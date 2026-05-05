‘मोदी वेव’ पर केजरीवाल का सवाल, दिल्ली-बंगाल के नतीजों को लेकर BJP पर साधा निशाना
अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलताओं और मोदी वेव के दावों पर सवाल किया है.
Published : May 5, 2026 at 12:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलताओं और 'मोदी वेव' के दावों पर तंज कसा है. उन्होंने दिल्ली (2015) और पश्चिम बंगाल (2016) के चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को चरम पर बताया जाता था, तब भाजपा इन राज्यों में सीमित क्यों रह गई और बाद में हालात बदलने पर पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन कैसे किया.
बता दें कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आए. असम और पुडुचेरी में एनडीए ने वापसी की वहीं बंगाल में भाजपा ने 293 में से 206 सीटों पर जीत हासिल की.
जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा 'मोदी वेव' की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई.. 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीट आई..— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 5, 2026
उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही... कैसे?
पुराने नतीजों का हवाला
अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र किया. केजरीवाल ने लिखा कि इन दोनों चुनावों में भाजपा को 3-3 सीटें मिली थीं. दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कायम रहा. उस समय राष्ट्रीय स्तर पर 'मोदी वेव' की चर्चा अपने चरम पर थी, लेकिन इन राज्यों के नतीजों ने उस दावे को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं किया.अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है. आने वाले समय में इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं, जिससे यह बहस और तेज होने की संभावना है. अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है. आने वाले समय में इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं, जिससे यह बहस और तेज होने की संभावना है.
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