केजरीवाल और उनकी बेटी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की मिली धमकी, 7 करोड़ की मांगी फिरौती
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है. आरोपी ने 7 करोड़ की फिरौती भी मांगी.
Published : November 12, 2026 at 12:49 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 12:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने 7 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह को धमकी भरे फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मिले, जिसके बाद उन्होंने 6 नवंबर को मोहाली के एसएसपी (SSP) के पास शिकायत दर्ज कराई.
शिकायत के अनुसार, धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए, तो वह केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मार देगा. मोहाली पुलिस ने BNS और IT एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है.
Mohali | Former Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal has allegedly received a death threat in the name of the Lawrence Bishnoi gang, with the sender demanding Rs 7 crore in extortion. Tilak Nagar MLA Jarnail Singh received threatening phone calls and WhatsApp messages and filed a complaint with the Mohali SSP on 6 November. According to the complaint, the sender claimed to be a member of the Lawrence Bishnoi gang and threatened to kill Kejriwal and his daughter, Harshita Kejriwal, if the money was not paid. Mohali Police have registered a case under relevant sections of the BNS and IT Act. The investigation has been assigned to Inspector Sunil Kumar of the Cyber Crime Police Station. Police are examining the suspect’s call records, IP logs and location details. The MLA has also sought security for Kejriwal and his family.— ANI (@ANI) November 12, 2026
वॉट्सएप पर मैसेज भेजकर भी मांगी फिरौती
आरोपी ने फोन कॉल के साथ वॉट्सएप पर लिखित संदेश भेजकर भी 7 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग दोहराई. तिलक नगर विधायक जरनैल सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें माध्यम बनाकर अरविंद केजरीवाल तक फिरौती और जान से मारने की धमकी पहुंचाने की कोशिश की गई. उन्होंने आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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विधायक ने पुलिस को पूरी डिटेल सौंपी
विधायक ने आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), आईपी लॉग और लोकेशन ट्रेस कराने की मांग की। साथ ही आरोपी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी करने तथा संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल करके केजरीवाल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया. शिकायत के साथ धमकी भरे व्हाट्सएप संदेश का स्क्रीनशाट भी पुलिस को सौंपा गया है.
2024 में भी मिली थी केजरीवाल को धमकी
बता दें, इससे पहले साल 2024 के मई में भी केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली थी. तब मेट्रो ट्रेन के कोच के भीतर कई मैसेज लिखे गए थे और उन्हें जान से मारने की बात कही गई थी. तब आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज की थी.
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