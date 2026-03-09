ETV Bharat / bharat

अरुणाचल की सांस्कृतिक विरासत 'मिथुन' पर संकट, संरक्षण के लिए समाज और सरकार आए साथ

प्रणब कुमार दास

तेजपुरः अरुणाचल प्रदेश में लोगों ने 'मिथुन' (वैज्ञानिक नाम: बोस फ्रंटालिस) के रूप में पहचाने जाने वाले पहाड़ी पशु को बचाने के लिए नए सिरे से प्रयास शुरू किए हैं. राज्य के कई जिलों में इसकी घटती आबादी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. बता दें कि मिथुन राज्य के सांस्कृतिक जीवन में गहराई से समाया हुआ है. कई प्रमुख स्थानीय त्योहारों की परंपराएं इस पशु पर निर्भर हैं.

मिथुन उत्तर-पूर्व भारत की जंगली पहाड़ियों में पाया जाने वाला एक अर्ध-पालतू पशु है, जिसका 'निशि', 'आदि', 'गालो' और 'अपातानी' जैसे स्थानीय समुदायों में गहरा सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व है. पीढ़ियों से यह जानवर आदिवासी समाज में धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक रुतबे का प्रतीक रहा है. अरुणाचली समाज में मिथुन का मालिक होना अक्सर परिवार की समृद्धि और सम्मान को दर्शाता है.

आर्थिक मूल्य के अलावा, मिथुन पारंपरिक रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों में भी अहम भूमिका निभाता है. इस पशु का उपयोग आमतौर पर वधू-मूल्य (ब्राइड-प्राइस) तय करने, सामुदायिक दंड, विवादों के निपटारे और पारंपरिक लेन-देन में किया जाता है, जो वहां की स्वदेशी शासन व्यवस्था का हिस्सा हैं.

गिरावट के पीछे के कारण

स्थानीय जानकारों और सामुदायिक नेताओं ने मिथुन की घटती संख्या के लिए कई चुनौतियों को जिम्मेदार बताया है. एक बड़ा कारण पारंपरिक चराई क्षेत्रों का कम होना है. जमीन के उपयोग में बदलाव, बागवानी के विस्तार और बढ़ती मानवीय बस्तियों ने उन जंगलों को कम कर दिया है जहां मिथुन चरा करते थे.

एक और चिंताजनक बात नर और मादा की संख्या का बिगड़ता अनुपात है. कई इलाकों में, प्रजनन करने वाले बड़े और परिपक्व सांडों को अक्सर समारोहों में काट दिया जाता है या मांस के लिए बाजार में बेच दिया जाता है. नतीजा यह है कि प्रजनन के लिए सक्षम नरों की संख्या काफी घट गई है. पहले एक स्वस्थ मादा मिथुन अपने जीवनकाल में 10 से 12 बछड़ों को जन्म देती थी, लेकिन अब यह संख्या गिरकर 4 से 5 रह गई है, जिसका मुख्य कारण परिपक्व नरों की कमी है.

मिथुन के जिम्मेदार उपयोग की अपील

अब सामुदायिक स्तर पर एक ऐसे संतुलित दृष्टिकोण की मांग उठ रही है जो परंपरा और संरक्षण दोनों का सम्मान करे. निशि समुदाय के जागरूक सदस्य और वरिष्ठ रेंज अधिकारी (तथा इंटरनेशनल रेंज ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव) बन्टी ताओ, जो मिथुन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं, ने जोर दिया कि इस पशु की रक्षा करना स्वदेशी संस्कृति को बचाने के लिए अनिवार्य है.

उनके अनुसार, मिथुन की बलि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परंपराओं और सामाजिक समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि, वह इसके जिम्मेदार और सीमित उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हैं. उन्होंने कहा, "कई लोग कहते हैं कि मिथुन हमारा है और हम इसका जैसे चाहें वैसे उपयोग कर सकते हैं. लेकिन अगर इनकी आबादी इसी तरह घटती रही, तो एक दिन हम इस पशु और इससे जुड़ी परंपराओं, दोनों को खो देंगे."