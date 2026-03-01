ETV Bharat / bharat

'आज से BJP की उल्टी गिनती शुरू', जंतर-मंतर से केजरीवाल की PM मोदी को खुली चुनौती

केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर बोला तीखा हमला, कहा अब आगे राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा, जनता देगी सच्चाई का साथ.

मेरे खिलाफ चलाया गया मामला “फर्जी” था -केजरीवाल
मेरे खिलाफ चलाया गया मामला “फर्जी” था -केजरीवाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 1, 2026 at 4:29 PM IST

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर-मंतर से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर में उलटी गिनती शुरू हो चुकी है.” बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने हाल ही में आए अदालत के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया और इसे “सच्चाई और ईमानदारी की जीत” बताया. केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला सिर्फ उनके या उनकी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है.

अदालत के फैसले को बताया ऐतिहासिक
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की एक अदालत ने लंबा और विस्तृत फैसला सुनाते हुए मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने न्यायाधीश का आभार जताते हुए कहा कि “डर के माहौल में इतना साहसिक फैसला देना आसान नहीं होता.” उन्होंने दावा किया कि यह फैसला बताता है कि मेरे खिलाफ चलाया गया मामला “फर्जी” था और इसके पीछे राजनीतिक मंशा थी. उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों से मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे, मीडिया में लगातार बहसें होती रहीं और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत के फैसले ने सच्चाई सामने ला दी.

केजरीवाल की PM मोदी को खुली चुनौती (ETV Bharat)



बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला
अपने भाषण में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सीधे आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया. केजरीवाल ने कहा, “अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो हर क्षेत्र में कीजिए. केवल विपक्षी नेताओं को जेल भेजना समाधान नहीं है.” उन्होंने दावा किया कि देश के कई क्षेत्रों रेलवे, एयरलाइन, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य में हालात खराब हो रहे हैं और आम जनता महंगाई तथा बेरोजगारी से जूझ रही है.



खुद की ईमानदारी का दिया उदाहरण
अरविंद केजरीवाल ने अपने शुरुआती करियर का जिक्र करते हुए बताया कि आयकर विभाग में नौकरी के दौरान उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार किया था. उन्होंने कहा कि उसी समय से उनकी पहचान “कट्टर ईमानदार” अधिकारी के रूप में बनी. उन्होंने कहा कि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान मेरे खिलाफ कई जांच कराई गईं, लेकिन “एक पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ.” उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई मंत्री या अधिकारी यह साबित कर दे कि केजरीवाल कभी गलत तरीके से पैसे मांगे तो राजनीति छोड़ देंगे.

युवाओं और देशभक्ति पर जोर
अपने छात्र जीवन का उल्लेख करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आईआईटी में पढ़ाई के बाद विदेश जा सकते थे, लेकिन देश में रहकर काम करने का फैसला किया. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से पीछे न हटें. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने आम युवाओं को राजनीति में आने का अवसर दिया और उन्हें मंत्री, विधायक तथा जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला. उन्होंने कहा यही कारण है कि पार्टी से “डर” पैदा किया जा रहा है.

दिल्ली के कर्मचारियों और जनता के मुद्दे उठाए
रैली में केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के ड्राइवरों और कंडक्टरों, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों तथा अन्य विभागों से हटाए गए कर्मियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, जिससे परिवार प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि यदि सरकार रोजगार नहीं दे सकती तो कम से कम मौजूदा नौकरियां तो न छीने. उन्होंने दिल्ली में टूटी सड़कों, गंदगी, प्रदूषण और पानी की समस्या का भी जिक्र किया और कहा कि जनता बदलाव चाहती है.

राष्ट्रीय मुद्दों पर उठाए सवाल
केजरीवाल ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है. उन्होंने प्रदूषण, महंगाई और बुनियादी ढांचे की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 2014 में लोगों ने बदलाव की उम्मीद से सरकार चुनी थी, लेकिन अब जनता सवाल पूछ रही है कि पिछले वर्षों में उन्हें क्या मिला.

जंतर-मंतर से राजनीतिक संदेश
जंतर-मंतर को ऐतिहासिक स्थान बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहां से पहले भी बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं. उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहें. रैली के अंत में उन्होंने नारा लगाते हुए कहा, “मोदी जी सत्ता के लिए काम करते हैं, केजरीवाल देश के लिए काम करेगा.” उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा और जनता सच्चाई का साथ देगी.

आगे की रणनीति पर संकेत
हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर चुनाव की घोषणा नहीं की, लेकिन उनके भाषण में यह संकेत स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों में आक्रामक रणनीति अपनाएगी. उन्होंने कहा कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो जनता का समर्थन स्पष्ट दिखाई देगा. रैली में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने केजरीवाल के भाषण के दौरान कई बार तालियां बजाकर समर्थन जताया. केजरीवाल ने अंत में “भारत माता की जय” के नारे के साथ अपना संबोधन समाप्त किया और कहा कि “अब देश में सच्चाई की राजनीति की शुरुआत होगी.”


