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नितिन नबीन के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने पूछे सवाल, पीएम मोदी ने कह दी ये बड़ी बात

अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर पर भी पीएम मोदी से किया सवाल, पूछा दोषियों को सख्त सजा कब मिलेगी?"

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अरविंद केजरीवाल के सवालों का पीएम मोदी ने दिया जवाब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 6, 2026 at 3:45 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार में पार्टी के प्रमुख चेहरों में शुमार नितिन नबीन जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि को लेकर चल रहे राजनीतिक प्रकरण ने एक नया मोड़ ले लिया है. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा नितिन नबीन की पहचान पर उठाए गए सवाल के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर नितिन नबीन के एक कॉलेज सहपाठी, पीयूष पद्माकर द्वारा लिखे गए संस्मरणों को साझा किया है. इस घटनाक्रम ने दिल्ली से लेकर पटना तक की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है.

सहपाठी ने याद किए संघर्ष के दिन

सोशल मीडिया पर साझा किए गए इन नोट्स में पीयूष पद्माकर ने 1998 के दिनों को याद करते हुए नितिन नबीन के अनुशासित और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व का चित्रण किया है. पीयूष ने बताया कि किस प्रकार एक विधायक का बेटा होने के बावजूद नितिन नबीन ने दिल्ली में बेहद सामान्य और संघर्षपूर्ण जीवन बिताया.

इस संस्मरण के अनुसार, वर्ष 1998 में जब दोनों दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, तब नितिन नबीन ने अपने तीन दोस्तों के साथ पश्चिम विनोद नगर के मंडवली इलाके में एक साधारण कमरे में रहकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी. पीयूष लिखते हैं, "उस समय हमारा मासिक बजट महज दो हजार रुपये था, जिसमें रहना, खाना और कॉलेज का खर्च शामिल था." उन्होंने बताया कि उस दौर में वे और नितिन मिलकर बर्तन धोते, झाड़ू-पोछा लगाते और डीटीसी बसों में सफर करते थे ताकि पैसे बचाए जा सकें. सहपाठी ने नितिन की सादगी का जिक्र करते हुए लिखा कि उस समय भी उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था.

सियासी वार-पलटवार तेज

प्रधानमंत्री द्वारा इन संस्मरणों को साझा किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी. केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, "आपने नितिन जी के बारे में जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया." हालांकि, इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक शैली के अनुरूप रुख कड़ा करते हुए प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला. केजरीवाल ने नितिन नबीन से जुड़े इस प्रसंग को एक तरफ रखते हुए अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़े मुद्दों को उठाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल दागते हुए कहा, "प्रधानमंत्री जी, पूरा देश जानना चाहता है कि श्री राम मंदिर में हुई कथित चोरी, जमीन घोटाले और निर्माण में कमीशनखोरी करने वालों को क्यों बचाया जा रहा है? उन्हें सख्त सजा कब मिलेगी?".

विपक्ष का हमला-भाजपा का बचाव

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने नितिन नबीन के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके 'सामान्य पृष्ठभूमि' वाले दांव के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी का नेतृत्व जमीन से जुड़ा है. वहीं, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ जोड़कर सरकार को घेरने की रणनीति अपना रही है. नितिन नबीन के सहपाठी द्वारा साझा की गई यह कहानी एक ओर जहां बीजेपी के लिए सहानुभूति बटोरने का जरिया बनी है, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के तीखे सवालों ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा शांत होने वाला नहीं है.

जानिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त नितिन नबीन का संक्षिप्त परिचय

नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उन्हें 20 जनवरी, 2026 को इस पद पर नियुक्त किया गया था. नितिन नबीन बिहार के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं. वे बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में पांच बार निर्वाचित हो चुके हैं.इसके अलावा, उन्होंने बिहार सरकार में सड़क निर्माण, शहरी विकास एवं आवास, और विधि विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले, उन्होंने पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं, जिनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शामिल है. उन्होंने छत्तीसगढ़ और सिक्किम जैसे राज्यों में भाजपा के चुनाव और संगठन प्रभारी के रूप में भी भूमिका निभाई है. नितिन नबीन का जन्म 1980 में हुआ था. उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी भाजपा के नेता थे. उन्होंने 1998 में नई दिल्ली के सीएसकेएम पब्लिक स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी. हाल के दिनों में, वे भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और आगामी विधानसभा चुनावों (जैसे उत्तर प्रदेश 2027) की रणनीति तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं.

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