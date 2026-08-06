E-20 पेट्रोल पर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- SIAM की रिपोर्ट वापस क्यों कराई गई?
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है.
Published : August 6, 2026 at 10:21 AM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि E-20 में क्लोराइड और नमी अधिक होने के कारण गाड़ियों को नुकसान हो सकता है. केजरीवाल का दावा है कि केंद्र सरकार ने दबाव बनाकर यह रिपोर्ट वापस करवा दी. उन्होंने कहा कि सरकार को देश के लोगों को बताना चाहिए कि रिपोर्ट वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी.
सोशल मीडिया पर उठाए सवाल
अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि सियाम की रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि E-20 में क्लोराइड और नमी ज्यादा होने से वाहनों के इंजन और दूसरे पुर्जों पर बुरा असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सामने आने के कुछ दिनों बाद ही सरकार के दबाव में इसे वापस ले लिया गया. उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट सही नहीं थी तो उसे सरकार को भेजा ही क्यों गया और अगर सही थी तो उसे वापस क्यों लिया गया?
SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ़ लिखा है कि E20 में बहुत ज़्यादा chloride और moisture है, जिससे आपकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं। मोदी सरकार ने SIAM पर दबाव डालकर वो रिपोर्ट वापिस करवा दी। क्यों?— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 5, 2026
जब science और engineering कह रहे… pic.twitter.com/P3CFv3wW3V
28 जुलाई को रिपोर्ट दी, 4 अगस्त को वापस ली गई
केजरीवाल ने कहा कि सियाम ने 28 जुलाई को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी. 4 अगस्त को यह रिपोर्ट वापस ले ली गई. उन्होंने कहा कि बाद में सियाम ने बताया कि रिपोर्ट के कुछ तथ्यों की दोबारा जांच की जाएगी. केजरीवाल ने कहा कि इससे कई सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती.
रिसर्च में गाड़ियों को नुकसान की बात
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सियाम की रिसर्च में ऑटोमोबाइल कंपनियों के विशेषज्ञ शामिल थे. इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि E-20 में क्लोराइड और नमी ज्यादा होने से इंजन और गाड़ी के दूसरे हिस्सों पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि जब वाहन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ ऐसी चिंता जता रहे हैं तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
U forced SIAM to withdraw their report. Typical Modi style. Gundagardi.— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 6, 2026
Modi ji never respected science, engg or research. He only serves his hidden agenda. Here, he is under pressure from Trump to buy ethanol from US. Unable to withstand that pressure, he is bulldozing ethanol… https://t.co/7KipUGAr2t
सरकार से जवाब देने की मांग
आप प्रमुख ने कहा कि जब विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़े लोग E-20 को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की जल्दबाजी क्यों कर रही है. उन्होंने कहा कि लोगों को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और सियाम की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास E-20 के समर्थन में ठोस वैज्ञानिक आधार हैं तो उन्हें भी सामने लाना चाहिए.
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