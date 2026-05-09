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जम्मू-कश्मीर में साइबर क्राइम के 114 और लद्दाख में एक मामला दर्ज किया गया: NCRB

साइबर क्राइम ( IANS )

श्रीनगर: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी नए डेटा के मुताबिक 2024 में पूरे भारत में साइबर क्राइम के मामले एक लाख का आंकड़ा पार कर गए लेकिन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश में सबसे कम मामले सामने आए. एनसीआरबी की 'क्राइम इन इंडिया 2024' रिपोर्ट से पता चला है कि जम्मू- कश्मीर में साल के दौरान 114 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए, जबकि लद्दाख में सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया. पूरे देश में पुलिस ने 2024 में 1,01,928 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए. ये 2023 में दर्ज 86,420 मामलों से लगभग 18 प्रतिशत ज़्यादा हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर फ्रॉड में बढ़ोतरी जारी रही, जो देश भर में दर्ज सभी साइबर अपराधों का 72 प्रतिशत से ज़्यादा है. आंकड़ों से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर में साइबर क्राइम पिछले तीन सालों में धीरे-धीरे बढ़ा है, हालांकि यह बढ़ोतरी नेशनल ट्रेंड की तुलना में बहुत धीमी रही है. केंद्र शासित प्रदेश में 2022 में 100, 2023 में 109 और 2024 में 114 मामले दर्ज किए गए. इस बीच लद्दाख में बहुत कम संख्या में मामले दर्ज होते रहे. केंद्र शासित प्रदेश ने 2022 और 2023 में कोई साइबर क्राइम दर्ज नहीं किया था, लेकिन 2024 में इसने अपना पहला मामला दर्ज किया. एनसीआरबी के डेटा से पता चला कि 2024 में देश में रिपोर्ट हुए सभी साइबर क्राइम मामलों में जम्मू-कश्मीर का हिस्सा लगभग 0.11 प्रतिशत था. दिलचस्प बात यह है कि बड़ी शहरी आबादी और डिजिटल इकॉनमी वाले कई राज्य नेशनल क्राइम चार्ट में टॉप पर बने रहे. कर्नाटक (20,092), तेलंगाना (15,297), महाराष्ट्र (12,954) और उत्तर प्रदेश (11,097) 2024 में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम मामले रिपोर्ट करने वाले राज्यों में शामिल रहे. जम्मू-कश्मीर में एनसीआरबी के डेटा से पता चला कि नौ साइबर क्राइम मामले जानकारी की चोरी से जुड़े थे, जबकि तीन मामलों को साइको या गलत इरादों के तहत कैटेगरी में रखा गया था. साइबर ब्लैकमेलिंग या धमकी और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के तहत एक-एक मामला दर्ज किया गया था.