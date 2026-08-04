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जब-जब सड़कों पर उतरे अरविंद केजरीवाल: बिजली-पानी से लेकर 'E-20 पेट्रोल' तक, विरोध की राजनीति का सियासी सफर

मुद्दा: दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद, पुलिस तंत्र पर नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल रेल भवन के बाहर धरने पर बैठ गए थे. उन्होंने खुद को 'अराजकतावादी' बताते हुए सुरक्षा और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की थी.

कितना मिला लाभ: इस आंदोलन ने दिल्ली की आम जनता के दिलों में सीधे जगह बनाई. इसका राजनीतिक लाभ यह मिला कि 2013 के पहले ही चुनाव में 'आप' ने शानदार एंट्री की और बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई. जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पानी का जो मॉडल मिला, वह इसी आंदोलन की नींव पर खड़ा था.

मुद्दा: आम आदमी पार्टी के गठन के शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ बिजली और पानी के बढ़े हुए बिलों, मीटर टैरिफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रदर्शन किए. दिल्ली के खंभों पर चढ़कर बिजली का तार जोड़ने का उनका सांकेतिक विरोध काफी चर्चा में रहा था.

अक्सर यह माना जाता है कि सत्ता में आने के बाद नेता आंदोलनों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस धारणा को बार-बार तोड़ा है. वर्तमान में दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बावजूद, केजरीवाल के तेवर ठंडे नहीं पड़े हैं. ताजा कड़ी में वह पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (E-20 Petrol) के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने की रणनीति पर उतरे हैं. आइए, पिछले एक दशक से अधिक समय के उन 5 प्रमुख मुद्दों पर नजर डालते हैं, जब केजरीवाल सड़कों पर उतरे, उनके क्या परिणाम रहे और इस नई सियासत के क्या मायने हैं.

नई दिल्ली: वर्ष 2012 में जनलोकपाल आंदोलन की कोख से निकली आम आदमी पार्टी और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति जमीन पर उतरकर संघर्ष करने और आंदोलनों के दम पर गढ़ी गई है. दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद भी केजरीवाल की 'सड़क से संसद' या 'सड़क से सचिवालय' तक विरोध जताने की शैली भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र रही है.

कितना मिला लाभ: इस धरने को लेकर उन्हें राजनीतिक रूप से आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ टकराव की अपनी राजनीतिक शैली को स्थापित किया, जिससे उनके कैडर में यह संदेश गया कि उनकी पार्टी व्यवस्था के खिलाफ झुकने को तैयार नहीं है.

सीसीटीवी कैमरे और पूर्ण राज्य का दर्जा (2017-2018)

मुद्दा: दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हर गली-मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग को लेकर 'आप' सरकार और तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच ठन गई थी. तब उस दौरान केजरीवाल ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एलजी हाउस पर कई दिनों तक धरना दिया था.

कितना मिला लाभ: इस सड़क और धरने की सियासत का दबाव ऐसा बना कि अंततः सरकार अपने प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में सफल रही. दिल्ली में बाद में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसे पार्टी ने अपने चुनावी विज्ञापनों में एक बड़ी जीत के रूप में भुनाया.

राशन की होम डिलीवरी योजना (2021-2022)

मुद्दा: गरीबों के घर तक राशन पहुंचाने की 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' को केंद्र सरकार और उपराज्यपाल द्वारा रोके जाने के खिलाफ आप ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किए और केंद्र सरकार पर जनविरोधी होने का आरोप लगाया.

कितना मिला लाभ: हालांकि इस योजना को तकनीकी और कानूनी अड़चनों के चलते उस रूप में लागू नहीं किया जा सका, जिसकी आम आदमी पार्टी ने परिकल्पना की थी, लेकिन इसके जरिए पार्टी ने खुद को हमेशा गरीबों और पिछड़ों के हितैषी के रूप में पेश करने की कोशिश जारी रखी.

वर्तमान परिदृश्य: E-20 पेट्रोल के खिलाफ सड़क पर फिर केजरीवाल

दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर आक्रामक तेवर में है. इस बार मुद्दा आम आदमी की जेब और उनकी गाड़ियों के स्वास्थ्य से जुड़ा है E-20 पेट्रोल (20 एथेनॉल मिश्रित ईंधन).

क्या है नया मुद्दा ?

अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार जबरन E-20 पेट्रोल को जनता पर थोप रही है, जिससे पुरानी गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज घट रही है और मेंटेनेंस का खर्च बेतहाशा बढ़ गया है. उनका दावा है कि इससे देश की करोड़ों पुरानी गाड़ियां कबाड़ बन जाएंगी. इस मुद्दे पर केजरीवाल ने पेट्रोल पंपों का दौरा कर वाहन चालकों और मैकेनिकों से सीधी बातचीत की, ऑनलाइन याचिका के जरिए जनता से दो लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाए, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन के रूप में सौंपने के लिए मार्च निकालने का ऐलान किया. हालांकि, इस मार्च को दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं मिल पाई, लेकिन इस आंदोलन के जरिए केजरीवाल ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर आम जनता से जुड़े मुद्दे को लपक लिया है.

राजनीतिक विश्लेषकों की राय

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की राजनीति हमेशा से प्रतीकात्मक विरोध और आम आदमी के रोजमर्रा के संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती रही है. जब भी पार्टी सत्ता से दूर होती है या उसे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी होती है, वह ऐसे मुद्दों की तलाश करती है जो सीधे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के किचन या जेब को प्रभावित करते हों.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने ईटीवी भारत से कहा कि, "अरविंद केजरीवाल हमेशा जन की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते. जनता से जुड़ा मुद्दा है केजरीवाल इसे उठाएंगे. E-20 पेट्रोल का मुद्दा सीधे तौर पर देश के वाहन चालकों से जुड़ा है." भले ही इस विरोध प्रदर्शन को प्रशासनिक मंजूरियों की पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसके जरिए केजरीवाल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह मुख्यधारा की चुनावी राजनीति से बाहर होने के बावजूद सड़क के जरिए राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बने रहना अच्छी तरह जानते हैं. हालांकि, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पेट्रोल-डीजल और एथेनॉल के इस तकनीकी-आर्थिक फेर में जनता उनके इस आंदोलन से कितना जुड़ाव महसूस करती है.

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