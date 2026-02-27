ETV Bharat / bharat

केजरीवाल का पीएम मोदी को खुला चैलेंज- अभी चुनाव कराओ, 10 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा

नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में शुक्रवार को उस वक्त एक बड़ा मोड़ आ गया जब राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित आबकारी नीति (शराब घोटाला) मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया और अन्य सभी 23 आरोपियों को पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के कुछ ही घंटों बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेकर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को हटाने का एक ही तरीका है, उनकी हत्या करा दें. दूसरा आम आदमी पार्टी ने जो विकास कार्य किए उसके हजार गुना अधिक विकास कार्य पीएम करें. साथ ही उन्होंने चैलेंज किया की अभी चुनाव कराएं, अगर 10 से अधिक सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा.

भावुक और हमलावर तेवर में नजर आए केजरीवाल ने फैसले को "ईमानदारी की सबसे बड़ी जीत" करार दिया. उन्होंने जांच एजेंसियों और अपने जेल के दिनों के अनुभवों पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा, जज साहब ने बहुत हिम्मत दिखाई. आज का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. मैं विशेष रूप से जज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने भारी दबाव के बावजूद सच का साथ दिया और हिम्मत दिखाई. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरा केस केवल अनुमानों और झूठी गवाहियों पर आधारित था." इसके बाद केजरीवाल ने उनका केस लड़ने वाले वकीलों की टीम का धन्यवाद दिया.

दिल से बोझ उतर गया: अरविंद केजरीवाल ने कहा, "मैंने जिंदगी में एक पैसा नहीं कमाया है, मैंने ईमानदारी कमाई है. कोर्ट के ऑर्डर से साबित हो गया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है. मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है. आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी पार्टी है. कई लोग कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों है? मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे फर्क पड़ता है मुझे जब जेल भेजा जाता है, परिवार पर ताने मारे जाते हैं तो केजरीवाल को फर्क पड़ता है. इसलिए मैंने तय किया कि जब सारे देश के सामने निर्दोष साबित हो जाऊंगा, तब चुप्पी तोडूंगा. आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया." स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्रीय जांच ब्यूरो को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी किसी भी "आपराधिक साजिश" या "पैसे के लेन-देन" का ठोस सबूत पेश करने में विफल रही.