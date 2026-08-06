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E-20 पेट्रोल पर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- SIAM की रिपोर्ट वापस क्यों कराई गई?

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है.

Kejriwal attacks central govt over e20 petrol
E-20 पेट्रोल पर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि E-20 में क्लोराइड और नमी अधिक होने के कारण गाड़ियों को नुकसान हो सकता है. केजरीवाल का दावा है कि केंद्र सरकार ने दबाव बनाकर यह रिपोर्ट वापस करवा दी. उन्होंने कहा कि सरकार को देश के लोगों को बताना चाहिए कि रिपोर्ट वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी.

सोशल मीडिया पर उठाए सवाल

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि सियाम की रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि E-20 में क्लोराइड और नमी ज्यादा होने से वाहनों के इंजन और दूसरे पुर्जों पर बुरा असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सामने आने के कुछ दिनों बाद ही सरकार के दबाव में इसे वापस ले लिया गया. उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट सही नहीं थी तो उसे सरकार को भेजा ही क्यों गया और अगर सही थी तो उसे वापस क्यों लिया गया?

28 जुलाई को रिपोर्ट दी, 4 अगस्त को वापस ली गई

केजरीवाल ने कहा कि सियाम ने 28 जुलाई को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी. 4 अगस्त को यह रिपोर्ट वापस ले ली गई. उन्होंने कहा कि बाद में सियाम ने बताया कि रिपोर्ट के कुछ तथ्यों की दोबारा जांच की जाएगी. केजरीवाल ने कहा कि इससे कई सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती.

रिसर्च में गाड़ियों को नुकसान की बात

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सियाम की रिसर्च में ऑटोमोबाइल कंपनियों के विशेषज्ञ शामिल थे. इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि E-20 में क्लोराइड और नमी ज्यादा होने से इंजन और गाड़ी के दूसरे हिस्सों पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि जब वाहन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ ऐसी चिंता जता रहे हैं तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

सरकार से जवाब देने की मांग

आप प्रमुख ने कहा कि जब विज्ञान और इंजीनियरिंग से जुड़े लोग E-20 को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की जल्दबाजी क्यों कर रही है. उन्होंने कहा कि लोगों को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और सियाम की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास E-20 के समर्थन में ठोस वैज्ञानिक आधार हैं तो उन्हें भी सामने लाना चाहिए.

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