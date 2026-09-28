ETV Bharat / bharat

दिल्ली थप्पड़ कांड: प्रवेश वर्मा पर भड़के केजरीवाल, कहा- यह देश किसी के पिताजी का नहीं....

दिल्ली में नव-निर्मित सड़कों की गुणवत्ता और लोक निर्माण विभाग (PWD) के कामकाज को लेकर विवाद, केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर बोला सीधा हमला

केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर बोला सीधा हमला
केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर बोला सीधा हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2026 at 7:59 PM IST

|

Updated : September 28, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नव-निर्मित सड़कों की गुणवत्ता और लोक निर्माण विभाग (PWD) के कामकाज को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा पर सीधा हमला बोला है. तिलका नगर इलाके में सड़क निरीक्षण के दौरान हुए कथित थप्पड़कांड और घटिया सड़क निर्माण को लेकर केजरीवाल ने मंत्री के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है

अरविंद केजरीवाल का तीखा वार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऐसी घटिया सड़कें पहले कभी नहीं बनती थीं. केजरीवाल ने बताया कि यह जो सड़क बनी है, बनने से पहले ही उखड़ रही है. दिल्ली देश की राजधानी है, हमने भी 10 साल सरकार चलाई है और आप के शासनकाल में सड़कों की 5-5 साल की गारंटी होती थी. इस सड़क में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. वहीं मंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बोला कि सड़क का भ्रष्टाचार उजागर करने पर एक नौजवान को थप्पड़ मारना सत्ता का अहंकार है. यह देश किसी के पिताजी का नहीं है, सरेआम किसी नागरिक पर हाथ उठाने की इजाजत कानून नहीं देता.

दिल्ली थप्पड़ कांड पर प्रवेश वर्मा पर भड़के केजरीवाल बोला सीधा हमला (ETV Bharat)

Gen Z और युवाओं से जुड़ाव पर निशाना

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि युवा पीढ़ी (Gen Z) से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया रील और कार्यक्रमों की नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा. जब सरकार के मंत्री युवाओं पर हाथ उठाएंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, तो देश का युवा सरकार पर भरोसा कैसे करेगा?

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार और दिल्ली के PWD मंत्री को घेरा
अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार और दिल्ली के PWD मंत्री को घेरा (ETV Bharat)

PWD मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग

अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि PWD मंत्री को तुरंत पद से बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. वहीं घटिया सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजा जाए. साथ ही सरकार और मंत्री जनता से इस दुर्व्यवहार के लिए बिना शर्त माफी मांगें. वहीं PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने सफाई में कहा कि मौके पर कुछ लोगों द्वारा अभद्रता और काम में बाधा डालने की कोशिश की गई थी. बहरहाल, तिलक नगर पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है.

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और 'थप्पड़कांड' पर दिल्ली में बवाल
सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और 'थप्पड़कांड' पर दिल्ली में बवाल (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

तिलक नगर इलाके में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही एक सड़क के निरीक्षण के दौरान विवाद की शुरुआत हुई. स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह और उनके सहयोगियों ने मंत्री प्रवेश वर्मा के सामने ही दावा किया कि सड़क निर्माण में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है. आरोप है कि बनी हुई सड़क इतनी कमजोर है कि वह हाथों से ही उखड़ रही है.

ये भी पढ़ें :

Last Updated : September 28, 2026 at 8:09 PM IST

TAGGED:

KEJRIWAL ATTACKS DELHI PWD MINISTER
KEJRIWAL TARGETS PRAVESH VERMA
UPROAR OVER SLAP INCIDENT
दिल्ली थप्पड़कांड पर बवाल
DELHI SLAP INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.