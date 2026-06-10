गुजरात : अहमदाबाद प्लेन क्रैश का वीडियो बनाने वाले लड़के ने प्रार्थना की कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों
अरावली जिले के मेघराज तालुका के खानपुर गांव के आर्यन ने दुर्घटना देखी थी और इसे अपने मोबाइल फोन पर इसे रिकॉर्ड भी किया था.
Published : June 10, 2026 at 8:53 PM IST
अरावली (गुजरात): अहमदाबाद विमान हादसे के एक साल पूरे होने को हैं. एक साल पहले 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद ही हादसे का शिकार हो गई थी.
वहीं प्लेन एयरपोर्ट के पास मेघानीनगर इलाके में बीजी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस भीषण विमान हादसे में कुल 260 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 और जमीन पर मौजूद 19 लोग शामिल थे. इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अरावली जिले की तीन महिलाओं की भी मौत हो गई थी.
इसी दौरान अरावली जिले के मेघरज तालुका के खानपुर गांव के आर्यन अंसारी (17) ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था. अहमदाबाद के मेघानीनगर इलाके में अपने पिता को मिलने के लिए आया आर्यन घर की छत पर खड़ा था, तभी उसकी नजर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान पर पड़ी. इस पर आर्यन ने तुरंत अपने मोबाइल फोन पर विमान का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.
हालांकि, पलक झपकते ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग का गोला बन गया. इस भयानक हादसे के दृश्य आर्यन के मोबाइल फोन में कैद हो गए. वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, साथ ही आर्यन भी देश और दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया. आर्यन एकमात्र ऐसा लड़का था जिसने इस दुर्घटना को अपने नजर के सामने देखा बल्कि उसका लाइव वीडियो भी कैद कर लिया.
कौन हैं आर्यन?
आर्यन अरावली जिले के मेघरज तालुका के खानपुर गांव में परिवार के साथ रहता है, परंतु उसके पिता मगनभाई अंसारी काम की वजह से अहमदाबाद मे रहते हैं. आर्यन ने हाल ही मे कक्षा 12 की परीक्षा दी है. एक साल पहले, वह अपने पिता से मिलने अहमदाबाद आया था और इस भयानक हादसे का साक्षी बन गया था. अहमदाबाद में हुए इस भयानक विमान हादसे की यादें आज भी उन्हें परेशान करती हैं. उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना भी की. घटना के एक साल पूरा होने पर, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसी दुखद और भयानक घटनाएं दोबारा कभी न हों और देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें.
उस भयानक विमान हादसे को एक साल पूरे होने को हैं. आर्यन अंसारी ने घटना को याद करते हुए अपना दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वे भयानक दृश्य आज भी उनकी आंखों में ताजा हैं. उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना की कि भविष्य में ऐसी त्रासदी कभी न हो. अहमदाबाद के इस दिल दहला देने वाले विमान हादसे ने कई परिवार को उजाड़ दिया था.
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