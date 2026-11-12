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केजरीवाल और उनकी बेटी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की मिली धमकी, 7 करोड़ की मांगी फिरौती

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है. आरोपी ने 7 करोड़ की फिरौती भी मांगी.

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अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी. Etv Bharat (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 12, 2026 at 12:49 PM IST

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Updated : November 12, 2026 at 12:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने 7 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह को धमकी भरे फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मिले, जिसके बाद उन्होंने 6 नवंबर को मोहाली के एसएसपी (SSP) के पास शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत के अनुसार, धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वह केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मार देगा. मोहाली पुलिस ने BNS और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है.

वॉट्सएप पर मैसेज भेजकर भी मांगी फिरौती

आरोपी ने फोन कॉल के साथ वॉट्सएप पर लिखित संदेश भेजकर भी 7 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग दोहराई. तिलक नगर विधायक जरनैल सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें माध्यम बनाकर अरविंद केजरीवाल तक फिरौती और जान से मारने की धमकी पहुंचाने की कोशिश की गई. उन्होंने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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विधायक ने पुलिस को पूरी डिटेल सौंपी

विधायक ने आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), आईपी लॉग और लोकेशन ट्रेस कराने की मांग की। साथ ही आरोपी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी करने तथा संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल करके केजरीवाल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया. शिकायत के साथ धमकी भरे व्हाट्सएप संदेश का स्क्रीनशाट भी पुलिस को सौंपा गया है.

2024 में भी मिली थी केजरीवाल को धमकी

बता दें, इससे पहले साल 2024 के मई में भी केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली थी. तब मेट्रो ट्रेन के कोच के भीतर कई मैसेज लिखे गए थे और उन्हें जान से मारने की बात कही गई थी. तब आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज की थी.

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Last Updated : November 12, 2026 at 12:59 PM IST

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