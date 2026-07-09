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भारी बारिश के कारण पातालगंगा नदी में बह गए 3 हजार LPG सिलेंडर, महाराष्ट्र में रायगढ़ का मामला

भारी बारिश के कारण पातालगंगा नदी में बह गए 3 हजार LPG सिलेंडर, ( ETV Bharat )