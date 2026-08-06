ETV Bharat / bharat

मेटा पर बरसे अरविंद केजरीवाल, भारत में अकाउंट प्रतिबंधित होने का दावा; केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

केजरीवाल ने मेटा पर आरोप लगाया है कि उनका इंस्टा अकाउंट बंद हो गया है.

केजरीवाल का इंस्टा अकाउंट बंद
केजरीवाल का इंस्टा अकाउंट बंद (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर काफी हद तक सक्रिय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी 'मेटा' (Meta) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. केजरीवाल ने दावा किया है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है और यह देश में उपलब्ध नहीं है. इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखी पोस्ट साझा करते हुए कंपनी और केंद्र सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा है.

मेटा के दफ्तर से नहीं मिला संतोषजनक जवाब

अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट करते हुए 'आप' संयोजक ने बताया कि उन्होंने मेटा के भारत स्थित कार्यालय में मौखिक रूप से पूछताछ की थी. वहां से उन्हें पता चला कि उनका अकाउंट भारत में ब्लॉक या प्रतिबंधित कर दिया गया है. केजरीवाल का आरोप है कि कंपनी के कार्यालय में मौजूद कोई भी अधिकारी इसके पीछे का ठोस कारण नहीं बता रहा है और न ही यह प्रक्रिया समझाई जा रही है कि इस प्रतिबंध को कैसे हटाया जा सकता है.

उन्होंने यह भी शिकायत की कि कंपनी को जितने भी ईमेल भेजे गए, उन पर केवल रस्मी और रूटीन ऑटोमैटिक जवाब ही मिले हैं. कंपनी के इस रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इसे बेहद खराब सेवा करार दिया है. उन्होंने अपने अकाउंट के स्टेटस पेज का एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिस पर 'Unavailable in some locations' (कुछ स्थानों पर अनुपलब्ध) लिखा हुआ है.

प्रधानमंत्री पर बोला तीखा हमला

इस पूरे घटनाक्रम के बीच केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने मेटा को चेतावनी भरे लहजे में लिखा, "हमारे प्रधानमंत्री के सामने इतना मत झुको, वरना वह आपको भारत में सिर्फ अपना ही अकाउंट चलाने की अनुमति देंगे." बता दें कि इस मामले पर फिलहाल मेटा या उसकी भारतीय इकाई की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस राजनीतिक बयानबाजी के बाद देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

बता दें कि अरविंद केजरीवाल वर्तमान में E 20 के मुद्दे पर काफी सक्रिय है. उन्होंने गुरुवार को भी एक्स पर पोस्ट किया कि, "मोदी सरकार का क्या प्लान है? पता चल रहा है कि पेट्रोल में 50% से ज़्यादा की मिलावट करेंगे. अभी बस माहौल शांत होने का इंतज़ार कर रहे हैं. पहले आपकी E0 और E10 गाड़ियों में ज़बरदस्ती E20 पेट्रोल डालकर कबाड़ा किया. आज अगर आप E20 नई गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार कुछ दिन बाद उसमे ज़बरदस्ती E50 पेट्रोल डालकर उसका कबाड़ा कर देगी. सरकार जल्द ही डीजल में भी मिलावट करने वाली है. इसलिए अभी कुछ वर्ष आप पेट्रोल और डीजल की नई गाड़ियां खरीदने से बचें."

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL META
META RESTRICTED KEJRIWAL ACCOUNT
ARVIND KEJRIWAL HIT PM MODI
केजरीवाल का इंस्टा अकाउंट बंद
ARVIND KEJRIWAL ON META

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.