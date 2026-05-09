ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में साइबर क्राइम के 114 और लद्दाख में एक मामला दर्ज किया गया: NCRB

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में देश में साइबर क्राइम के मामले एक लाख का आंकड़ा पार कर गया.

Cyber Crime NCRB REPORT
साइबर क्राइम (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 2:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी नए डेटा के मुताबिक 2024 में पूरे भारत में साइबर क्राइम के मामले एक लाख का आंकड़ा पार कर गए लेकिन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश में सबसे कम मामले सामने आए.

एनसीआरबी की 'क्राइम इन इंडिया 2024' रिपोर्ट से पता चला है कि जम्मू- कश्मीर में साल के दौरान 114 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए, जबकि लद्दाख में सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया. पूरे देश में पुलिस ने 2024 में 1,01,928 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए. ये 2023 में दर्ज 86,420 मामलों से लगभग 18 प्रतिशत ज़्यादा हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर फ्रॉड में बढ़ोतरी जारी रही, जो देश भर में दर्ज सभी साइबर अपराधों का 72 प्रतिशत से ज़्यादा है.

आंकड़ों से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर में साइबर क्राइम पिछले तीन सालों में धीरे-धीरे बढ़ा है, हालांकि यह बढ़ोतरी नेशनल ट्रेंड की तुलना में बहुत धीमी रही है. केंद्र शासित प्रदेश में 2022 में 100, 2023 में 109 और 2024 में 114 मामले दर्ज किए गए. इस बीच लद्दाख में बहुत कम संख्या में मामले दर्ज होते रहे. केंद्र शासित प्रदेश ने 2022 और 2023 में कोई साइबर क्राइम दर्ज नहीं किया था, लेकिन 2024 में इसने अपना पहला मामला दर्ज किया.

एनसीआरबी के डेटा से पता चला कि 2024 में देश में रिपोर्ट हुए सभी साइबर क्राइम मामलों में जम्मू-कश्मीर का हिस्सा लगभग 0.11 प्रतिशत था. दिलचस्प बात यह है कि बड़ी शहरी आबादी और डिजिटल इकॉनमी वाले कई राज्य नेशनल क्राइम चार्ट में टॉप पर बने रहे.

कर्नाटक (20,092), तेलंगाना (15,297), महाराष्ट्र (12,954) और उत्तर प्रदेश (11,097) 2024 में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम मामले रिपोर्ट करने वाले राज्यों में शामिल रहे. जम्मू-कश्मीर में एनसीआरबी के डेटा से पता चला कि नौ साइबर क्राइम मामले जानकारी की चोरी से जुड़े थे, जबकि तीन मामलों को साइको या गलत इरादों के तहत कैटेगरी में रखा गया था. साइबर ब्लैकमेलिंग या धमकी और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के तहत एक-एक मामला दर्ज किया गया था.

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में 53 मामलों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कंप्यूटर से जुड़े अपराधों के तौर पर क्लासिफाई किया गया. पांच मामलों में अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन या ट्रांसमिशन शामिल था, जबकि दो मामले पहचान की चोरी से जुड़े थे. केंद्र शासित प्रदेश में आईटी एक्ट के दूसरे प्रोविजन के तहत 97 मामले भी दर्ज किए गए.

इस बीच साइबर क्राइम के मामलों की जांच से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में चार्जशीट रेट ज़्यादा रहा. जम्मू-कश्मीर में 97 फीसदी चार्जशीट रेट दर्ज किया गया, जबकि लद्दाख में 100 प्रतिशत रहा. हालांकि कोर्ट में मामलों का निपटारा सीमित रहा.

एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की अदालतों ने 2024 के दौरान पांच साइबर क्राइम मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि आठ मामलों में आरोपी बरी हो गए. साल के आखिर तक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 262 साइबर क्राइम मामलों का ट्रायल पेंडिंग था.
लद्दाख में साइबर क्राइम के तीन मामलों की सुनवाई पेंडिंग थी, जबकि साल के दौरान किसी को सजा या बरी नहीं किया गया. एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साइबर क्राइम के मामलों में जम्मू-कश्मीर में सजा की दर 40 प्रतिशत थी. देश भर में साइबर क्राइम हाल के सालों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले अपराधों में से एक बनकर उभरा है.

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर से जुड़े क्राइम के मामले 2022 में 65,893 से बढ़कर 2023 में 86,420 हो गए और 2024 में एक लाख को पार कर गए. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि यह बढ़ोतरी देश भर में डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तेज़ी से बढ़ोतरी के साथ हुई.

हालांकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आंकड़े ज़्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में कम रहे, एनसीआरबी के डेटा ने इस बात पर जोर दिया कि जैसे-जैसे डिजिटल एक्सेस छोटे और दूर-दराज के इलाकों में बढ़ रहा है, साइबर अपराध लगातार फैल रहे हैं.

ये भी पढ़ें- NCRB Report: भारत में साइबर क्राइम में 17.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी, हत्या के मामलों में आई कमी

TAGGED:

NCRB CRIME IN INDIA 2024 REPORT
JAMMU KASHMIR LADAKH
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो
जम्मू कश्मीर लद्दाख
CYBER CRIME NCRB REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.