दिल्ली शराब घोटाला मामला: बरी होने के बाद केजरीवाल बोले - मैं करप्ट नहीं, पूरा केस फर्जी था
कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है.
Published : February 27, 2026 at 12:06 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के बहुचर्चित कथित आबकारी नीति घोटाले में शनिवार को नया मोड़ आ गया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि सीबीआई आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में विफल रही है.
वहीं, शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पूरा मामला फर्जी था. अदालत से राहत मिलने के बाद उन्होंने इसे सच की जीत बताया और कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया था.
#WATCH दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के परिवार ने उनका स्वागत किया, जब वे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उनके घर पहुंचे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 27, 2026
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी केस में AAP के दोनों नेताओं को बरी कर दिया है।
(वीडियो सोर्स: AAP) pic.twitter.com/kC7UuV8Xla
इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाये,शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता । सच की हमेशा जीत होती है ।— Sunita Kejriwal (@KejriwalSunita) February 27, 2026
फाइलें आपसे बात करने लगती हैं: जज की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत का माहौल तब चर्चा का विषय बन गया जब जज जितेंद्र सिंह ने मामले की गहराई पर बात की. वकीलों और एएसजी (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल) का आभार व्यक्त करते हुए जज ने एक दार्शनिक लेकिन तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "जब आप किसी फाइल को बहुत अधिक गहराई से और बार-बार पढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब फाइलें आपसे बात करने लगती हैं." जज का इशारा मामले की विसंगतियों और साक्ष्यों के अभाव की ओर था.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा, " एक्साइज स्कैम में राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सभी मुजरिमों को बरी कर दिया है। उन्होंने बरी तब किया है जब सभी साक्ष्य और सभी स्टेटमेंट कोर्ट द्वारा देखे गए थे...… pic.twitter.com/nPtGf2Nmi4— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 27, 2026
'साउथ ग्रुप' शब्दावली पर अदालत की कड़ी फटकार
सुनवाई के दौरान जज ने जांच एजेंसी द्वारा इस्तेमाल की गई शब्दावली पर गहरी नाराजगी जताई. विशेष रूप से 'साउथ ग्रुप' शब्द के इस्तेमाल को लेकर सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया गया. अदालत ने सवाल किया कि क्या सीबीआई यही चार्जशीट चेन्नई में दाखिल करती, तो क्या वहां भी 'साउथ ग्रुप' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता? जज ने अमेरिका के एक पुराने मामले का हवाला देते हुए बताया कि वहां सिर्फ इसलिए एक केस खारिज कर दिया गया था, क्योंकि उसमें 'डोमिनिक समूह' जैसे समूहवाचक और पूर्वाग्रह से ग्रसित शब्द का प्रयोग किया गया था. अदालत ने दो टूक कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं था.
सत्यमेव जयते।— Manish Sisodia (@msisodia) February 27, 2026
आज एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फ़ख़्र महसूस हो रहा है।
मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल - मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार…
कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) February 27, 2026
ये साबित हो गया की देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है।
जिसने साजिश रच कर देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री @msisodia सबसे बेहतरीन ईमानदार पार्टी @AamAadmiParty को बदनाम…
सीबीआई की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
अदालत ने कार्यवाही के दौरान सीबीआई के वकीलों की ईमानदारी पर भी प्रश्नचिह्न लगाए. मुख्य विवाद 'कन्फेशनल स्टेटमेंट' (इकबालिया बयान) को लेकर हुआ. जब जज ने पूछा कि यह बयान अब तक जमा क्यों नहीं किया गया, तो सीबीआई ने इसे 'सील कवर' में होने की बात कही. इस पर जज जितेंद्र सिंह बिफर पड़े और कहा, "मुझे अभी तक उस बयान की कॉपी तक नहीं दी गई. मैं जांच एजेंसी के वकीलों से पूरी ईमानदारी की उम्मीद करता हूं." अदालत ने इसे प्रक्रियात्मक खामी और पारदर्शिता की कमी माना.
मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिले सबूत
मनीष सिसोदिया, जो इस मामले में लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहे, उन्हें राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या साजिश का कोई भी आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रही है. अदालत ने माना कि नीतिगत फैसलों को बिना ठोस सबूत के आपराधिक साजिश नहीं माना जा सकता.
राजनीतिक गलियारों में हलचल
इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में उबाल आना तय है. आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे 'सत्य की जीत' बताया है. पार्टी का कहना है कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था और आज अदालत के फैसले ने इसे साबित कर दिया है. वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सीबीआई के लिए एक बड़ा झटका है, विशेषकर उन टिप्पणियों के बाद जो जांच की गुणवत्ता और शब्दावली के चयन पर की गई हैं.
मुख्य बिंदु जो फैसले में छाए रहे:
- सबूतों का अभाव: केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला.
- अनुचित शब्दावली: 'साउथ ग्रुप' जैसे शब्दों के इस्तेमाल को अदालत ने पूर्वाग्रह माना.
- जांच में पारदर्शिता: सील कवर रिपोर्ट और बयानों को साझा न करने पर नाराजगी.
