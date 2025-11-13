ETV Bharat / bharat

दिल्ली विधानसभा फांसीघर मामला: अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित इन नेताओं की पेशी आज

विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने शाम को तीन बजे से AAP नेताओं को तलब किया है.

दिल्ली विधानसभा फांसीघर विवाद मामला (SOURCE: ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में फांसीघर के मामले में सुनवाई के लिए गठित प्रिविलेज कमेटी की पहली बैठक आज शाम को विधानसभा के MLA लाउंज में होगी. बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत की अध्यक्षता वाली प्रिविलेज कमेटी ने फांसी घर के नाम पर कराए गए रिनोवेशन में सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल और पूर्व डिप्टी स्पीकर राखी बिड़लान को पेश होने के लिए बुलाया है.

कमेटी ने केजरीवाल को आज शाम साढ़े तीन बजे, मनीष सिसोदिया को 3.45 बजे, रामनिवास गोयल को चार बजे और राखी बिड़लान को 4.15 पर पेश होने के लिए समन भेजा गया है. बता दें कि समन के खिलाफ इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. लेकिन, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है.

क्या है फांसीघर मामला

बता दें कि यह फांसीघर का विवाद विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में तब उठा था जब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायक अभय वर्मा ने फांसी घर की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे. उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में इस कमरे को फांसी घर घोषित कर संरक्षित किया था और उसका रिनोवेशन जिसका उद्घाटन तत्कालीन अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 9 अगस्त 2022 को किया था लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद मौजूदा भाजपा सरकार ने इसे विधानसभा के पुराने नक्शे के अनुसार फांसीघर नहीं बल्कि टिफिन रूम बताया और AAP के फैसले को खारिज कर दिया था. साथ ही मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंप दी.

विशेषाधिकार समिति में शामिल हैं ये विधायक

  • प्रद्युम्न सिंह राजपूत अध्यक्ष, BJP
  • अभय कुमार वर्मा सदस्य BJP
  • अजय कुमार महावर सदस्य BJP
  • नीरज बसोया सदस्य BJP
  • राम सिंह नेताजी सदस्य AAP
  • रविकांत सदस्य BJP
  • सतीश उपाध्याय सदस्य भाजपा
  • सुरेंदर कुमार सदस्य AAP
  • सूर्य प्रकाश खत्री सदस्य BJP

बता दें, दिल्ली विधानसभा ने AAP के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राम निवास गोयल और राखी बिड़ला को तलब किया है और उन्हें पिछली AAP सरकार के 'फांसी घर' के दावों की जांच कर रही समिति के समक्ष 13 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है. इससे पहले केजरीवाल और सिसोदिया ने समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन राहत नहीं मिली.

22 अगस्त, 2022 को विधानसभा परिसर में केजरीवाल और सिसोदिया की मौजूदगी में 'फांसी घर' का उद्घाटन किया गया था, AAP की ओर से 'फांसी घर' स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान से संबंधित एक प्रतीकात्मक स्मारक के रूप में स्थापित किया गया था, और उद्घाटन सार्वजनिक जानकारी का विषय था.

हालांकि इस साल फरवरी में दिल्ली में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मानसून सत्र के दौरान सदन को बताया कि केजरीवाल द्वारा विधानसभा परिसर में उद्घाटन किया गया तथाकथित ब्रिटिशकालीन 'फांसी घर' मूल रूप से एक "टिफिन रूम" था.

विधानसभा परिसर का 1912 का नक्शा दिखाते हुए, गुप्ता ने कहा था कि ऐसा कोई दस्तावेज़ या सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि उस जगह का इस्तेमाल फांसी देने के लिए किया जाता था. उन्होंने मामले को जांच और रिपोर्ट के लिए समिति को भेज दिया था. इसके बाद, इस मामले में AAP नेताओं को समन जारी किए गए.

