Explainer: 'हम टिके रहे और देश का दिल जीता...' स्थापना दिवस पर केजरीवाल के संदेश से समझिए 14 साल में कैसे बदली AAP की सियासी तस्वीर
जंतर-मंतर के आंदोलन से शुरू हुआ सफर आज 14 साल का हो गया है. इस बीच आप की सियासत कितनी बदली. आशुतोष झा की रिपोर्ट
Published : November 26, 2026 at 4:31 PM IST
नई दिल्ली: 'हम पर सवाल उठे कि ये पार्टी कितने दिन टिकेगी, लेकिन हम टिके भी रहे और देश का दिल भी जीता. हमें राजनीति बदल नहीं पाई, बल्कि हमने राजनीति को बदल दिया.' 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुए एक आंदोलन के राजनीतिक दल बनने की 14वीं वर्षगांठ पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस संदेश ने पार्टी के पूरे सफर का सार रख दिया है.
भ्रष्टाचार विरोधी 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन की कोख से निकली आम आदमी पार्टी ने बीते एक दशक से ज्यादा समय में भारतीय राजनीति की व्याकरण को काफी हद तक बदला है. लेकिन 2012 से 2026 तक का यह सफर किसी रोलर-कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है. एक ओर जहां पार्टी ने सबसे कम समय में 'राष्ट्रीय दल' का दर्जा हासिल कर इतिहास रचा, वहीं दूसरी ओर शराब नीति मामले में शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी और दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने जैसे सबसे कठिन दौर भी देखे. इस खास एक्सप्लेनर में समझते हैं कि 26 नवंबर 2012 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी की सियासी स्थिति कैसी रही है और उसने किन उतार-चढ़ावों का सामना किया है.
आम आदमी पार्टी के 15वें स्थापना दिवस पर देशभर के सभी साथियों, वॉलंटियर्स और देशवासियों को हार्दिक बधाई।— Manish Sisodia (@msisodia) November 26, 2026
2011 में दिल्ली की सड़कों पर उतरे आम लोगों ने एक सीधी बात कही थी कि राजनीति बदले बिना देश नहीं बदलेगा। उसी आंदोलन से 2012 में आज के दिन आम आदमी पार्टी बनी। देशभर के हज़ारों… pic.twitter.com/zZWwp9W8ft
पार्टी के स्थापना दिवस पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल?
पार्टी के स्थापना दिवस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में अरविंद केजरीवाल ने भावुक और आक्रामक दोनों ही तेवर दिखाए. उन्होंने लिखा कि शुरुआत में जब पार्टी बनी थी, तो राजनीतिक पंडितों और विरोधियों ने सवाल खड़े किए थे कि इन लोगों को राजनीति की क्या समझ है और यह पार्टी कितने दिन टिकेगी? केजरीवाल ने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पार्टी ने न केवल दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाईं, बल्कि जम्मू-कश्मीर से लेकर गोवा और गुजरात तक लोगों का विश्वास जीता. उन्होंने 'काम की राजनीति', शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि अभी देश के लिए बहुत काम करना है और पार्टी न डरेगी, न पीछे हटेगी.
2012-2015: आंदोलन से सत्ता के शिखर तक का 'चमत्कार'
26 नवंबर 2012 (संविधान दिवस) के दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास जैसे साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की नींव रखी थी. 'झाड़ू' चुनाव चिह्न के साथ उतरी इस नई पार्टी का पहला इम्तिहान दिसंबर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ.
2013 का डेब्यू: किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन AAP ने 70 में से 28 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया. 15 साल से सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित को खुद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से हराया. कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने, हालांकि जनलोकपाल बिल के मुद्दे पर महज 49 दिनों में इस्तीफा दे दिया था.
2014 का लोकसभा झटका: 49 दिन में सरकार छोड़ने के फैसले को लेकर जनता में नाराजगी दिखी और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी दिल्ली की सभी सातों सीटें हार गई. खुद केजरीवाल वाराणसी में नरेंद्र मोदी से हार गए, हालांकि पंजाब से 4 सांसद जीतकर पार्टी को संजीवनी मिली थी.
2015 की ऐतिहासिक सुनामी: फरवरी 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP ने भारतीय चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत में से एक दर्ज की. पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतीं और बीजेपी को महज 3 सीटों पर समेट दिया था. यहीं से 'केजरीवाल मॉडल' (मुफ्त बिजली-पानी, मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी स्कूलों का कायाकल्प) की देशभर में चर्चा शुरू हुई. जो आज तक बरकरार है और कई राज्यों व अन्य राजनीतिक दलों की सरकार मुफ्त सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को देना शुरू किया.
आंतरिक कलह और संगठन का बदलता स्वरूप
सत्ता में आने के तुरंत बाद पार्टी को बड़े आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा. 2015 में पार्टी के संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और अजीत झा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. इसके बाद 2018 में राज्यसभा टिकटों के बंटवारे को लेकर कुमार विश्वास भी अलग हो गए. इन घटनाओं के बाद पार्टी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गई. हालांकि, विरोधियों ने इसे 'वन-मैन शो' कहकर घेरा, लेकिन केजरीवाल ने अपनी पकड़ मजबूत रखते हुए संगठन को चुनावी मशीन में तब्दील किया.
दिल्ली से बाहर विस्तार और 'राष्ट्रीय पार्टी' का दर्जा (2017-2023)
- दिल्ली में लगातार जीत (2020 में फिर से 62 सीटें) के बाद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर पैर पसारने की रणनीति बनाई.
- पंजाब में ऐतिहासिक जीत (2022): 2017 में पंजाब में मुख्य विपक्षी दल बनने के बाद, मार्च 2022 में AAP ने भगवंत मान के नेतृत्व में 117 में से 92 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया. दिल्ली के बाद पंजाब के रूप में पार्टी को एक पूर्ण राज्य की सत्ता मिली.
- गुजरात, गोवा और जम्मू-कश्मीर: 2022 के गोवा चुनाव में पार्टी ने 2 सीटें जीतीं. उसी साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में AAP ने लगभग 13% वोट शेयर हासिल कर 5 सीटें जीतीं थीं. बाद में जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने खाता खोलकर उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.
- राष्ट्रीय दर्जा: गुजरात और गोवा के प्रदर्शन के आधार पर अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को 'राष्ट्रीय दल' का दर्जा दे दिया. महज 10 साल में यह मुकाम हासिल करने वाली AAP देश की सबसे तेज राजनीतिक पार्टी बन गई.
सबसे बड़ा सियासी संकट: शराब नीति, जेल और दिल्ली की हार (2023-2025)
आम आदमी पार्टी के ग्राफ में सबसे बड़ी गिरावट तब आई जब वह अपनी सबसे मजबूत यूएसपी यानी 'कट्टर ईमानदारी' की छवि को लेकर घिर गई. दिल्ली की नई आबकारी नीति (2021-22) में कथित घोटाले की जांच पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंची. पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (मनी लॉन्ड्रिंग मामले में), फिर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अंततः मार्च 2024 में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया. आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलानी पड़ी.
सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सितंबर 2024 में केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया. उन्होंने जनता की अदालत में 'ईमानदारी का सर्टिफिकेट' मांगने की बात कही. लेकिन फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा. एक दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप चुनाव हार गई और बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की. यह पार्टी के इतिहास का सबसे कठिन दौर साबित हुआ.
वर्तमान स्थिति (2026): चुनौतियां और भविष्य की राह
- आज नवंबर 2026 में जब आम आदमी पार्टी अपना 14वां स्थापना दिवस मना रही है, तो उसके सामने चुनौतियों का पहाड़ भी है और नए अवसर भी है.
पार्टी की वर्तमान ताकत
- पंजाब की सत्ता: पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ही आज पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक और आर्थिक धुरी है. 2027 की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अगले कुछ महीने पार्टी के लिए 'करो या मरो' जैसे हैं. इसलिए पार्टी के सभी शीर्ष नेता पंजाब में ही डेरा डाले हुए हैं.
- विपक्ष की मजबूत आवाज: दिल्ली में सत्ता गंवाने के बावजूद आम आदमी पार्टी के पास एक मजबूत वोट बैंक और संगठन है. राष्ट्रीय राजनीति में वह इंडिया (INDIA) गठबंधन के साथ कभी तालमेल तो कभी स्वतंत्र रुख अपनाकर अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है.
- विचारधारा का प्रभाव: यह बात खुद केजरीवाल ने अपने संदेश में कही है कि उन्होंने राजनीति को बदल दिया. आज देश की लगभग हर बड़ी पार्टी चाहे वह बीजेपी हो या कांग्रेस चुनावों में मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता, बेहतर सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य गारंटियों की बात करती ह. इस 'वेलफेयर पॉलिटिक्स' को मुख्यधारा में लाने का श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है.
आगे की चुनौतियां:
- छवि की पुनर्स्थापना: भ्रष्टाचार के आरोपों और कानूनी मुकदमों से जो डेंट पार्टी की छवि को लगा है, उससे पूरी तरह उबरना सबसे बड़ी चुनौती है.
- संगठनात्मक विस्तार: दिल्ली के बाद अब पंजाब के अलावा गुजरात, हरियाणा और गोवा जैसे राज्यों में पार्टी को खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा करना होगा.
- पंजाब का किला बचाना: 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर को मात देकर दोबारा सरकार बनाना केजरीवाल और भगवंत मान के नेतृत्व की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा होगी.
14 साल पहले जंतर-मंतर से शुरू हुई यह यात्रा आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां से एक रास्ता फिर से राष्ट्रीय राजनीति के शिखर की ओर जाता है, तो दूसरा अस्तित्व बचाने के संघर्ष की ओर. केजरीवाल का स्थापना दिवस का संदेश साफ संकेत देता है कि पार्टी हार मानने के मूड में नहीं है और एक बार फिर नए सिरे से सियासी बिसात बिछाने की तैयारी में है.
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राजनीति बदले बिना देश नहीं बदलेगा
स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 15वें स्थापना दिवस पर देशभर के सभी साथियों, वॉलंटियर्स और देशवासियों को हार्दिक बधाई. 2011 में दिल्ली की सड़कों पर उतरे आम लोगों ने एक सीधी बात कही थी कि राजनीति बदले बिना देश नहीं बदलेगा. उसी आंदोलन से 2012 में आज के दिन आम आदमी पार्टी बनी. देशभर के हज़ारों साथियों ने अपनी मेहनत से इस सफ़र को आगे बढ़ाया. दिल्ली और पंजाब में हमने दिखाया कि ईमानदार राजनीति का असर लोगों की ज़िंदगी में कैसे दिखता है. सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिली, अस्पतालों में इलाज बेहतर हुआ, बिजली-पानी के बिलों में परिवारों को राहत मिली और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई.
'हम ऐसा भारत बनाएंगे.....'
मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, 'आज हम फिर संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां दुनिया के सबसे शानदार विश्वविद्यालय और कॉलेज हों और गांव के एक साधारण परिवार का बच्चा भी सबसे शानदार शिक्षा ले सके. जहां हमारे युवा अपनी सोच और मेहनत से दुनिया की सबसे मज़बूत कंपनियां खड़ी करें और अपने ही देश में लाखों लोगों के लिए अच्छे रोज़गार पैदा करें. हम ऐसा भारत बनाएंगे जिसके गांव और शहर दुनिया की सबसे साफ-सुथरी और सुंदर जगहों में गिने जाएं. जहाँ किसान को उसकी मेहनत का पूरा दाम मिले, बेटियां बेफ़िक्र होकर कहीं भी आ-जा सकें और किसी परिवार को इलाज के लिए अपनी ज़िंदगी भर की बचत न लगानी पड़े. हमारा सपना है कि दुनिया भारत की तरक़्क़ी की मिसाल दे और देश का हर नागरिक उस तरक़्क़ी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करे. हर बच्चे को भरोसा हो कि उसका सपना कितना भी बड़ा हो, उसे पूरा करने का मौका उसे अपने ही देश में मिलेगा. इसी भारत को बनाने के लिए हमने राजनीति में कदम रखा था. इसी सपने को पूरा करने के लिए हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए पूरी ईमानदारी और ताक़त से काम करते रहेंगे.'
AAP के स्थापना दिवस पर अंकुश नारंग ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई
आम आदमी पार्टी (AAP) के स्थापना दिवस के अवसर पर एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने पार्टी के सफर को एक आंदोलन से शुरू होकर दिल्ली, पंजाब और देश के कई राज्यों तक पहुंचने की यात्रा बताया.
अंकुश नारंग ने कहा कि,
आम आदमी पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि ईमानदार राजनीति और बदलाव की सोच है. पार्टी की इस यात्रा को उन्होंने लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघर्ष और अटूट विश्वास का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने हर परिस्थिति में पार्टी के विचारों और सिद्धांतों का झंडा बुलंद रखा है.
नेता प्रतिपक्ष ने विश्वास जताया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ईमानदार राजनीति की यह सोच एक दिन पूरे देश में नई उम्मीद बनेगी. उन्होंने स्थापना दिवस को पार्टी के संघर्ष, विचारधारा और कार्यकर्ताओं के समर्पण को याद करने का अवसर बताया.
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