सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के नए नियम पर केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला, कहा- जेन-जी से डर गई सरकार
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट हटाने के नए नियम को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है.
Published : August 7, 2026 at 4:35 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट हटाने के नए नियम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर जेन-जी के आंदोलन से सरकार डर गई है और अब लोगों की आवाज दबाने के लिए नया कानून लेकर आई है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई पोस्ट या वीडियो हटाने का निर्देश देती है तो उसे तय समय के अंदर हटाना होगा.
सरकार के खिलाफ बोलने पर पोस्ट हटाया जा सकेगा
अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को जारी वीडियो संदेश में कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नया कानून बनाया है. इसके तहत अगर सरकार इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी वीडियो या पोस्ट को हटाने के लिए कहती है, तो उसे तीन घंटे के अंदर हटाना होगा. केजरीवाल ने कहा कि इसका असर लोगों की ओर से सरकार की नीतियों और फैसलों पर की जाने वाली आलोचना पर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेपर लीक, एथेनॉल या सरकार में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ पोस्ट करता है, तो उसे हटाया जा सकता है.
मोदी सरकार का नया कानून आया है। अगर सरकार किसी भी social media platform को कोई पोस्ट delete करने के लिए कहती है, तो उन्हें 3 घंटे के भीतर उसे delete करना होगा।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2026
Gen Z के आंदोलन के बाद से ही मोदी जी को बहुत डर लगने लगा है। मोदी जी, आप जितना देश के लोगों की आवाज़ दबाएंगे, उनका… pic.twitter.com/XSlFRBHXs2
गाली-गलौज करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया पर आलोचनात्मक पोस्ट हटाने को लेकर तेजी दिखा सकती है, लेकिन उनके मुताबिक सरकार समर्थक लोगों की ओर से गाली-गलौज या महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों को गालियां देता है, लड़कियों को अपशब्द कहता है या गुंडागर्दी करता है तो ऐसे पोस्ट क्यों नहीं हटाए जाएंगे. केजरीवाल ने सरकार पर नियमों के इस्तेमाल में भेदभाव करने का आरोप लगाया.
जंतर-मंतर के आंदोलन के बाद डरी सरकार
केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार को अब देश के लोगों, युवाओं और बच्चों से डर लगने लगा है. उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि वहां युवाओं की नाराजगी सामने आई और सरकार को इसका जवाब आवाज दबाकर नहीं, बल्कि अच्छे काम करके देना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जंतर-मंतर पर लोगों का गुस्सा सामने आ गया. केजरीवाल के मुताबिक सरकार को इस गुस्से का कारण समझना चाहिए.
केजरीवाल ने कहा कि जनता की सरकार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है. अगर सरकार एक-दो अच्छे काम करेगी तो लोग खुद उसकी तारीफ करेंगे. लेकिन अगर सरकार गलत काम करेगी, लोगों को डराएगी-धमकाएगी और उनकी आवाज दबाने की कोशिश करेगी तो जनता में नाराजगी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि सरकार जितना अधिक लोगों की आवाज दबाने का प्रयास करेगी, उतना ही लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ेगा. केजरीवाल ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए और आलोचना का जवाब काम के जरिए देना चाहिए.
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