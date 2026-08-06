असम में बाढ़ की वजह से तीन साल में 231 मौतें, फसलों का भारी नुकसान
सरकारी आंकड़े असम में बार-बार आने वाली बाढ़ के भारी असर को दिखाते हैं, जिसमें जानें गई हैं, खेती की जमीन बर्बाद हुई है. गौतम देबरॉय का रिपोर्ट.
Published : August 6, 2026 at 5:18 PM IST
नई दिल्ली: इस मानसून में असम एक बार फिर बाढ़ की भयानक मार झेल रहा है. वहीं सरकारी डेटा से पता चलता है कि पिछले तीन सालों में राज्य में कितनी तबाही हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, पिछले तीन सालों में असम में जल आपदाओं की वजह से 231 लोगों की जान गई है, जबकि इसी दौरान 2.39 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन को नुकसान हुआ है.
रिपोर्टर को मिले डेटा से पता चलता है कि असम में बाढ़ का संकट बार-बार आता है. केंद्र की तरफ से ज़्यादा पैसे की मदद और आपदा कम करने की कोशिशों के बावजूद, बाढ़ से लोगों की जान जा रही है, खेती बर्बाद हो रही है.
साथ ही साथ निर्माण ढांचों को नुकसान हो रहा है. इस साल राज्य के बड़े हिस्से एक बार फिर डूबे हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं और खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है. ऐसा होने से, ब्रह्मपुत्र घाटी में हर साल आने वाली मानसून की बाढ़ को मैनेज करने की चुनौती और बढ़ गई है.
असम में अभी आई बाढ़ में अब तक 95 लोगों की जान जा चुकी है.
आंकड़ों के मुताबिक, असम में 2023-24 में 65 मौतें हुईं, उसके बाद 2024-25 में 128 मौतें हुईं, और फिर 2025-26 में यह संख्या घटकर 38 रह गई. इस पूरे समय में फसल का नुकसान काफी रहा है, 2023-24 में 0.59 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुआ, जो 2024-25 में तेज़ी से बढ़कर 1.38 लाख हेक्टेयर हो गया, और फिर 2025-26 में कम होकर 0.42 लाख हेक्टेयर रह गया. कुल मिलाकर, पिछले तीन सालों में राज्य में 2.39 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल वाला इलाका प्रभावित हुआ है.
आंकड़ों के मुताबिक, असम नॉर्थ-ईस्ट के सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है. इंसानों की मौत के मामले में सिर्फ़ त्रिपुरा ही इसके करीब था, जहाँ इसी दौरान 215 मौतें हुईं. सिक्किम में 107 मौतें हुईं. मेघालय में 96, मिज़ोरम में 65, नागालैंड में 49, अरुणाचल प्रदेश में 40, और मणिपुर में 19 मौतें हुईं.
पूरे इलाके में खेती का नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है. त्रिपुरा ने 2025-26 में 12,415 हेक्टेयर फसल वाले इलाके के प्रभावित होने की जानकारी दी, जबकि सिक्किम में तीन साल के समय में 0.81 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ. मिजोरम में 0.21 लाख हेक्टेयर, नागालैंड में 0.03 लाख हेक्टेयर, मेघालय में 0.01 लाख हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 0.017 लाख हेक्टेयर, और मणिपुर में 0.01 लाख हेक्टेयर बारिश हुई है, जिससे पता चलता है कि खराब मौसम की वजह से पूरे नॉर्थईस्ट में खेती पर असर पड़ रहा है.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में संसद में बताया कि राहत बांटने सहित आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि केंद्र, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के तहत फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक मदद के जरिए और गंभीर आपदाओं के मामलों में, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) से अतिरिक्त मदद के ज़रिए राज्य की कोशिशों में मदद करता है.
वित्तीय डेटा से पता चलता है कि पिछले तीन सालों में असम को केंद्र से मिलने वाली मदद लगातार बढ़ी है. राज्य का एसडीआरएफ एलोकेशन 2023-24 में 756.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 795.20 करोड़ रुपये और 2025-26 में 834.40 करोड़ रुपये हो गया. इसी तरह, केंद्र ने SDRF में अपने हिस्से के तौर पर क्रमशः 680.80 करोड़ रुपये, 716 करोड़ रुपये और 751.20 करोड़ रुपये जारी किए.
SDRF मदद के अलावा, असम को 2024-25 में NDRF से 29.02 करोड़ रुपये और 2025-26 में काफी ज़्यादा 722.36 करोड़ रुपये मिले, जो राज्य में आई आपदाओं की गंभीरता को दिखाता है. पूरे नॉर्थईस्ट में, केंद्र ने तीन साल के समय में SDRF के तहत असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को 2,430 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिए. इन राज्यों को मिलाकर, NDRF से ₹1,100 करोड़ से ज़्यादा मिले, जिसमें असम का हिस्सा सबसे ज़्यादा था, उसके बाद नागालैंड और सिक्किम का नंबर था.
केंद्र ने नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट और नेशनल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम के ज़रिए, खासकर कमज़ोर हिमालयी राज्यों के लिए, लंबे समय की आपदा की तैयारी को मजबूत करने की भी कोशिश की है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि असम की भौगोलिक स्थिति ऐसी चुनौतियाँ पेश करती है जिनका सामना सिर्फ़ राहत के उपायों से नहीं किया जा सकता.
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के सदस्य और डिपार्टमेंट के हेड डॉ. कृष्णा एस वत्स ने कहा कि असम में बाढ़ की स्थिति पर देश का ध्यान बना हुआ है क्योंकि यह बार-बार आती है और इसका असर बहुत ज़्यादा होता है.
वत्सा ने ईटीवी भारत को बताया, "असम में बाढ़ की समस्या निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है जिस पर नेशनल लेवल पर ध्यान दिया जाता है. हालांकि हम असम सरकार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस समस्या को कम करने के लिए सभी तकनीकी उन्नयन अपनाने की जरूरत है."
वत्सा ने बताया कि असम की अनोखी टोपोग्राफी और विशाल ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम बाढ़ को लगभग हर साल होने वाली घटना बना देता है. इस इलाके में बहुत ज़्यादा मानसून में बारिश होती है, जबकि ब्रह्मपुत्र बेसिन में ड्रेनेज की दिक्कतों की वजह से बाढ़ का पानी निकलने की रफ़्तार काफी धीमी हो जाती है, जिससे लंबे समय तक पानी भरा रहता है.
वत्सा ने कहा, "चूंकि नॉर्थ-ईस्ट इलाके में भारी बारिश होती है, इसलिए ड्रेनेज की दिक्कत समस्या को कम करने में एक बड़ी चुनौती बन जाती है." उन्होंने आगे कहा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को रिस्क कम करने, तैयारी को बेहतर बनाने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने और जान-माल की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए
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