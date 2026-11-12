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केजरीवाल और उनकी बेटी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की मिली धमकी, 7 करोड़ की मांगी फिरौती

अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जान से मारने की धमकी मिली है. धमकी देने वाले ने 7 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है. तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह को धमकी भरे फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज मिले, जिसके बाद उन्होंने 6 नवंबर को मोहाली के एसएसपी (SSP) के पास शिकायत दर्ज कराई.