अरुणाचल की सांस्कृतिक विरासत 'मिथुन' पर संकट, संरक्षण के लिए समाज और सरकार आए साथ
मिथुन, अरुणाचल प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन में गहराई से समाया हुआ है. कई प्रमुख स्थानीय त्योहारों की परंपराएं इस पशु पर निर्भर हैं.
तेजपुरः अरुणाचल प्रदेश में लोगों ने 'मिथुन' (वैज्ञानिक नाम: बोस फ्रंटालिस) के रूप में पहचाने जाने वाले पहाड़ी पशु को बचाने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किए हैं. राज्य के कई जिलों में इसकी घटती आबादी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. बता दें कि मिथुन राज्य के सांस्कृतिक जीवन में गहराई से समाया हुआ है. कई प्रमुख स्थानीय त्योहारों की परंपराएं इस पशु पर निर्भर हैं.
मिथुन उत्तर-पूर्व भारत की जंगली पहाड़ियों में पाया जाने वाला एक अर्ध-पालतू पशु है, जिसका 'निशि', 'आदि', 'गालो' और 'अपातानी' जैसे स्थानीय समुदायों में गहरा सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व है. पीढ़ियों से यह जानवर आदिवासी समाज में धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक रुतबे का प्रतीक रहा है. अरुणाचली समाज में मिथुन का मालिक होना अक्सर परिवार की समृद्धि और सम्मान को दर्शाता है.
आर्थिक मूल्य के अलावा, मिथुन पारंपरिक रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों में भी अहम भूमिका निभाता है. इस पशु का उपयोग आमतौर पर वधू-मूल्य (ब्राइड-प्राइस) तय करने, सामुदायिक दंड, विवादों के निपटारे और पारंपरिक लेन-देन में किया जाता है, जो वहां की स्वदेशी शासन व्यवस्था का हिस्सा हैं.
गिरावट के पीछे के कारण
स्थानीय जानकारों और सामुदायिक नेताओं ने मिथुन की घटती संख्या के लिए कई चुनौतियों को जिम्मेदार बताया है. एक बड़ा कारण पारंपरिक चराई क्षेत्रों का कम होना है. जमीन के उपयोग में बदलाव, बागवानी के विस्तार और बढ़ती मानवीय बस्तियों ने उन जंगलों को कम कर दिया है जहां मिथुन चरा करते थे.
एक और चिंताजनक बात नर और मादा की संख्या का बिगड़ता अनुपात है. कई इलाकों में, प्रजनन करने वाले बड़े और परिपक्व सांडों को अक्सर समारोहों में काट दिया जाता है या मांस के लिए बाजार में बेच दिया जाता है. नतीजा यह है कि प्रजनन के लिए सक्षम नरों की संख्या काफी घट गई है. पहले एक स्वस्थ मादा मिथुन अपने जीवनकाल में 10 से 12 बछड़ों को जन्म देती थी, लेकिन अब यह संख्या गिरकर 4 से 5 रह गई है, जिसका मुख्य कारण परिपक्व नरों की कमी है.
मिथुन के जिम्मेदार उपयोग की अपील
अब सामुदायिक स्तर पर एक ऐसे संतुलित दृष्टिकोण की मांग उठ रही है जो परंपरा और संरक्षण दोनों का सम्मान करे. निशि समुदाय के जागरूक सदस्य और वरिष्ठ रेंज अधिकारी (तथा इंटरनेशनल रेंज ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव) बन्टी ताओ, जो मिथुन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं, ने जोर दिया कि इस पशु की रक्षा करना स्वदेशी संस्कृति को बचाने के लिए अनिवार्य है.
उनके अनुसार, मिथुन की बलि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परंपराओं और सामाजिक समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि, वह इसके जिम्मेदार और सीमित उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हैं. उन्होंने कहा, "कई लोग कहते हैं कि मिथुन हमारा है और हम इसका जैसे चाहें वैसे उपयोग कर सकते हैं. लेकिन अगर इनकी आबादी इसी तरह घटती रही, तो एक दिन हम इस पशु और इससे जुड़ी परंपराओं, दोनों को खो देंगे."
मिथुन पर शोध करने वालों ने यह भी सुझाव दिया कि बड़े समारोहों में कई पशुओं के उपयोग के बजाय, समुदाय एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जहां एक मिथुन ही पूरे अनुष्ठान का प्रतिनिधित्व करे.
'निशि एलीट सोसाइटी' के पूर्व महासचिव हरि मारिंग ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है, लेकिन अधिकारी दैनिक वध को कम करने के लिए एक तंत्र या नियम बना सकते हैं, क्योंकि मिथुन का पालन आदिवासी लोगों के सामाजिक कार्यक्रमों और आर्थिक विकास के लिए किया जाता है.
मिथुन अभयारण्यों का प्रस्ताव
संरक्षण प्रयासों के तहत अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में समर्पित मिथुन संरक्षण क्षेत्र या अभयारण्य बनाने का विचार भी सामने आया है. ऐसे सुरक्षित क्षेत्र चराई की जमीन बचाने, प्रजनन के लिए पशुओं को सुरक्षित रखने और इस प्रजाति की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. संरक्षणवादियों का तर्क है कि यदि अन्य वन्यजीवों के लिए अभयारण्य बनाए जा सकते हैं, तो मिथुन के लिए भी ऐसी पहल होनी चाहिए, जो सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है.
सरकार और समुदाय के प्रयास
अरुणाचल प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने उन क्षेत्रों की पहचान शुरू कर दी है, जहां संरक्षण जागरूकता और प्रजनन प्रबंधन को मजबूत किया जा सके. विभाग समुदायों को पशुओं का संतुलित झुंड बनाए रखने और प्रजनन योग्य नरों के अत्यधिक वध से बचने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है. साथ ही, आदिवासी समाजों के भीतर भी जागरूकता अभियान धीरे-धीरे गति पकड़ रहे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां निशि समुदाय की बहुलता है.
विरासत और जैव विविधता का संरक्षण
संरक्षणवादियों का मानना है कि 'मिथुन' की रक्षा करना केवल एक पशु प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि उत्तर-पूर्व भारत के पहाड़ी समुदायों की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं को संजोने के बारे में भी है.
जैसे-जैसे अरुणाचल प्रदेश आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है, सांस्कृतिक प्रथाओं और पारिस्थितिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है. कई लोगों का मानना है कि मिथुन के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और पारंपरिक संस्थानों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता होगी.
यदि ये प्रयास सफल होते हैं, तो यह शानदार पहाड़ी पशु अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में घूमता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए पहचान का प्रतीक और एक जीवित विरासत बना रहेगा.
