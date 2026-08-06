ETV Bharat / bharat

असम में बाढ़ की वजह से तीन साल में 231 मौतें, फसलों का भारी नुकसान

नई दिल्ली: इस मानसून में असम एक बार फिर बाढ़ की भयानक मार झेल रहा है. वहीं सरकारी डेटा से पता चलता है कि पिछले तीन सालों में राज्य में कितनी तबाही हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, पिछले तीन सालों में असम में जल आपदाओं की वजह से 231 लोगों की जान गई है, जबकि इसी दौरान 2.39 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन को नुकसान हुआ है.

रिपोर्टर को मिले डेटा से पता चलता है कि असम में बाढ़ का संकट बार-बार आता है. केंद्र की तरफ से ज़्यादा पैसे की मदद और आपदा कम करने की कोशिशों के बावजूद, बाढ़ से लोगों की जान जा रही है, खेती बर्बाद हो रही है.

साथ ही साथ निर्माण ढांचों को नुकसान हो रहा है. इस साल राज्य के बड़े हिस्से एक बार फिर डूबे हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं और खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है. ऐसा होने से, ब्रह्मपुत्र घाटी में हर साल आने वाली मानसून की बाढ़ को मैनेज करने की चुनौती और बढ़ गई है.

असम में अभी आई बाढ़ में अब तक 95 लोगों की जान जा चुकी है.

आंकड़ों के मुताबिक, असम में 2023-24 में 65 मौतें हुईं, उसके बाद 2024-25 में 128 मौतें हुईं, और फिर 2025-26 में यह संख्या घटकर 38 रह गई. इस पूरे समय में फसल का नुकसान काफी रहा है, 2023-24 में 0.59 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुआ, जो 2024-25 में तेज़ी से बढ़कर 1.38 लाख हेक्टेयर हो गया, और फिर 2025-26 में कम होकर 0.42 लाख हेक्टेयर रह गया. कुल मिलाकर, पिछले तीन सालों में राज्य में 2.39 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसल वाला इलाका प्रभावित हुआ है.

आंकड़ों के मुताबिक, असम नॉर्थ-ईस्ट के सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है. इंसानों की मौत के मामले में सिर्फ़ त्रिपुरा ही इसके करीब था, जहाँ इसी दौरान 215 मौतें हुईं. सिक्किम में 107 मौतें हुईं. मेघालय में 96, मिज़ोरम में 65, नागालैंड में 49, अरुणाचल प्रदेश में 40, और मणिपुर में 19 मौतें हुईं.

पूरे इलाके में खेती का नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है. त्रिपुरा ने 2025-26 में 12,415 हेक्टेयर फसल वाले इलाके के प्रभावित होने की जानकारी दी, जबकि सिक्किम में तीन साल के समय में 0.81 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ. मिजोरम में 0.21 लाख हेक्टेयर, नागालैंड में 0.03 लाख हेक्टेयर, मेघालय में 0.01 लाख हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 0.017 लाख हेक्टेयर, और मणिपुर में 0.01 लाख हेक्टेयर बारिश हुई है, जिससे पता चलता है कि खराब मौसम की वजह से पूरे नॉर्थईस्ट में खेती पर असर पड़ रहा है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में संसद में बताया कि राहत बांटने सहित आपदा प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि केंद्र, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) के तहत फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक मदद के जरिए और गंभीर आपदाओं के मामलों में, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) से अतिरिक्त मदद के ज़रिए राज्य की कोशिशों में मदद करता है.

वित्तीय डेटा से पता चलता है कि पिछले तीन सालों में असम को केंद्र से मिलने वाली मदद लगातार बढ़ी है. राज्य का एसडीआरएफ एलोकेशन 2023-24 में 756.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 795.20 करोड़ रुपये और 2025-26 में 834.40 करोड़ रुपये हो गया. इसी तरह, केंद्र ने SDRF में अपने हिस्से के तौर पर क्रमशः 680.80 करोड़ रुपये, 716 करोड़ रुपये और 751.20 करोड़ रुपये जारी किए.