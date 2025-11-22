ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के इस शख्स के पास है गंगाजल का अनूठा संग्रह, मानसरोवर से रामेश्वरम तक की रखी हैं पवित्र निशानी

उत्तरकाशी के अरविंद कुड़ियाल 2002 से गंगाजल का संग्रह कर रहे हैं, उन्हें पिता से इसकी प्रेरणा मिली

UTTARKASHI GANGA WATER COLLECTION
24 से गंगाजल का संग्रह (Photo- ETV Bharat)
Published : November 22, 2025 at 4:15 PM IST

सूर्य प्रकाश नौटियाल

उत्तरकाशी: सनातन धर्म में गो, गंगा और गायत्री को सबसे पवित्र माना जाता है. उत्तराखंड के सीमांत जिले में स्थित हिमालय के गोमुख ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी जब सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा कहलाती है. गोमुख से बहती भागीरथी और सतोपंथ से बहती भागीरथी के जल को भी गंगाजल कहा जाता है. हर हिंदू अपने घर में अनिवार्य रूप से गंगाजल रखता है. हर धार्मिक अनुष्ठान में गंगाजल का प्रयोग होता है. आज हम आपको उत्तरकाशी के एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको गंगाजल संग्रह करने का जुनून है.

गंगाजल है पवित्र: सनातन धर्म में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन की शुद्धि करता है. इसे पूजा-पाठ और शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है. मान्यता है कि गंगाजल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसके अलावा, गंगाजल कभी खराब नहीं होता और यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जिससे घर की शुद्धि होती है और संकट टलते हैं.

गंगाजल का अनोखा संग्रह (Video- ETV Bharat+Getty Images)

24 साल से गंगाजल संग्रह कर रहे अरविंद कुड़ियाल: कई लोगों को डाक टिकटों व सिक्कों के संग्रह का शौक होता है. उत्तराखंड के इस शख्स को अलग ही शौक है. उत्तरकाशी के होटल व्यवसायी अरविंद कुड़ियाल को गंगाजल के संग्रह का जुनून हैं. वह पिछले 24 वर्षों गंगाजल का संग्रह कर रहे हैं. अपने संग्रह किए गंगाजल को उन्होंने वर्ष, तिथि व समय के साथ अंकित कर अपने होटल के स्वागत कक्ष (रिसेप्शन) में संजोया हुआ है.

पिता से मिली गंगाजल संग्रह की प्रेरणा: धार्मिक व सामाजिक कार्यों में अग्रणी होटल व्यवसायी अरविंद कुड़ियाल (56 वर्ष) श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय में सहायक प्रबंधक व अष्टादश महापुराण समिति के महासचिव हैं. वो बताते हैं कि उनके अंदर मां गंगा के प्रति आस्था व श्रद्धा भाव उनके पिता स्वर्गीय दर्शनलाल कुड़ियाल की देन है. उनके पिता प्रतिदिन विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग पर गंगाजल का अभिषेक किया करते थे. साथ ही उन्हें भी गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन के जलसे में साथ ले जाते थे.

गंगोत्री जाकर लाते हैं गंगाजल: अरविंद कुड़ियाल ने बताया कि-

मेरे पास वर्ष 2002 से लेकर वर्तमान वर्ष 2025 तक के गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन अक्षय तृतीया पर भरे गए गंगा जल का संग्रह है. इसे दस-दस लीटर के प्लास्टिक के गैलनों में रखा गया है. वह हर साल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम पहुंचकर जल भरकर लाते हैं. वर्ष 2019 में चाचा के निधन व 2020 में कोरोना महामारी के चलते गंगोत्री धाम नहीं जा पाये थे. लेकिन हमने इन वर्षों के गंगाजल की भी व्यवस्था की. धार्मिक अनुष्ठान के लिए जब भी हमसे कोई गंगा जल मांगता है, तो हम उन्हें विभिन्न वर्षों का गंगाजल उपलब्ध करवाते हैं. हमारी मांग है कि सरकार गंगोत्री धाम तक अच्छी सड़क की व्यवस्था कर दे तो धार्मिक व साहसिक पर्यटन के जरिए मां गंगा स्वयं यहां के लोगों को आजीविका देने वाली है.
-अरविंद कुड़ियाल, गंगाजल संग्रहकर्ता-

मानसरोवर से लेकर रामेश्वरम तक के जल का भी है संग्रह: अरविंद कुड़ियाल के पास गंगोत्री धाम के गंगाजल के अलवा तिब्बत में स्थित मानसरोवर, लद्दाख की पेंग्विन झील, व्यास नदी के उद्गम, गंगा सागर, अमृतसर, बदरीनाथ, त्रयंबेश्वर, भीमाशंकर, पंच ज्योतिर्लिंग व रामेश्वरम के 21 कुंडों के जल का भी संग्रह है.

गंगाजल के आचमन से करते हैं दिन की शुरुआत: होटल व्यवसायी और गंगाजल के संग्रहकर्ता अरविंद कुड़ियाल कहते हैं कि वह इतने वर्षों से गंगा जल भरते आ रहे हैं. अपने दिन की शुरुआत भी गंगाजल के आचमन के साथ करते हैं. अभी तक गंगाजल की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आयी है. यह वर्ष 2002 में जैसा था, आज भी वैसा का वैसा है. कुड़ियाल के भांजे पंडित सुरेश प्रसाद सेमवाल गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव हैं.
