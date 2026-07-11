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बिहार में दर्दनाक सड़क हादसा, हाइवा-टेंपो की टक्कर में 4 की मौत, 2 गंभीर घायल

अरवल के एनएच-139 पर हाइवा और टेंपो की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई. 2 गंभीर घायल पटना रेफर किए गए.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 11, 2026 at 3:03 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 3:37 PM IST

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अरवल : बिहार के अरवल जिले के सदर प्रखंड स्थित मधुबन गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. यात्रियों से भरे टेंपो और हाइवा की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई.

अरवल से परासी जा रहा था टेंपो : जानकारी के अनुसार टेंपो चालक सहित छह यात्रियों को लेकर अरवल से परासी बाजार जा रहा था. इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो अन्य ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया.

मौके पर जुटी भीड़
मौके पर जुटी भीड़ (ETV Bharat)

इन चार लोगों की हुई मौत : हादसे में गुली बीघा निवासी 27 वर्षीय अमरजीत कुमार, परासी निवासी 50 वर्षीय राजगीर राम, उनकी पत्नी 48 वर्षीय मनीषा देवी तथा भदासी निवासी रामदयाल राजवंशी की मौत हो गई. पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

दो घायलों को पीएमसीएच किया गया रेफर : हादसे में कलेर प्रखंड के बलोपुर निवासी 32 वर्षीय सुनील कुमार और कमता निवासी 63 वर्षीय महेंद्र राम गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना स्थित पीएमसीएच रेफर कर दिया गया.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई हादसे की भयावह तस्वीर : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाइवा और टेंपो की टक्कर के बाद चारों ओर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी घायलों और मृतकों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद करीब एक घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर जाम की स्थिति बनी रही. बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया.

पोस्टमार्टम हाउस में मचा कोहराम : सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी शव परिजनों को सौंप दिए.

अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे अस्पताल : घटना की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय, जदयू की प्रदेश सचिव मंजू कुमारी, नगर परिषद के सामाजिक कार्यकर्ता शाह फराज, सूएब आलम सहित बड़ी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया.

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Last Updated : July 11, 2026 at 3:37 PM IST

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