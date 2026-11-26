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SPECIAL: गोल्ड-सिल्वर की कीमत घटते ही सर्राफा बाजार में बढ़ी रौनक, वेडिंग सीजन में व्यवसायियों ने लगाई अच्छे कारोबार की उम्मीद

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: चातुर्मास समाप्त होते ही मांगलिक कार्य शुरू हो गए हैं. खरमास शुरू होने से पहले नवंबर-दिसंबर तक मांगलिक कार्य होंगे. आम उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में हो रही वृद्धि के बीच सुखद बात यह है कि शादी-विवाह के इस सीजन में सोना-चांदी के दाम में लगातार गिर रहे हैं, जिससे वैसे लोगों को राहत मिली है, जिनके घर कोई मांगलिक कार्य है.

बैंक बाजार के मुताबिक, 26 नवंबर को रांची में 24 कैरेट सोना 1,27,21 (10/ग्राम), 22 कैरेट सोना 1,16,91 (10/ग्राम) और 18 कैरेट सोना 95,00 (10/ग्राम) के आसपास दर्ज किया गया, जबकि ऑल इंडिया बुलियन पर 24 कैरेट 1, 22,850 और 22 कैरेट 1,15,400 प्रति 10 ग्राम रेट तय किया गया है.