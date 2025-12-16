ETV Bharat / bharat

'पारो-पिनाकी की कहानी', की स्क्रीनिंग पर पहुंचे केजरीवाल, अहम भूमिका में संजय सिंह की बेटी इशिता

फिल्म इस शुक्रवार रिलीज होगी. फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जाएगा.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 16, 2025 at 1:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: रविवार को राजधानी दिल्ली में तमाम विपक्षी नेता फिल्म 'पारो पिनाकी की कहानी' की स्क्रीनिंग पर पहुंचे. दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस दौरान मौजूद रहे. इस फिल्म में मुख्य भूमिका में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बेटी इशिता सिंह हैं. वहीं एक्टर संजय बिश्नोई की अदाकारी भी देखने को मिलेगी. स्क्रीनिंग में अखिलेश यादव, रेणुका चौधरी, जया बच्चन जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए.

फिल्म स्कीनिंग पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा "हमने अभी फिल्म 'पारो पिनाकी की कहानी' देखी फिल्म बहुत अच्छी थी. मैं फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं. यह फिल्म दो अहम मुद्दे उठाती है. आज भी, 21वीं सदी में, कुछ लोगों को सफाई के लिए सीवर के अंदर भेजा जाता है, और उनमें से कई मर जाते हैं. यह फिल्म लड़कियों की खरीद-बिक्री का मुद्दा भी उठाती है..."

वहीं सांसद जया बच्चन, रेणुका चौधरी भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे. कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, "सबसे पहले, मैं इस युवा हीरोइन और हीरो को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने इतना शानदार काम किया है... उन्होंने इस बहुत ही नाजुक और मुश्किल विषय को बहुत अच्छे से दिखाया है. यह बहुत परेशान करने वाला है. हम सोचते हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद हमने यह और वह हासिल कर लिया है. लेकिन असल में, हम अभी भी उसी जगह फंसे हुए हैं जहां हमारी इंसानियत कहीं न कहीं मर गई है. अगर लोग आज भी ऐसे माहौल और ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो यह हम सबके लिए शर्म की बात है. हम चंद्रयान से इंसान को चांद पर भेज सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन पर, सतह के नीचे ऐसी स्थितियां अभी भी मौजूद हैं, तो हम सब इस गंदगी में शामिल हैं. यह हम सबके लिए शर्म की बात है."

'पारो पिनाकी की कहानी' की एक्ट्रेस और AAP नेता संजय सिंह की बेटी, इशिता सिंह ने कहा, "इस फिल्म को बनाने का हमारा मकसद यह था कि जब लोग इसे देखें, तो वे अपने साथ एक इमोशन लेकर जाएं. जो लोग आए और फीडबैक दिया, उन्होंने भी यही कहा कि वे एक सवाल, एक दुख के साथ जा रहे हैं कि हमारे देश में अभी भी ऐसी चीजें हो रही हैं, और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है. फिल्म बनाने का हमारा मकसद भी यही था.''.

फिल्म 'पारो पिनाकी की कहानी', राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल फिल्म सफाई कर्मचारी, सीवर क्लीनर और मेहनत से अपनी रोजी चलाने वाले सब्जी विक्रेता जैसे लोगों के ईर्द गिर्द घूमती हैं. इन्हीं अनसुनी आवाजों को केंद्र में रखकर फिल्म बनाई गई है. 12 दिसंबर को फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया. फिल्म के रिलीज की तारीख अभी अंतिम चरण में है. टीम जल्द ही इसकी घोषणा करेगी. पारो-पिनाकी की कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज के लिए एक जरूरी आईना है, जो दिखाता है कि इंसानियत और सम्मान हर इंसान का हक है.

सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि समाज की सच्चाई है-इशिता सिंह

फिल्म की लीड एक्ट्रेस इशिता सिंह ने बताया कि पारो- पिनाकी की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के उन तबकों की सच्चाई को दिखाने की कोशिश है, जिनकी बात शायद ही कभी फिल्मों में होती है. उन्होंने बताया कि हमने सीवर क्लीनर और सब्जी बेचने वालों की असली जिंदगी को पर्दे पर लाने की कोशिश की है. हमारा इरादा यही है कि इस मुद्दे पर बातचीत शुरू हो, जिससे समाज में इनके लिए सम्मान और बेहतर हालात की दिशा में रास्ता खुले. इशिता ने बताया कि फिल्म बेहद कम बजट में बनी है. जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

फिल्म में ऐसे कलाकार, जो सफाई का काम करते हैं

फिल्म के एक्टर संजय बिश्नोई ने कहानी के भावनात्मक पक्ष पर रोशनी डाला. उन्होंने बताया कि पिनाकी एक सीवर क्लीनर है, जो हमारे शहरों को साफ रखते हैं, लेकिन जिन्हें समाज में पहचान तक नहीं मिलती. इन लोगों के पास सिर्फ जरूरतें हैं, सपने नहीं. जब पहली बार पिनाकी को प्यार मिलता है, तो उस प्यार की कीमत वह कैसे चुकाता है यही इस फिल्म की आत्मा है.

असली नालों और गटर में काम किया-एक्टर संजय

संजय ने बताया कि शूटिंग के दौरान टीम को असली नालों और गटरों में जाकर काम करना पड़ा. फिल्म में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो वास्तविक जीवन में यही काम करते हैं. उन्होंने बताया कि किस तरह बदबू और परिस्थितियों को सहने के लिए कई सफाई कर्मचारी नशे में रहते हैं. जबकि यह हकीकत दिल तोड़ने वाली है. उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि फिल्म देखने के बाद लोग समझें कि यह काम कितना इज्जतदार है और इन लोगों को अच्छी स्थिति, बेहतर पे और सम्मान मिलना चाहिए.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

SANJAY SINGH
PARO PINAKI KI KAHANI
ESHITA SINGH SANJAY SINGH DAUGHTER
KEJRIWAL ON PARO PINAKI KI KAHANI
PARO PINAKI KI KAHANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.