 10 करोड़ का होता है कारोबार
चातुर्मास के बाद शुरू होने वाले शुभ मुहूर्त के दौरान नवंबर एवं दिसंबर में हर साल 10 करोड़ से अधिक का कारोबार अकेले रांची में होता है, पिछले 2 सालों से सोना चांदी के दाम में लगातार उछाल होने की वजह से इसमें कमी आई थी, हालांकि शादी विवाह के मौके पर होने वाली खरीदारी में कोई कमी नहीं देखी गई और लोगों ने दूसरे गैर ज्वेलरी सामानों को नजरअंदाज कर ज्वेलरी की खरीदारी की.
जारी रहेगा सोना चांदी के दामों में गिरावट का दौर
हालांकि पिछले साल 2025 और 2024 में नवंबर दिसंबर के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत अपेक्षाकृत अभी से कम थी. इस बार ठीक इसके उलट हो रहा है. सोना चांदी के दामों में गिरावट देखी जा रही है. वही उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में इजाफा हो रहा है. सर्राफा व्यवसायियों को उम्मीद है कि सोना चांदी के दामों में गिरावट का यह ट्रेंड अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा.
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