CJP Protest: घायल छात्रों के लिए आगे आए अरविंद केजरीवाल, लीगल टीम की गठन का ऐलान; हेल्पलाइन नंबर जारी
CJP Protest: छात्रों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से एक विशेष लीगल टीम गठित करने का ऐलान किया.
Published : July 21, 2026 at 1:54 PM IST
नई दिल्ली: CJP Protest: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला. पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ अत्यधिक बल प्रयोग हुआ. उन्होंने घायल, हिरासत में लिए गए और एफआईआर का सामना कर रहे छात्रों की मदद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से एक विशेष लीगल टीम गठित करने का ऐलान किया. साथ ही सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8588833548 जारी किया.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में छात्रों और युवाओं के साथ इस तरह की कार्रवाई पहले कभी देखने को नहीं मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें छात्र और छात्राएं पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर लाठियां बरसाई गईं. उन्होंने यह भी दावा किया कि कई स्थानों पर शांतिपूर्वक बैठे छात्रों पर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए. उन्होंने कहा कि कई अभिभावक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बच्चों के लापता होने की जानकारी साझा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों में चिंता का माहौल है क्योंकि उन्हें यह तक नहीं पता कि उनके बच्चे कहां हैं और किस हालत में हैं.
कल बच्चों के साथ हुई बर्बरता बेहद शर्मनाक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी Legal या Medical Help की ज़रूरत है, तो इस नंबर पर Message करें -— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 21, 2026
Helpline No. - 85-888-33548
हम आपके लिए Best से Best Legal Team उपलब्ध करवायेंगे। हम सब एक हैं। आप सब हमारे बच्चे हो। आप बिल्कुल घबराना मत,… pic.twitter.com/SFEPwjMaCc
लीगल और मेडिकल सहायता का ऐलान
AAP प्रमुख ने कहा कि पार्टी ने छात्रों की सहायता के लिए वकीलों और स्वयंसेवकों की एक टीम तैयार की है. उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, किसी को गिरफ्तार किया गया है या किसी को चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है, तो वह हेल्पलाइन नंबर 8588833548 पर संदेश भेज सकता है. उन्होंने लोगों से फोन करने के बजाय मैसेज करने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी की टीम जल्द संपर्क कर हरसंभव मदद उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर देश के वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं भी छात्रों की कानूनी लड़ाई के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी.
पुलिस से दो सूचियां सार्वजनिक करने की मांग
केजरीवाल ने कहा कि संसद मार्ग थाने जाकर दिल्ली पुलिस से दो जरूरी सूचियां सार्वजनिक करने की मांग करेंगे. पहली, प्रदर्शन से संबंधित दर्ज सभी एफआईआर की सूची और दूसरी, हिरासत में लिए गए सभी छात्रों की सूची, ताकि उनके परिजनों को यह जानकारी मिल सके कि उनके बच्चे कहां हैं. प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वह निजी कारणों से उस समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके दोनों बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे. उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे कई घंटों तक प्रदर्शनकारियों के साथ रहे और जिस स्थान पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां भी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ता छात्रों के साथ खड़े हैं.
संसद मार्च में मोदी सरकार की बर्बरता से घायल हुए देश के बच्चों का हाल जानने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचा, उनसे मिलकर उन्हें सांत्वना दी कि उनकी हर तरह की मदद के लिए हमारी पूरी टीम लगी है। pic.twitter.com/NrQ82UAVOa— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 21, 2026
केजरीवाल ने कहा कि छात्र केवल परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों को देशविरोधी या साजिश का हिस्सा बताना गलत है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं को डराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए. केजरीवाल ने कहा कि सरकार छात्रों के आंदोलन का मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
अभिभावकों से की अपील
प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे घबराएं नहीं. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों को कानूनी, चिकित्सकीय या किसी अन्य प्रकार की सहायता की जरूरत है, आम आदमी पार्टी उनकी हरसंभव मदद करेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी की लीगल टीम जरूरतमंद छात्रों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी.
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