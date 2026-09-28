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दिल्ली थप्पड़ कांड: प्रवेश वर्मा पर भड़के केजरीवाल, कहा- यह देश किसी के पिताजी का नहीं....

केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर बोला सीधा हमला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नव-निर्मित सड़कों की गुणवत्ता और लोक निर्माण विभाग (PWD) के कामकाज को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा पर सीधा हमला बोला है. तिलका नगर इलाके में सड़क निरीक्षण के दौरान हुए कथित थप्पड़कांड और घटिया सड़क निर्माण को लेकर केजरीवाल ने मंत्री के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है