18वें दिन भी अनशन पर सोनम वांगचुक, आज जंतर-मंतर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और राकेश टिकैत
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी गुरुवार को देशभर के लोगों से एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करने की अपील की.
Published : July 16, 2026 at 10:35 AM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच गुरुवार को कई बड़े राजनीतिक और किसान नेता आंदोलन स्थल पहुंचेंगे. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी और भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शाम पांच बजे जंतर-मंतर पहुंचकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे.
इसी बीच अपने आमरण अनशन के 19वें दिन सोनम वांगचुक ने कहा कि,
केवल उनकी चिंता करने या अनशन तोड़ने की अपील करने से कुछ नहीं बदलेगा. उन्होंने देशवासियों से 20 जुलाई को हजारों की संख्या में जंतर-मंतर पहुंचने और एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल के जरिए शिक्षा सुधार की इस लड़ाई को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया.
मैं अनशन तोड़ दूं तो सरकार को यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही जरूरी नहीं
सोनम वांगचुक ने देशवासियों के नाम जारी वीडियो संदेश में कहा कि पिछले कई दिनों से हजारों संदेश मिल रहे हैं, जिनमें लोग बिगड़ती सेहत का हवाला देकर अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई वरिष्ठ नेताओं ने भी ऐसा करने का आग्रह किया है, जबकि कुछ लोगों ने कोर्ट के माध्यम से सरकार से उन्हें जबरन भोजन कराने की मांग भी की है. उन्होंने कहा कि अगर इस समय अनशन तोड़ देते हैं तो सरकार को यही संदेश जाएगा कि बिना किसी जवाबदेही के भी आंदोलन खत्म कराया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों और युवाओं का है, जिनका भविष्य परीक्षा प्रणाली की खामियों और पेपर लीक जैसी घटनाओं से प्रभावित हुआ है.
जंतर-मंतर से आज सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल आज 19वें दिन में प्रवेश कर चुकी है,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 16, 2026
सरकार में बैठे हुए गूंगे बहरे लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है 😳
20 जुलाई संसद चलो 🇮🇳 pic.twitter.com/lenFTcuBlJ
कमजोरी बढ़ी है, लेकिन अभी संघर्ष जारी रखने की क्षमता है
वांगचुक ने बताया कि लगातार चिकित्सकीय निगरानी में जांच हो रही है. 18 दिनों के उपवास के बावजूद अधिकांश मेडिकल रिपोर्ट सामान्य हैं और ईसीजी रिपोर्ट भी संतोषजनक आई है. उन्होंने कहा कि शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं और ताकत लगातार घट रही है, लेकिन हृदय और शरीर की मुख्य कार्यप्रणाली अभी भी ठीक तरह से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इसलिए अभी अपना संघर्ष जारी रख सकता हूं.
20 जुलाई को लोकतंत्र का 'एक्सपीरिएंशियल एजुकेशन डे' बनाने की अपील
सोनम वांगचुक ने छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों से 20 जुलाई को बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि यह केवल विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र को समझने और उसमें भागीदारी का ऐतिहासिक अवसर होगा. उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से इस दिन को "अनुभवात्मक शिक्षा" के रूप में मनाने का आग्रह किया, जिससे छात्र लोकतंत्र को किताबों से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें. उन्होंने कहा कि जब हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे तो सरकार तक एक मजबूत संदेश पहुंचेगा और इसके बाद इस मुद्दे को संसद के हवाले किया जाएगा.
देशभर में एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल का आह्वान
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी गुरुवार को देशभर के लोगों से एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जो लोग इस अभियान में शामिल हों, वह एक दिन का उपवास रखें और अपनी खाली थाली की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए #ISupportSonam अभियान से जुड़ें. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल सोनम वांगचुक के समर्थन का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार की मांग का प्रतीक है.
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