तमिलनाडु में AAP की एंट्री, एमके स्टालिन के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तमिलनाडु में DMK के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.
Published : April 14, 2026 at 2:27 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण भारत की राजनीति में इस बार एक नया समीकरण देखने को मिल रहा है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी विधानसभा चुनावों में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के पक्ष में हुंकार भरेंगे. केजरीवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए 20 अप्रैल को चेन्नई पहुंचेंगे. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है.
पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार, केजरीवाल का यह दौरा दो दिवसीय होगा. वह 20 और 21 अप्रैल को तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे. 20 अप्रैल को चेन्नई पहुंचने के तुरंत बाद, वह मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ मंच साझा कर सकते हैं. इसके बाद अगले दिन 21 अप्रैल को भी उनकी कई रैलियां और रोड शो प्रस्तावित हैं. हालांकि, तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन पार्टी ने 'सेकुलर प्रोग्रेसिव एलायंस' (SPA) को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है. केजरीवाल का यह दौरा भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ एक साझा मोर्चा खड़ा करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल बनेगा चुनावी मुद्दा
अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में दिल्ली और पंजाब के 'शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल' की चर्चा करेंगे. साथ ही, वह एम. के. स्टालिन सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए मतदाताओं से डीएमके के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे. गौरतलब है कि स्टालिन और केजरीवाल के बीच पहले भी कई मौकों पर आपसी समन्वय देखा गया है, खासकर केंद्र-राज्य संबंधों और संघीय ढांचे के मुद्दे पर दोनों नेता एक ही सुर में बात करते रहे हैं.
तमिलनाडु की राजनीति में आमतौर पर क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा रहा है, लेकिन केजरीवाल जैसे उत्तर भारतीय नेता का द्रविड़ राजनीति के मंच पर उतरना चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना यह होगा कि केजरीवाल की यह 'चुनावी जुगलबंदी' डीएमके के लिए कितनी फलदायी साबित होती है. केजरीवाल और एम.के. स्टालिन के बीच पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी नजदीकियां देखी गई हैं. दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे पर कई बार मंच साझा किया है.
- दिल्ली के स्कूलों का दौरा (अप्रैल 2022): मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली सरकार के 'मॉडल स्कूलों' और मोहल्ला क्लीनिक का दौरा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था. इस दौरान केजरीवाल खुद उनके गाइड बने थे. स्टालिन ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल की काफी सराहना की थी और इसे तमिलनाडु में लागू करने की इच्छा जताई थी.
- 'पुदुमई पेन' योजना का शुभारंभ (सितंबर 2022): केजरीवाल चेन्नई पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्टालिन के साथ पुदुमई पेन योजना और तमिलनाडु के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया था. यह कार्यक्रम पूरी तरह से दिल्ली के शिक्षा मॉडल से प्रेरित था. इस दौरान दोनों ने अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी का भी दौरा किया था.
- केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन (जून 2023): जब केंद्र सरकार दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश लाई थी, तब केजरीवाल समर्थन जुटाने चेन्नई पहुंचे थे. एम.के. स्टालिन ने केजरीवाल का पुरजोर समर्थन किया और राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट करने का आश्वासन दिया.
- 'इंडिया' गठबंधन की बैठकें (2023-2024): विपक्षी एकता की कवायद के दौरान पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई 'इंडिया' गठबंधन की बैठकों में दोनों नेता कई बार एक साथ नजर आए. उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया.
- दिल्ली सेवा बिल पर आभार (अगस्त 2023): संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश होने के दौरान डीएमके सांसदों ने केजरीवाल की पार्टी के पक्ष में मतदान किया था. इसके बाद केजरीवाल ने पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से स्टालिन का आभार व्यक्त किया था.
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