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Explainer: 'हम टिके रहे और देश का दिल जीता...' स्थापना दिवस पर केजरीवाल के संदेश से समझिए 14 साल में कैसे बदली AAP की सियासी तस्वीर

आप के 14 बरस ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: 'हम पर सवाल उठे कि ये पार्टी कितने दिन टिकेगी, लेकिन हम टिके भी रहे और देश का दिल भी जीता. हमें राजनीति बदल नहीं पाई, बल्कि हमने राजनीति को बदल दिया.' 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुए एक आंदोलन के राजनीतिक दल बनने की 14वीं वर्षगांठ पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस संदेश ने पार्टी के पूरे सफर का सार रख दिया है.

भ्रष्टाचार विरोधी 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन की कोख से निकली आम आदमी पार्टी ने बीते एक दशक से ज्यादा समय में भारतीय राजनीति की व्याकरण को काफी हद तक बदला है. लेकिन 2012 से 2026 तक का यह सफर किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है. एक ओर जहां पार्टी ने सबसे कम समय में 'राष्ट्रीय दल' का दर्जा हासिल कर इतिहास रचा, वहीं दूसरी ओर शराब नीति मामले में शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी और दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने जैसे सबसे कठिन दौर भी देखे. इस खास एक्सप्लेनर में समझते हैं कि 26 नवंबर 2012 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी की सियासी स्थिति कैसी रही है और उसने किन उतार-चढ़ावों का सामना किया है.