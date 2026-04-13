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केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर RSS से जुड़े होने के लगाए संगीन आरोप, जज ने भी पूछे सवाल

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल ने खुद दलीलें रखी. केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आरएसएस से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए सुनवाई से हटने की मांग की. उधर, केजरीवाल के इन आरोपों पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी टिप्पणी की है. उन्होंने केजरीवाल से सवाल किए, और ये भी कहा, "मुझे उम्मीद है, मैं एक अच्छा फैसला दूंगी."

बता दें कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी याचिकाओं और सीबीआई का पक्ष सुनकर फैसला सुरक्षित रखा है. फिलहाल कोई डेट नहीं दी है.

इससे पहले, अपनी दलीलों के दौरान केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से अब तक इस मामले में अदालती कार्यवाही हुई है, उससे उन्हें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है. केजरीवाल की अर्जी में 10 ऐसी दलीलें दी गई हैं, जो न केवल कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान खड़ा करती हैं.

केजरीवाल ने यह भी कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर अविश्वास जताते हुए कहा कि बिना पक्ष सुने सेशन कोर्ट के आदेश को गलत बताया. उन्होंने कहा कि 9 मार्च को जब हाईकोर्ट में पहली सुनवाई हुई, तो वहां 23 में से एक भी आरोपी मौजूद नहीं था. कोर्ट में सिर्फ सीबीआई मौजूद थी, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पहली ही सुनवाई में बिना दूसरे पक्ष की दलीलें सुने यह कह दिया कि 'प्रथम दृष्टया' सेशंस कोर्ट का आदेश गलत लगता है. बिना रिकॉर्ड मंगवाए और बिना दलीलें सुने कोर्ट इस नतीजे पर कैसे पहुंच गया.

ईडी की कार्यवाही पर भी रोक

केजरीवाल ने कहा कि बिना अर्जी के ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाई. उन्होंने कहा कि 9 मार्च को सीबीआई की अपील पर सुनवाई हो रही थी, लेकिन जस्टिस शर्मा ने ईडी की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी. आरोपियों के मुताबिक, न तो केंद्र सरकार ने और न ही ईडी ने इसके लिए कोई प्रार्थना की थी. कानूनन, यदि मुख्य केस में अपराध साबित नहीं होता, तो ईडी का केस अपने आप कमजोर हो जाता है. सेशं कोर्ट ने सीबीआई केस खत्म कर दिया था, जिससे ईडी का मामला भी खत्म होने वाला था, लेकिन जस्टिस शर्मा ने खुद से ही इस पर रोक लगा दी.

केजरीवाल ने कहा कि इस मामले को 'पूर्व निर्धारित षड्यंत्र' करार देते हुए सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का आदेश दिया था. लेकिन जस्टिस शर्मा ने इस कार्यवाही पर भी रोक लगा दी, जबकि संबंधित अधिकारी ने इसके लिए कोई आवेदन ही नहीं किया था. आरोपियों का कहना है कि यह 'अस्वाभाविक' सक्रियता शंका पैदा करती है.

कोर्ट की टाइमिंग पर केजरीवाल ने उठाये सवाल

केजरीवाल ने कोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आमतौर पर अन्य केसों में 3 से 7 महीने तक की तारीख देती हैं. लेकिन इस मामले में उन्होंने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए महज एक हफ्ते का समय दिया. 600 पन्नों के लंबे आदेश और सीबीआई की जटिल अपील का जवाब इतने कम समय में देना लगभग नामुमकिन है.